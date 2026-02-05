בכורה אגדית: שלושער לבנזמה, 0:6 לאל הילאל

אל הילאל סיפקה הערב (חמישי) הצהרת כוונות מהדהדת במאבק האליפות בליגה הסעודית, עם 0:6 מוחץ על אל אחדוד הלפני אחרונה במסגרת המחזור ה-21. אבל מעבר לפער שנפתח בפסגה, 4 נקודות לפחות זמנית מאל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו, זה היה ערב ששייך כולו לשחקן אחד. קארים בנזמה, בבכורה מתוקשרת ועמוסת ציפיות, הפך את המשחק להצגת יחיד והבהיר כבר מהדקה הראשונה, הכוכב הגדול נחת בריאד.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של אל הילאל, עם לחץ גבוה והנעת כדור סבלנית. בדקה ה-19 כבר חגגו המקומיים שער של סאלם אל דאוסרי, אך ה-VAR קטע את החגיגה. בנזמה, שזכה לתשומת לב כמעט אובססיבית מהיציעים ומההגנה היריבה, לא הראה סימני לחץ. בדקה ה-31 זה כבר נכנס. תנועה חכמה, מיקום מושלם ברחבה ודחיקה מקרוב אחרי בישול של נאסר אל דאוסרי, שער בכורה, 0:1, והסיפור התחיל להיכתב.

המחצית השנייה הפכה את המשחק לפסטיבל. בדקה ה-59 הגיע הצמד, בנזמה השלים התקפה מסודרת בסיומת של חלוץ קלאסי, אחרי הכנה של מאלקום. חמש דקות חלפו, ובדקה ה-64 הגיע רגע ההצהרה האמיתי, שלושער בבכורה. שוב ברחבה, שוב חד, שוב מדויק, הפעם אחרי בישול של סאלם אל דאוסרי. 0:3, ואל הילאל כבר לא הביטה לאחור.

קארים בנזמה (רויטרס)

תרומה מוחלטת

מעבר לשערים, התרומה של בנזמה הייתה מוחלטת. הוא היה מעורב כמעט בכל התקפה, ירד לקבל כדור, פינה שטחים, הכתיב קצב והפגין רעב שלא נראה בליגה כבר זמן רב. שני השערים האחרונים שלו הזכירו את השנים הגדולות בריאל מדריד, תזכורת חיה לכך שמדובר בזוכה כדור זהב שלא איבד גרם מהאינסטינקטים ומהחדות.

בדקה ה-70 הצטרף גם מאלקום לחגיגה עם שער רביעי, במהלך קבוצתי מבריק שבסיומו בנזמה עצמו רשם בישול. חמש דקות לאחר מכן היה זה סאלם אל דאוסרי שכבש את החמישי, שוב אחרי פעולה של מאלקום, והשילוב בין שלושת הכוכבים נראה כבר עכשיו קטלני ומבטיח. אל הילאל שיחקה כדורגל שוטף, חכם וחד, כזה שמייצר ביטחון לא רק על הדשא אלא גם במאבק האליפות כולו.

את המסמר האחרון בארון נעץ אל דאוסרי בתוספת הזמן, כשהשלים צמד והעמיד את התוצאה על 0:6. אל אחדוד לא הצליחה לעמוד בקצב, והפערים בין הקבוצות היו ברורים בכל פרמטר אפשרי, איכות, קצב, ביטחון ונוכחות של כוכבים.

הרקע לניצחון רק העצים את משמעותו. אל הילאל הגיעה למשחק אחרי תקופה לא יציבה, ארבע תוצאות תיקו ומחסור בשערים, בזמן שאל נאסר צברה מומנטום עם רצף ניצחונות. דווקא ברגע הזה, עם כל הרעש סביב המעבר של בנזמה והמתיחות סביב כריסטיאנו רונאלדו, הגיע הצרפתי וסיפק מכת מחץ ששינתה את התמונה בפסגה.

עבור אל הילאל, זו לא הייתה רק חזרה למסלול, אלא הצהרה. קארים בנזמה, במשחקו הראשון במדי הקבוצה, סיפק שלושער, בישול והופעה של מנהיג אמיתי. כזה שמרים קבוצה שלמה על הגב כבר מהערב הראשון. אם זו רק ההתחלה, הליגה הסעודית קיבלה כוכב שמסוגל להכריע מאבקים, לשנות דינמיקות, ובעיקר להזכיר לכולם, עם בנזמה, החיים הרבה יותר קלים.