אלכסנדרובה ובילק בחצי הגמר באבו דאבי

טורניר אבו דאבי (Mubadala Abu Dhabi Open) סיפק לנו היום (שני) דרמות ורגעים היסטוריים בשלב רבע הגמר. במוקד, המדורגת שנייה בטורניר, יקטרינה אלכסנדרובה, הבטיחה את מקומה בין ארבע האחרונות לאחר ניצחון משכנע על אלכסנדרה אלה. במקביל, סנסציה צ'כית נולדה כאשר שרה בילק הצעירה רמסה את יריבתה בדרך לחצי גמר ראשון בקריירת הבוגרות שלה בסבב ה-WTA.

אלכסנדרובה הגיעה למפגש מול אלה כשהיא מודעת היטב ליכולת הקאמבק של יריבתה הפיליפינית, שהדהימה בסיבוב הקודם. הרוסייה הציגה טניס עוצמתי ומדויק, שהספיק לניצחון 3:6, 3:6 תוך שעה ו-30 דקות בדיוק. למרות התוצאה שנראית חד-צדדית על הנייר, המשחק היה מתוח לכל אורכו, כאשר אלה נהנתה מתמיכה מאסיבית של הקהל המקומי.

זיינפ סונמז בפעולה אינטנסיבית (אימאגו)

ההבדל המרכזי בין השתיים היה בכוח האש מהקו האחורי. אלכסנדרובה חבטה לא פחות מ-33 ווינרים לעומת 15 בלבד של אלה. בנוסף, הפער באיכות ההגשות הכריע את הכף: בעוד שאלה זכתה רק ב-45% מהנקודות בהגשה הראשונה שלה (למרות אחוז הכנסת כדור ראשון גבוה של 70%), אלכסנדרובה שלטה עם 70% הצלחה בהגשה הראשונה. ברגע המכריע של המערכה הראשונה, אלכסנדרובה הצילה ארבע נקודות שבירה לפני שסגרה עניין.

"ראיתי את המשחק האחרון שלה וידעתי שהיא נלחמת עד הסוף", אמרה אלכסנדרובה בסיום. "האווירה הייתה מדהימה, הקהל תמך בה אבל נהניתי מהאנרגיות על המגרש. אני שמחה שהצלחתי לסיים את זה בשתי מערכות כי זה הפך לקשה מאוד לקראת הסוף. ניסיתי להזכיר לעצמי להתרכז בתהליך ולא בתוצאה, וזה מה שעזר לי לשמור על פוקוס".

מוקדם יותר, שרה בילק בת ה-20 רשמה את הישג השיא בקריירה הקצרה שלה. הצ'כית, שהגיעה מהמוקדמות, הציגה הופעה מושלמת ודרסה את סונאי קרטל (גם היא מהמוקדמות) עם 0:6 ו-2:6 תוך 63 דקות בלבד. בילק פתחה בסערה וניצחה ב-10 המשחקים הראשונים של ההתמודדות, כשהיא משלבת חבטות מדויקות לקווים יחד עם כדורי "דרופ-שוט" מתוחכמים שהותירו את יריבתה חסרת אונים.

זיינפ סונמז משחקת על המגרש. (אימאגו)

זהו חצי הגמר הראשון בקריירה של בילק בטורניר מסבב ה-WTA, והיא נראית כמי שמוכנה להמשיך את המסע המופלא שלה באיחוד האמירויות. בשלב הבא היא תפגוש את קלרה טאוזון הדנית. טאוזון, המדורגת שלישית בטורניר, לא התקשתה יתר על המידה מול מקארטני קסלר וניצחה אותה 3:6, 4:6, מה שמבטיח לנו חצי גמר מרתק בין שתי שחקניות צעירות ומבטיחות.

עבור אלכסנדרובה, מדובר בחצי גמר ראשון לשנת 2026, והיא נראית כפייבוריטית ברורה להמשיך עד לתואר, אך הדרך לשם עוד ארוכה מול יריבות רעבות שמחפשות לעשות היסטוריה משלהן באבו דאבי.