יום חמישי, 05.02.2026 שעה 23:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
4612-5517הפועל בנות קטמון1
4215-7717מ.ס. קרית גת2
2525-2916מכבי כשרונות חדרה3
2326-2917מכבי חולון4
2131-2217אסא ת"א5
1426-1516הפועל רעננה6
759-1017מ.כ. רמת השרון7
655-1217פנתרות אשדוד8

רמה"ש ספגה 0:7 וסירבה לעלות למחצית השנייה

סקנדל בנשים. הקבוצה מהשרון הובסה ב-45 דק' ולבסוף חזרה לדשא, אך קטמון רק התמסרה ולא כבשה עוד: "ריחמנו". קריית גת הכניסה נערות כדי לא להשפיל

|
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

המחזור ה-17 של ליגת העל לנשים יצא לדרך היום (חמישי), וסיפק במרכזו סקנדל כאשר הפועל קטמון ירושלים המוליכה ניצחה 0:7 את מ.כ רמת השרון, עם מחצית ראשונה שכללה שבעה שערים ומחצית שנייה שכללה אפס שערים ובעיקר מסירות לרוחב מצד הקבוצה מהבירה.

אז מה הסיפור מאחורי הבדיחה והפארסה בעמק הארזים? לאחר שקטמון הספיקה להזיז את הרשת שבע פעמים ב-45 הדקות הראשונות, יריבתה מהשרון סירבה לעלות לחצי השני. לבסוף רמה”ש עלתה, כאשר הירושלמיות שיחקו לרוחב בלבד ולא לחצו על הדוושה במטרה לכבוש שערים נוספים. במפגש עצמו, סמדר כהן סיימה עם שלושער (11’, 22’, 26’), כמו גם ז’איילי גומס דה סילבה (8’, 17’, 29’) ודוריס בואדואה כבשה שער אחד (27’). הקבוצה מהבירה שומרת על הפסגה.

יוגב צמח, מאמן רמה"ש, הודה: “במחצית השחקניות לא רצו לצאת מחדרי ההלבשה, כי לא רצו להיות מושפלות. הקבוצה הייתה מהדקה העשירית עם עשר שחקניות בלבד כי עלינו עם שלוש שחקניות פצועות. מדובר באותה קבוצה שמשחקת עם נערות שמשחקות כבר 35 משחקים כולל המשחקים של הנערות, הן גמורות. יש בעלים חדשים, אני מקווה שהדברים ישתנו. יש עדיין שאריות שצריך לנקות”. בקטמון אמרו ל-ONE: “אכן ריחמנו עליהן, רצינו לשמור על הכבוד שלהן. ביקשנו מהשחקניות להוריד הילוך כדי לא להשפיל ולא לרסק. גם לנו יש משחק קשה וחשוב ביום ראשון”.

יוגב צמח (שחר גרוס)יוגב צמח (שחר גרוס)

כזכור וכפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, אחרי שנגזר עליה ירידת ליגה בעקבות כל הבלגן שהיה במועדון כולל האשמה בעבירות תקנוניות חמורות - בהן זיוף חוזים, התחזות, הדחת קטינות ומרמה כלפי הרשות לבקרת תקציבים, קבוצת הנשים של רמה”ש הגיעה להסדר טיעון עם ההתאחדות לכדורגל והתובע עו”ד גלעד ברגמן, כאשר עונש ירידת הליגה הומר בהפחתה של 15 נקודות בפועל מהמאזן שלה, בנוסף לקנס של 40,000 ש”ח אחרי קיצוץ.

קריית גת שיחקה עם נערות כדי לא להשפיל

לא רק בקטמון נגד רמה”ש. הפערים העצומים בליגת הנשים מורגשים כמעט בכל מחזור, בטח כשמדובר באלופה שרמסה 0:9 את פנתרות אשדוד שמתחת לקו האדום. מעיין בן ישראל (4'), נועה סלימהוגיץ' (5'), סנדרה פרנצ'סקה פרירה (15'), אקומבו אוגובונה גלורי (37') ונטיאלי ברונה פלאסקיאביץ (54') כבשו כל אחת שער אחד. דניאלה הלאנה חגגה בגדול עם שלושער (13', 15', 26') ושחר חממי "עזרה" עם שער עצמי (35'). המארחת ממשיכה לרדוף אחרי קטמון ועדיין במקום השני.

גם כאן במהלך ההתמודדות, בה הקרייתיות הובילו 0:8 כבר בירידה להפסקה, נרשם אירוע הזוי – שתי זרות של אשדוד נפצעו בחימום ובקריית גת כדי לא לרמוס עוד יותר ממה שהיו יכולים, הכניסו ארבע שחקניות מהנערות כחילופים במחצית, כאשר הן חיפשו שלא להשפיל עוד יותר את הדרומיות.

מאמן קריית גת, אייל שדה, אמר בתגובה ל-ONE: “הכנסנו צעירות מתוך מחשבה שיש משחק מול רעננה ורצינו לתת מנוחה, זה השיקול היחיד. אני מתכונן לכל משחק כדי להכריע במצית הראשונה”. בתגובה לשאלה האם ללא כניסת הנערות התוצאה הייתה גבוהה יותר בדמות 0:15, ענה: “אני לא יודע”. עוד הוא הוסיף בעניין פערי הרמות: “כדאי שיהיו בעונה הבאה שבע זרות כדי שהרמה תעלה”.

דניאלה הלאנה (שחר גרוס)דניאלה הלאנה (שחר גרוס)

שאר תוצאות המחזור

מכבי כישרונות חדרה – הפועל רעננה 0:2
חדרה ממשיכה להתבסס במקום השלישי בטבלה עם ניצחון שני ברציפות, ונראה שהתאוששה לגמרי מהתבוסה לקריית גת בסוף חודש ינואר. מאיה קבררה כבשה ראשונה בדקה ה-55, אלקסנדרה ינבה הכפילה בפנדל מדויק (82’) כדי לסגור סיפור. הפועל רעננה נותרה עם 17 נקודות אך עדיין רחוקה מהקבוצות שמתחת לקו האדום.

מכבי חולון – מכבי אס”א תל אביב 0:4
משחק נוסף שנגמר בניצחון נהדר לצד אחד, ותבוסה לצד השני. חולון העלתה את מאזנה ל-23 נקודות מול הצהובות, אותן היא גם עקפה בטבלה. זה אומנם לא היה קל מההתחלה, אך רביד כהן פרצה את הסכר בדקה ה-49 ואף השלימה צמד בדקה ה-60. מיד אחריה, רוני לוי הוסיפה את הגול השלישי לזכות המארחת (61’) וראיזה סנטוס דה סילבה חתמה בתוספת הזמן (91’).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */