מכבי רמת גן ניצחה את בנות אשדוד בקרב צמרת

המחזור השני לבית העליון והתחתון בליגת הנשים בכדורסל המשיך הערב (חמישי), כשבמוקד, עירוני רמת גן גברה על מכבי בנות אשדוד בקרב הצמרת בין הראשונה לשנייה בטבלה.

משחקי הבית העליון:

מכבי עירוני רמת גן - מכבי בנות אשדוד 56:67

המפגש בין המקום הראשון לעומת המקום השני היה של המקומיות מלבד הרבע ראשון אשר הסתיים ביתרון של האורחות 17:20. רבע שנתי הגנתי מאוד של שתי הקבוצות הסתיים ב-7:15 לרמת גן. במחצית 27:32 לרמת גן. הרבע האחרון היה מאוד הגנתי והסתיים ב-11:17 והכריע את המשחק לטובת המאמנת עדן ענבר על שירה העליון.

קלעו לרמת גן: אימארי תומס (7 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 14 נקודות, גילי אייזנר (5 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 12 נק’, פאולה סטרוטמן 11 נק’, תירוש שיר 11 נק’, ויקטוריה ויויאנס (12 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 11 נק’, אליס חתוקאי 8 נק’.

קלעו לאשדוד: אלבינה רז׳בה (11 ריבאונדים) 16 נק’, קסניה מלשקה (17 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 15 נק’, קורטני ריינג׳ (10 ריבאונדים) 12 נק’, דור סער (7 אסיסטים) 9 נק’, מאיה זילברשלג 4 נק’.

מכבי עירוני רמת גן נגד מכבי בנות אשדוד (צילום: עודד קרני באדיבות המנהלת)

אליצור חולון - אליצור רמלה 85:77

רבע ראשון נהדר הגנתית לאורחות הסתיים ב-13:22. ברבע השני התמונה התהפכה והתוצאה במחצית הייתה 39:39. רמלה עם מחצית שנייה נחושה העלתה אותה למקום השלישי בטבלה. הניצחון של רמלה, בזכות יתרון בריבאונד של 41 מול 34 לחולון ו-11 נקודות מהזדמנות שנייה לעומת 4. בנוסף, שיפור יפה באחוזי הקליעה שעמד על 52 מהשדה.

קלעו לחולון: שקיילה ג׳וזף (11 ריבאונדים) 22 נק’, מעיין כהן 16 נק’, ליה בראון (7 ריבאונדים) 13 נק’, אומי דיאלו 12 נק’, איילה אורן (10 אסיסטים) 9 נק’, אמי רינת 5 נק’ .

קלעו לרמלה: צ׳לסי נלסון 18 נק’ (9 ריבאונדים), אראלה גבירנטס 15 נק’ (7ריבאונדים), מיקיה האריגן 13 נק’, עדן רוטברג 12 נק’ (6 ריבאונדים), אלני בוסגנה 9 נק’, מאי רווח 8 נק’, ליאור גרזון 6 נק’, ג׳ני סימס 4 נק’ (9 ריבאונדים, 7 אסיסטים).

מכבי עירוני רמת גן נגד מכבי בנות אשדוד (צילום: עודד קרני באדיבות המנהלת)

בנות בני פתח תקווה - הפועל ראשון לציון 64:74

פתח תקווה מתאוששת אחרי התבוסה לרמת גן במחזור הקודם. 39 ריבאונדים למקומיות ו-14 נקודות מהזדמנות שנייה לעומת 27 ריבאונדים ו-3 נקודות מהזדמנות שנייה לראשון לציון.

קלעו לפ"ת: טיילור 29, אדאמס 20, קובסביץ' 10, דיווקנה 8, פליישר 5, ושדי 2.

קלעו לראשל״צ: יינג 16, בייטי 12, בולדירבה 8, ציפל 7, לב 7, שטיקלרו 7 נקודות, יצחקי 5, בוגצוביץ' 3.

משחקי הבית התחתון:

מכבי חיפה - הפועל באר שבע/דימונה 67:84

הירוקות סיימו את המחצית בהובלה על העולה החדשה 34:43 כאשר החניכות של נעמי קולודני עם נתון יפה של 55 אחוז מהשדה. עד סוף המשחק הפער גדל כאשר חיפה עם 52 אחוז מהשדה לעומת 32 אחוז לבאר שבע ו-52 ריבאונדים לעומת 30.

קלעו לחיפה: שאיין שריל סלרס 21 נק’ 7 ריב’, בטי מונונגה 20 נק’ 15 ריב’, אמליה רמביסווסקה 17 נק’ לאשה טיאן פטרי 11 נק’, נור כיוף 6 נק’, נעמה הלוי 5 נק’, טיאה פרסלי 4 נק’.

קלעו לבאר שבע: אבינה ווסטברוק 25 נק’, קריסטל ארין ברדפורד 16 נק’ 10 ריב’, ניקה באריץ 10 נק’, טטיאנה יורקביצ’וס 6 נק’, שדא כנעאן 5 נק’, אופק טלקר 2 נק’, מאי בייקו זמל 2 נק’, גלי קונטס 1 נק’

הפועל לב ירושלים - מכבי כרמיאל בית הכרם 61:67

ירושלים ברבע ראשון מצוין על העולה החדשה סיימה ב-10:21. שני הרבעים הבאים של כרמיאל שמצליחה לצמצם את הפער לנקודה אחת בלבד. ברבע האחרון ירושלים התעלתה וגברה בו 20:23 במשחק כולו. ירושלים הביאה לידי ביטוי את העומק שלה כאשר 18 נקודות מהספסל לעומת 0 לעולה החדשה. במשחק כל כך צמוד עם 24 אסיסטים ו-39 ריבאונדים לעומת 34 ריבאונדים ו-17 אסיסטים לטובת הירושלמיות מביאים ניצחון חשוב.

קלעו לירושלים: דסטני ליטלטון 11 נק’, אניה פוקס רובטין 4 נק’, סוואנה ווילקינסון 11 נק’ 8 ריב’ 8 אס’, נוגה הרן 13 נק’, זיומארה מוריסון 16 נק’ 8 ריב’, נטע מישר 7 נק’, מיכאלה לזיץ' 6 נק’, מור יוסף 3 נק’.

קלעו לכרמיאל: מיצ'ל 22 נק’, ג'נקינס 18 נק’ 11 ריב’, עמאר 17 נק’, ניקיטינייטה 7 נק’, לביא 3 נק’.