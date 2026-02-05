"רונאלדו עדיין כועס, לא ישחק מול אל איתיחאד"

אין יום שקט אצל כריסטיאנו רונאלדו. אפילו לא ביום הולדתו, היום, 5 בפברואר. לפי כלי התקשורת הסעודי 'אל אריאדיה', כריסטיאנו רונאלדו ימשיך ב"שביתה" שלו ולא יעמוד לרשות אל נאסר במשחק מול אל איתיחאד מחר. זה יהיה המשחק השני ברציפות שהכוכב הפורטוגלי מחמיץ, בעקבות כעסו על קרן ההשקעות הסעודית ועל גורמי הליגה הסעודית, שאישרו את מעברו של קארים בנזמה לאל הילאל.

האתר לא חשף פרטים נוספים, אך כריסטיאנו אינו סובל משום פציעה או בעיה רפואית, ואף פרסם ביום רביעי תמונה ברשתות החברתיות שבה הוא נראה חוזר להתאמן עם אל נאסר. הדבר מתפרש כמהלך נוסף מצד כריסטיאנו להביע את חוסר שביעות רצונו ממה שהוא רואה כעוול שנעשה למועדונו בחלון ההעברות החורפי. זהו צעד נועז מצידו, וקשה לדעת מה היקפו ומשמעותו של מהלך כזה.

יעזוב בקיץ?

כריסטיאנו רונאלדו האריך את חוזהו בקיץ האחרון עד 2027, ובכך חיזק עוד יותר את מעמדו ומחויבותו לערב הסעודית, כולל תפקידו כשגריר מונדיאל 2034. כעת, לאור המצב המתוח, עתידו שוב הופך לבלתי ודאי. העיתון הפורטוגלי 'רקורד' חשף סעיף סודי לכאורה בחוזהו, שמאפשר לו לעזוב בסיום עונת 2025/26 תמורת כ-50 מיליון אירו. מדובר בסכום משמעותי, שתואם את השפעתו של רונאלדו על הליגה הסעודית. מעבר לאירופה או לארצות הברית אינו נשלל, לפי 'רקורד'.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

בצוות של אל נאסר נוקטים קו של עייפות מהמצב, בקו אחד עם הלחץ שמפעיל כריסטיאנו רונאלדו. המאמן ז’ורז’ה ז’סוס סירב לדבר עם התקשורת זה היום השני ברציפות. המאמן הפורטוגלי ביטל את מסיבת העיתונאים המחויבת לפני המשחק וצפוי לספוג עונש.