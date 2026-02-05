שלישי ברציפות: ריאל מדריד נכנעה 93:85 לדובאי

מתקרבים למאני טיים: המחזור ה-27 של היורוליג נפתח הערב (חמישי), כשריאל מדריד נכנעה 93:85 לדובאי. בהמשך באיירן מינכן תארח את מונאקו (21:30), פנאתינייקוס תצא לבלגרד למפגש מול פרטיזן (21:30) ופנרבחצ’ה ופאריס ייפגשו בצרפת (21:45).

דובאי – ריאל מדריד 85:93

הבלאנקוס המשיכו לצלול כשהם רשמו את ההפסד השלישי שלהם ברציפות במפעל הבכיר ביבשת, מנגד האמירתים השיגו ניצחון שלישי מארבעת המשחקים האחרונים והתקרבו אל המקום המוביל לפליי אין. דזאנן מוסא הצטיין עם 20 נקודות, פיליפ פטרושב הוסיף 16 ו-6 ריבאונדים, 24 נקודות של פאקונדו קאמפסו לא הספיקו לספרדים.