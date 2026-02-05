הטופ 10 מגיעות למדבר: סבאלנקה ושביונטק בראש

המדבר בקליפורניה עומד להפוך שוב למוקד המשיכה המרכזי של עולם הטניס בחודש הבא. טורניר האינדיאן וולס היוקרתי, המכונה לעיתים קרובות "הסלאם החמישי" בזכות יוקרתו ומתקניו המפוארים ב"טניס פרדייס", פרסם את רשימת המשתתפות הרשמית שלו, והיא נוצצת מתמיד. כל עשר השחקניות הראשונות בדירוג ה-WTA אישרו את הגעתן, מה שמבטיח שבועיים של טניס ברמה הגבוהה ביותר על המגרשים הקשים.

בראש הרשימה ניצבת המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבאלנקה. הבלארוסית, שנמצאת בכושר נפלא, תנסה לרשום הישג היסטורי אישי ולזכות בתואר ראשון בקריירה באינדיאן וולס. סבאלנקה הייתה קרובה מאוד להניף את הגביע בשנה שעברה, אך נעצרה רק בגמר הדרמטי. השנה היא מגיעה כפייבוריטית ברורה, אך הדרך לתואר תעבור דרך יריבותיה המושבעות ביותר בצמרת העולמית.

ארנה סבלנקה מול ילנה ריבקינה בפעולה. (רויטרס)

לצידה של סבאלנקה, נראה את איגה שביונטק הפולנייה, שכבר הניפה את הגביע במדבר פעמיים בעבר ומכירה היטב את התנאים הייחודיים של הטורניר. גם אלופת אליפות אוסטרליה הפתוחה, ילנה ריבאקינה, תהיה שם ותנסה להמשיך את המומנטום האדיר מתחילת העונה. שמות בולטים נוספים שצפויים למשוך קהל רב הם קוקו גוף האמריקאית, שמקווה להצליח מול הקהל הביתי, ואמנדה אניסימובה, שהגיעה פעמיים לגמר גראנד סלאם.

אחת השחקניות המרתקות ביותר להן ימתין הקהל היא מירה אנדרייבה. הרוסייה הצעירה, שמדורגת כיום במקום ה-7 בעולם, מגיעה כאלופה המכהנת ותנסה להגן על תוארה. בשנה שעברה, כשהיא בת 17 בלבד, הדהימה אנדרייבה את עולם הטניס כשחזרה מפיגור מערכה בגמר מול סבאלנקה כדי לזכות בתואר ה-1000 השני שלה ברציפות (לאחר שזכתה בדובאי). הזכייה הזו הפכה אותה לאחת האלופות הצעירות ביותר בתולדות הטורניר, כשרק שמות אגדיים כמו מרטינה הינגיס (1998) וסרינה וויליאמס (1999) מקדימים אותה ברשימת הצעירות ביותר שעשו זאת.

מלבד כוכבות הטופ 10, הטורניר יארח גם שמות גדולים אחרים שמנסים לחזור לקדמת הבמה. נאומי אוסקה, המדורגת 14 בעולם ואלופת עבר בטורניר, תנסה לשחזר את הימים בהם שלטה במדבר. גם פאולה באדוסה הספרדייה (65 בעולם), שזכתה בתואר בעבר, תהיה בהגרלה הראשית. אלופת עבר נוספת, ביאנקה אנדרייסקו, נמצאת כרגע ברשימת ההמתנה כאלטרנטיבית ראשונה להגרלה הראשית.

סבלנקה וריבקינה נאבקות בגמר (רויטרס)

הטורניר יכלול הגרלה של 96 שחקניות, כאשר 32 המדורגות הראשונות יזכו ל"ביי" (פטור) מהסיבוב הראשון ויחלו את דרכן ישירות בסיבוב השני. ההגרלה הרשמית תתקיים ביום שני, ה-2 במרץ, והמשחקים יצאו לדרך ביום רביעי, ה-4 במרץ. הגמר הגדול ייערך ביום ראשון, ה-15 במרץ, כאשר המנצחת תזכה ב-1,000 נקודות דירוג ובפרס כספי מרשים של 1,151,380 דולר.

עבור השחקניות והאוהדים, האינדיאן וולס הוא החלק הראשון של ה"סאנשיין דאבל" (Sunshine Double). מיד לאחר סיום הטורניר בקליפורניה, ינדדו הטניסאיות לצד השני של ארצות הברית, למיאמי, שם ייערך טורניר ה-1000 הגדול הבא. השילוב בין שני הטורנירים הללו נחשב לאחד האתגרים הפיזיים והמנטליים הקשים ביותר בסבב, וזכייה בשניהם נחשבת להישג נדיר במיוחד בעולם הטניס.