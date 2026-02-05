יום שישי, 06.02.2026 שעה 11:40
טניס

הצילה 21 נקודות שבירה בדרך לחצי הגמר

האוקראינית גברה 4:6, 4:6 על וואנג שיניו בטורניר קלוז'-נאפוקה ותתמודד מול המדורגת ראשונה, שגברה על מיה חבאלינסקה.

|
אלכסנדרה אולייניקובה בפעולה על המגרש. (אימאגו)
אלכסנדרה אולייניקובה בפעולה על המגרש. (אימאגו)

הישג יוצא דופן ונתון סטטיסטי מדהים נרשמו היום (שני) בטורניר קלוז'-נאפוקה שברומניה. אלכסנדרה אולייניקובה האוקראינית העפילה לחצי גמר ה-WTA הראשון בקריירה שלה, לאחר שגברה ברבע הגמר על המדורגת 4 בטורניר, וואנג שיניו, בתוצאה 4:6, 4:6.

מעבר לניצחון היוקרתי על שחקנית טופ 50, אולייניקובה רשמה נתון כמעט בלתי נתפס: היא הצילה 21 מתוך 23 נקודות השבירה שעמדו לחובתה במהלך המשחק. מדובר בשיעור הצלחה של 91.3% בהצלת נקודות שבירה – הנתון הגבוה ביותר שנרשם בסבב ה-WTA מאז החל איסוף הנתונים המלא בשנת 2021. האוקראינית נשברה רק פעם אחת בתחילת כל מערכה, אך ידעה להתעלות ברגעים המכריעים, כולל הצלת חמש נקודות שבירה במשחקון אחד במערכה השנייה, אחת מהן באמצעות הגשת "אנדר-ארם".

אוליניקובה נלחמת על כל נקודה. (אימאגו)אוליניקובה נלחמת על כל נקודה. (אימאגו)

בסיום המשחק, אולייניקובה בת ה-25 קישרה את החוסן המנטלי שלה למצב הלא פשוט במולדתה, שנמצאת בשנה הרביעית למלחמה מול רוסיה. אביה של הטניסאית משרת כחייל בצבא אוקראינה, והיא שיתפה בעבר כי בלילה שלפני יציאתה לאליפות אוסטרליה הפתוחה, פגע כטב"ם בבניין שמול דירתה. "אני מגיעה ממדינה שיש בה מלחמה ואתה לא יודע מה המחר יביא", אמרה בראיון על המגרש. "למדתי ליהנות מכל רגע בטניס ולחגוג את המשחק. עבורי, זה כבר לא הכי חשוב אם אנצח או אפסיד, למדתי פשוט להיות נוכחת ברגע".

האוקראינית, המדורגת כעת במקום ה-91 בעולם (דירוג שיא עבורה), עלתה למגרש עם עיטורי עטלפים קטנים על לחייה, מחווה למיתולוגיה של דרקולה המזוהה עם חבל טרנסילבניה בו נערך הטורניר. מדובר בשינוי מרענן עבור מי שבשנה שעברה אפילו לא נכנסה למוקדמות הטורניר.

בחצי הגמר מחכה לה משוכה גבוהה בדמותה של המדורגת ראשונה בטורניר, אמה ראדוקאנו. הבריטית הבטיחה את מקומה בין ארבע האחרונות לאחר ניצחון 0:6, 4:6 על מיה חבאלינסקה הפולנייה. ראדוקאנו הציגה טניס אגרסיבי ומבוקר מול משחק ההגנה של יריבתה בדרך לניצחון בשתי מערכות.

עבור אולייניקובה וראדוקאנו מדובר בסגירת מעגל מעניינת. השתיים נפגשו לראשונה ב-2018, בסיבוב המוקדמות השני של טורניר ITF בנאנג'ינג שבסין. היה זה המשחק המקצועני השני בלבד בקריירה של ראדוקאנו בת ה-15 דאז, שניצחה את אולייניקובה (שהייתה בת 17) בתוצאה 6:7, 1:6. כעת, שש שנים לאחר מכן, הן ייפגשו שוב על במה גדולה בהרבה.

