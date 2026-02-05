"באתי לקבל הזדמנות, דניאל פרץ עזר לי מאוד"

מכבי תל אביב הביסה הערב (חמישי) 0:5 את מכבי יפו בדרך לחצי גמר גביע המדינה. הצהובים, שלבשו כחול הפעם כאורחים, לא התקשו מדי מול היריבה מהליגה הלאומית כאשר לצד ניצחון שני למאמן החדש רוני דיילה, גם הרכש החדש אמיר סהיטי חגג בגדול עם צמד אחרי שרשם בכורה ב-11.

עידו שחר פרץ את הסכר בדקה ה-23, סייד אבו פרחי הכפיל את היתרון של אלופת המדינה וגם רוי רביבו כבש, בעוד סהיטי היה זה שחתם את ההתמודדות עם שני שערים נוספים בדקות ה-52 וה-71.

סהיטי דיבר בתום המשחק: “זו הרגשה מדהימה לבוא לכאן, זה מועדון גדול. האוהדים היו מדהימים, אני מקווה שביום שני יהיה אפילו יותר. אני מרגיש טוב עם השחקנים, הם קיבלו אותי יפה והם חבר’ה טובים. אני עושה את העבודה שלי ורוצה לעזור לקבוצה”.

אמיר סהיטי ואיתמר נוי חוגגים (רדאד ג'בארה)

איך תרם דניאל פרץ בהגעתו של סהיטי?

על כך ששיחק עם דניאל פרץ בהמבורג והעזרה של הישראלי בהגעתו, סיפר הקיצוני מקוסובו: “הוא סיפר לי את הדברים הטובים על המועדון ועל העיר, הוא בחור מאוד טוב ועזר לי מאוד. הוא סיפר לי שזה מועדון גדול ואני רואה שזה באמת נכון”.

על כך שלא הגיע עם הרבה דקות משחק מהמבורג, אך נראה בכושר: “באתי לכאן גם בשביל עצמי, כדי לקבל את ההזדמנות שלי. הגעתי באותו זמן עם דיילה? המועדון רצה אותי, לא באתי בגלל מאמן. אני מרגיש טוב. אני חושב שיש לנו איכות גדולה בקבוצה הזו ובוודאות נלך משחק אחרי משחק, זה הכי חשוב”.