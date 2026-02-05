הפעם ביוזמתו: צפו בינאי עולה ליציע כדי לעודד

תקופה מאוד קשה עוברת על הפועל תל אביב, כאשר היא הגיעה למשחק הערב (חמישי) נגד ולנסיה עם שלושה הפסדים ברציפות, ובנוסף לכך היא הודחה מהגביע בישראל לאחר הפסד כואב במיוחד בהיכל מנורה להפועל ירושלים.

לא מעט לחץ היה בהגעה לאולם למפגש נגד הספרדים, ומי שאולי לחוץ יותר מכולם הוא הבעלים עופר ינאי, שיודע כמה חשוב מבחינתו לסיים במקום שמוביל לפלייאוף. בינתיים, ינאי החליט להפיג קצת מתח ובזמן המשחק עשה אקט לא כל כך שגרתי.

עלה לעודד. עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)

עופר ינאי ביציע עם אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

עלה לעודד ביוזמתו

הבעלים עזב את הכיסא שלו על הפרקט ועלה ליציע, הפעם להבדיל מהמפגש נגד ירושלים ביוזמתו, והוא נעמד על יד האוהדים האדומים מאחורי התופים בשער 5. הבעלים עלה ליציע כדי לעודד את השחקנים שלו באמצע הרבע השני, כאשר 6,610 אוהדים הגיעו בסך הכל ליד אליהו למפגש.