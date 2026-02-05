אחרי מאבק צמוד: רועי דוד Winner החודש

חודש ינואר בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, רגע אחרי שחודש פברואר החל, אתם הצבעתם, בחרתם והשפעתם על תואר שחקן החודש ב-‘Winner’ ונקבע בסיומו של מאבק צמוד במיוחד שמי שסיים מעל כולם הוא רועי דוד, שחקנה של הפועל פתח תקווה.

ינואר היה החודש שבו הפריצה הגדולה שלו הגיעה. זה התחיל עם צמד ובישול ב-1:4 על בני ריינה, נמשך עם גול ובישול ב-1:4 על טבריה ונחתם עם שער נוסף ב-0:2 על אשדוד, כך שהכוכב החדש של הפועל פתח תקווה עם לא פחות ארבעה בישולים ושני בישולים בחודש ינואר. האס החדש של עומר פרץ.

רועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

השאיר מאחור את קאנגווה וגדראני

רועי דוד גבר בהצבעות על חלוץ מכבי חיפה גיא מלמד, שחקן ההתקפה של קריית שמונה יאיר מרדכי, בלמה של בית”ר ירושלים לוקה גדראני, בלמה של הפועל תל אביב צ’יקו, קשר הפועל באר שבע קינגס קאנגווה ונדב זמיר, שוערה של הפועל ירושלים.