יום חמישי, 05.02.2026 שעה 21:13
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
64%2052-215025הפועל ת"א3
62%2246-234626ולנסיה4
62%2200-224426ברצלונה5
62%2223-227526הכוכב האדום6
62%2177-224026פנאתינייקוס7
59%2258-236427ריאל מדריד8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2164-214026וירטוס בולוניה13
42%2150-206726באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
32%2308-222725פאריס17
31%2327-209126פרטיזן בלגרד18
27%2264-207026ליון וילרבאן19
27%2225-208026אנדולו אפס20

שלישי ברציפות: ריאל מדריד נכנעה 93:85 לדובאי

הבלאנקוס נחלשו במחצית השנייה והגדילו את רצף ההפסדים שלהם ביורוליג. מנגד, הקבוצה מהאמירויות התקרבה למקום בפליי אין, מוסא הצטיין עם 20 נקודות

|
סרחיו יול (IMAGO)
סרחיו יול (IMAGO)

מתקרבים למאני טיים: המחזור ה-27 של היורוליג נפתח הערב (חמישי), כשריאל מדריד נכנעה 93:85 לדובאי. בהמשך באיירן מינכן תארח את מונאקו (21:30), פנאתינייקוס תצא לבלגרד למפגש מול פרטיזן (21:30) ופנרבחצ’ה ופאריס ייפגשו בצרפת (21:45).

דובאי – ריאל מדריד 85:93

הבלאנקוס המשיכו לצלול כשהם רשמו את ההפסד השלישי שלהם ברציפות במפעל הבכיר ביבשת, מנגד האמירתים השיגו ניצחון שלישי מארבעת המשחקים האחרונים והתקרבו אל המקום המוביל לפליי אין. דזאנן מוסא הצטיין עם 20 נקודות, פיליפ פטרושב הוסיף 16 ו-6 ריבאונדים, 24 נקודות של פאקונדו קאמפסו לא הספיקו לספרדים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */