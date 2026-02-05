יום חמישי, 05.02.2026 שעה 22:28
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
64%2052-215025הפועל ת"א3
62%2246-234626ולנסיה4
62%2200-224426ברצלונה5
62%2223-227526הכוכב האדום6
62%2177-224026פנאתינייקוס7
59%2258-236427ריאל מדריד8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2164-214026וירטוס בולוניה13
42%2150-206726באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
32%2308-222725פאריס17
31%2327-209126פרטיזן בלגרד18
27%2264-207026ליון וילרבאן19
27%2225-208026אנדולו אפס20

הפעם ביוזמתו: צפו בינאי עולה ליציע כדי לעודד

להבדיל מהמפגש נגד ירושלים בו הועלה בכוח, הפעם הבעלים בחר לוותר על כיסאו בפרקט ונעמד מאחור התופים עם הקהל של הפועל. 6,610 הגיעו נגד ולנסיה


עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)
עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)

תקופה מאוד קשה עוברת על הפועל תל אביב, כאשר היא הגיעה למשחק הערב (חמישי) נגד ולנסיה עם שלושה הפסדים ברציפות, ובנוסף לכך היא הודחה מהגביע בישראל לאחר הפסד כואב במיוחד בהיכל מנורה להפועל ירושלים.

לא מעט לחץ היה בהגעה לאולם למפגש נגד הספרדים, ומי שאולי לחוץ יותר מכולם הוא הבעלים עופר ינאי, שיודע כמה חשוב מבחינתו לסיים במקום שמוביל לפלייאוף. בינתיים, ינאי החליט להפיג קצת מתח ובזמן המשחק עשה אקט לא כל כך שגרתי.

עלה לעודד. עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)עלה לעודד. עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)
עופר ינאי ביציע עם אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)עופר ינאי ביציע עם אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

עלה לעודד ביוזמתו

הבעלים עזב את הכיסא שלו על הפרקט ועלה ליציע, הפעם להבדיל מהמפגש נגד ירושלים ביוזמתו, והוא נעמד על יד האוהדים האדומים מאחורי התופים בשער 5. הבעלים עלה ליציע כדי לעודד את השחקנים שלו באמצע הרבע השני, כאשר 6,610 אוהדים הגיעו בסך הכל ליד אליהו למפגש.

