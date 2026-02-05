מילווקי הודיעה: יאניס אנטטקומפו יישאר בקבוצה

הדדליין לטריידים ב-NBA יגיע בעוד מספר שעות (חמישי, 22:00), כשהשאלה הגדולה הייתה האם יאניס אנטטקומפו יעזוב את מילווקי, ואם כן, לאן? כעת, הודיעה הקבוצה כי תשמור על הנכס הגדול שלה לפחות בשלב הזה, כשהיא התפנתה לעסקאות אחרות.

לפי הכתב הבכיר של ESPN, ש’אמס צ’ראנייה, הבאקס קטעו את חרושת השמועות, זאת בזמן שהכוכב היווני מתאושש מפציעה ועדיין לא ידוע מתי הוא שב למגרשים. ליאניס יש חוזה גם לעונה הבאה ומחזיק באופציית שחקן לעונה שאחריה.

בהקשר הטריידים הנוספים שנעשו, נייג’ל הייז דייויס, שהוזכר כמועמד להפועל תל אביב, הצטרף לשורות הבאקס יחד עם ניק ריצ’ארדס מהפיניקס סאנס, שקיבלו בתמורה את קול אנתוני ואמיר קופי.