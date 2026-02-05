ליאם רוסניור התפרץ: ארסנל לא כיבדה אותנו

ארסנל מתכוננת למשחק גמר גביע הליגה נגד מנצ’סטר סיטי (22 במרץ, וומבלי), בעוד צ’לסי סיימה מתוסכלת את משחק הגומלין באמירויות (שלישי), בו הקשתה מאוד על ארסנל אבל ירדה מנוצחת 1:0 משער (קאי האברץ) בתוספת הזמן (2:4 לארסנל בסיכום).

לצד הניתוחים של המשחק והמערך המפתיע של צ’לסי (שלושה בלמים) התקשורת האנגלית עסקה בהתפרצות ובכעס של המאמן ליאם רוסניור, כלפי אנשי ארסנל. המנג’ר של הבלוז נראה כשהוא צועק בזעם לעבר אנשי התותחנים, בדרישה שיישארו בחצי המגרש שלהם ולא יפלשו לאזור של קבוצתו, בזמן שהקבוצות התכוננו למשחק. “ארסנל לא כיבדה אותנו”, הוא אמר.

יומיים אחרי המשחק. הסביר מנג'ר צ'לסי את התנהגותו, וטען שארסנל הפגינה חוסר כבוד כלפי קבוצתו במהלך החימום. "זה לא היה קשור לשחקנים", אמר רוסניור. "כשמתחממים, יש לך את החצי שלך ולקבוצה השנייה יש את החצי שלה".

מיקל ארטטה (IMAGO)

רוסניור המשיך ותיאר בכעס את מה שהקפיץ אותו: "מעולם לא ביקשתי מהקבוצה או מהמאמנים שלי לפלוש לטריטוריה של היריבה. באותו רגע, לא חשבתי שזה נכון איך שהם פעלו, הם הפריעו לחימום שלנו".

"ביקשתי מהם, אולי לא בנימוס, לוודא שהם נשארים בחצי שלהם. אני לא כאן כדי לשחק משחקים פסיכולוגיים, זה פשוט מה שאני מחשיב כנכון ומכבד. אני מקווה שאנחנו נכבד את זה ושקבוצות אחרות יעשו זאת גם כן. יש כללי התנהגות מסוימים בכדורגל".

קוקורייה מול טימבר באמירויות (IMAGO)

עוד אמר רוסניור: "אין לי בעיה עם אף אחד במועדון הכדורגל ארסנל. מיקל (ארטטה) הוא מישהו שיש לי המון כבוד אליו. פשוט באותו רגע, לא הרגשתי שהכבוד הזה הופגן כלפי הקבוצה שלי".

“הרעש מסביב לא מפתיע אותי”

רוסניור ניצח שישה משמונת משחקיו מאז שהחליף את אנצו מארסקה בצ'לסי בינואר, כאשר שני המשחקים בהם הפסיד היו המפגשים בחצי גמר גביע הליגה מול ארסנל.

ומה לגבי מערך שלושת בו פתח באמירויות? בשיחה לקראת המשחק מול וולבס בשבת, רוסניור הגן על הטקטיקה שלו: "הרעש מסביב לא מפתיע אותי בכלל. מה שאנשים אומרים מחוץ למועדון לא משפיע על קבלת ההחלטות שלי. בדיעבד, לא עלינו שלב אז תמיד יש דברים שאפשר לעשות אחרת, אבל זו הייתה הופעה מאוד יציבה נגד קבוצה שטובה מאוד בבית שלה".