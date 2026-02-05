יום חמישי, 05.02.2026 שעה 22:28
ליגה סעודית 25-26
5018-5320אל הילאל1
4712-3520אל אהלי2
4618-4919אל נאסר3
4318-4419אל קאדיסיה4
3821-3619אל טאאוון5
3423-3419אל איתיחאד6
3230-2819אל אטיפאק7
2531-3819אל חאליג'8
2529-2519ניאום9
2334-2519אל פאתח10
2333-2220אל פייחה11
2137-2020אל חאזם12
1925-1919אל שבאב13
1635-2519אל חולוד14
1233-1419דאמאק15
1239-1819אל ריאד16
1041-1520אל אחדוד17
541-1820אל נג'מה18

"רונאלדו עדיין כועס, לא ישחק מול אל איתיחאד"

לפי כלי התקשורת הסעודי 'אל אריאדיה', הפורטוגלי נותר זועם ואינו נכלל בסגל למשחק החשוב של אל נאסר. חוסר הוודאות סביב עתידו נמשך, המסע"ת בוטלה

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

אין יום שקט אצל כריסטיאנו רונאלדו. אפילו לא ביום הולדתו, היום, 5 בפברואר. לפי כלי התקשורת הסעודי 'אל אריאדיה', כריסטיאנו רונאלדו ימשיך ב"שביתה" שלו ולא יעמוד לרשות אל נאסר במשחק מול אל איתיחאד מחר. זה יהיה המשחק השני ברציפות שהכוכב הפורטוגלי מחמיץ, בעקבות כעסו על קרן ההשקעות הסעודית ועל גורמי הליגה הסעודית, שאישרו את מעברו של קארים בנזמה לאל הילאל.

האתר לא חשף פרטים נוספים, אך כריסטיאנו אינו סובל משום פציעה או בעיה רפואית, ואף פרסם ביום רביעי תמונה ברשתות החברתיות שבה הוא נראה חוזר להתאמן עם אל נאסר. הדבר מתפרש כמהלך נוסף מצד כריסטיאנו להביע את חוסר שביעות רצונו ממה שהוא רואה כעוול שנעשה למועדונו בחלון ההעברות החורפי. זהו צעד נועז מצידו, וקשה לדעת מה היקפו ומשמעותו של מהלך כזה.

יעזוב בקיץ?

כריסטיאנו רונאלדו האריך את חוזהו בקיץ האחרון עד 2027, ובכך חיזק עוד יותר את מעמדו ומחויבותו לערב הסעודית, כולל תפקידו כשגריר מונדיאל 2034. כעת, לאור המצב המתוח, עתידו שוב הופך לבלתי ודאי. העיתון הפורטוגלי 'רקורד' חשף סעיף סודי לכאורה בחוזהו, שמאפשר לו לעזוב בסיום עונת 2025/26 תמורת כ-50 מיליון אירו. מדובר בסכום משמעותי, שתואם את השפעתו של רונאלדו על הליגה הסעודית. מעבר לאירופה או לארצות הברית אינו נשלל, לפי 'רקורד'.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

בצוות של אל נאסר נוקטים קו של עייפות מהמצב, בקו אחד עם הלחץ שמפעיל כריסטיאנו רונאלדו. המאמן ז’ורז’ה ז’סוס סירב לדבר עם התקשורת זה היום השני ברציפות. המאמן הפורטוגלי ביטל את מסיבת העיתונאים המחויבת לפני המשחק וצפוי לספוג עונש.

