יום חמישי, 05.02.2026 שעה 19:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אחרי מאבק צמוד: רועי דוד Winner החודש

שחקנה של הפועל פתח תקווה שסיפק ינואר חלומי גבר בהצבעות על שחקנים כמו גיא מלמד, לוקה גדראני, קינגס קאנגווה ויאיר מרדכי וקטף את התואר האישי

|
רועי דוד (צור חלפון - גרפיקה)
רועי דוד (צור חלפון - גרפיקה)

חודש ינואר בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, רגע אחרי שחודש פברואר החל, אתם הצבעתם, בחרתם והשפעתם על תואר שחקן החודש ב-‘Winner’ ונקבע בסיומו של מאבק צמוד במיוחד שמי שסיים מעל כולם הוא רועי דוד, שחקנה של הפועל פתח תקווה. 

ינואר היה החודש שבו הפריצה הגדולה שלו הגיעה. זה התחיל עם צמד ובישול ב-1:4 על בני ריינה, נמשך עם גול ובישול ב-1:4 על טבריה ונחתם עם שער נוסף ב-0:2 על אשדוד, כך שהכוכב החדש של הפועל פתח תקווה עם לא פחות ארבעה בישולים ושני בישולים בחודש ינואר. האס החדש של עומר פרץ.

רועי דוד חוגג (חגרועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

השאיר מאחור את קאנגווה וגדראני

רועי דוד גבר בהצבעות על חלוץ מכבי חיפה גיא מלמד, שחקן ההתקפה של קריית שמונה יאיר מרדכי, בלמה של בית”ר ירושלים לוקה גדראני, בלמה של הפועל תל אביב צ’יקו, קשר הפועל באר שבע קינגס קאנגווה ונדב זמיר, שוערה של הפועל ירושלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
