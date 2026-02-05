יום חמישי, 05.02.2026 שעה 22:32
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

הושלמה תמונת העולות לחצי גמר גביע המדינה

מכבי תל אביב לקחה את הכרטיס האחרון והצטרפה למכבי חיפה, בני יהודה והפועל באר שבע כשנותרו ארבע קבוצות בלבד במאבק על התואר. ההגרלה: ביום ראשון

|
גביע המדינה (שחר גרוס)
גביע המדינה (שחר גרוס)

משמונה נותרו ארבע קבוצות בלבד במאבק על גביע המדינה, כשהערב (חמישי) מכבי תל אביב הצליחה לדלג בקלילות מעל מכבי יפו עם 0:5 ולהבטיח את הכרטיס הרביעי והאחרון לשלב חצי הגמר של המפעל.

רבע הגמר סיפק לנו שלושה ימים גדולים שסיפקו מספר הצהרות, כולל סנסציה אחת גדולה בדמותה של בני יהודה מהליגה הלאומית, שהצליחה להפתיע את סגנית מוליכת ליגת העל, בית”ר ירושלים, כשגברה עליה 1:2 בדרך להבטחת המקום בשלב הבא.

כל העולות ומתי ההגרלה?

כאמור, אל הכתומים הצטרפה גם האלופה המכהנת, כמו גם למכבי חיפה שהייתה הראשונה להבטיח את מקומה עם 0:2 על מ.ס כפר קאסם, כשהפועל באר שבע גם כן הבטיחה את מקומה עם 0:3 מהדהד על בני ריינה.

בכך, נותרו ארבע מועמדות לזכות בגביע הנכסף: מכבי חיפה, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב מליגת העל ובני יהודה, שנותרה הנציגה היחידה מליגת המשנה. הקבוצות יגלו מי תפגוש את מי במאבק על מקום בגמר ביום ראשון בשעה 11:00, כשתתקיים בשעה הזו הגרלת המשחקים.

