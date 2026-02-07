כוכב גדול שנעלם: מה מצפה לנתניה עם סיפריאן?

בתום עונת 2016/17 העניק כהרגלו איגוד הכדורגלנים הצרפתים את הפרסים היוקרתיים למצטיינים. בתואר השחקן הצעיר הטוב ביותר בליגה הצרפתית זכה קיליאן אמבפה שהשלים שנת פריצה מטאורית במונאקו, וברשימת המועמדים המצומצמת נכללו תומא למאר שהיה גם הוא במונאקו, אדריאן ראביו מפאריס סן ז'רמן ו-וילאן סיפריאן בתום עונת בכורה פנטסטית בניס.

ייתכן כי אוהדי מכבי נתניה לא מבינים עד הסוף עד כמה גדול שמו של הקשר הצרפתי שצפוי לחתום בשורות היהלומים בגיל 31 בלבד. סיפריאן היה במשך תקופה לא מבוטלת אחת השחקנים המובילים בצרפת ונחשב לבעל פוטנציאל להגיע לנבחרתו של דידייה דשאן. המאמן הלאומי נשאל לגביו לא פעם, ובתחילת 2017 השיב: "יש לסיפריאן פוטנציאל גדול מאוד. התחרות על המקום בסגל גדולה, אבל ברור שהוא שחקן מעניין מבחינתי".

וזה היה טבעי. באותה עונת 2016/17, כאשר הוזכר בנשימה אחת עם אמבפה וראביו, הבקיע סיפריאן 8 שערי ב-29 משחקי ליגה והיה אחד הקשרים הפוריים בליגה. הוא היה האדריכל במרכז המגרש של ניס שהובילה את הטבלה לאורך הסיבוב הראשון, דורגה בסופו של דבר במקום השלישי אחרי מונאקו וסן ז'רמן והעפילה למוקדמות ליגת האלופות. כקשר רחבה לרחבה, הוא היה ביצע עבודה שחורה מרובה, חילץ כדורים, ניווט התקפות, וגם ידע לסיים אותן. תוסיפו לזה התמחות בכדורים נייחים מכל הטווחים, ותקבלו שחקן שנכנס לפנקסים של מועדוני פאר רבים באנגליה ובאיטליה.

דשאן: "לסיפריאן פוטנציאל גדול מאוד" (רויטרס)

כמעט נכלל בסגל צרפת למונדיאל 2018

כשרונו של סיפריאן היה בשלב מוקדם. הוא התקבל לאקדמיה של לאנס בגיל 13, והיה שותף קבוע לנבחרת צרפת עד גיל 16 לצידם של מייק מניאן ואנתוני מרסיאל. הירידה של לאנס לליגה השנייה גרמה לה לתת הזדמנויות לשחקנים צעירים, וסיפריאן ערך את הופעת הבכורה מיד אחרי יום הולדתו ה-18. הוא היה שותף מרכזי לעלייה ב-2014 והוכיח את עצמו בליגה הבכירה, אך לאנס ירדה בחזרה תוך עונה אחת. ב-2015/16, הוא כבר ענד את סרט הקפטן של קבוצתו, ונדרש צעד גדול קדימה. ניס שילמה תמורתו 5 מיליון אירו, והמעבר מהצפון לחופה הדרומי של צרפת עשה לו רק טוב.

המאמן השווייצרי לוסיאן פאבר בנה את מרכז המגרש סביבו, וסיפריאן פרח. אחת ההופעות הגדולות ביותר שלו הייתה במשחק הצמרת מול סן ז'רמן בפארק הנסיכים, אז כבש בכדור חופשי מרהיב. ניס הובילה 0:2 במחצית, והסתפקה בתיקו 2:2 בגלל צמד של אדינסון קבאני. עד פברואר היה לה הפסד ליגה בודד, והיא הקדימה את סן ז'רמן בטבלה. לו הנסיקה הייתה ממשיכה בקצב המדובר, הגיוני להניח כי סיפריאן היה נכלל בסגל צרפת למונדיאל 2018, אבל הגורל רצה אחרת.

וילאן סיפריאן בניס (IMAGO)

עוד לפני תום העונה החלומית, במרץ 2017, הוא קרע את גיד אכילס ונעדר מהמגרשים עד ינואר 2018. לקח לו זמן לחזור לכושר מלא, והזימון לנבחרת כבר לא היה רלוונטי באותה תקופה, אולם סיפריאן ממש לא איבד תקווה. בעונת 2018/19 הוא כבר היה המנהיג במרכז המגרש. "היה לי פחד שלא אוכל לחזור לשחק ברמה הגבוהה, אבל לאט ובהתמדה הצלחתי. זו הייתה הרגשה מדהימה להבין שאני יכול לשחק שוב כמו שאני יודע", הוא סיפר אז. מאמנו היה אז פטריק ויירה, מגדולי הכוכבים הצרפתים בתפקידו, והיחסים בין השניים היו מעולים, גם אם המודלים שלו לחיקוי היו קצת שונים. "אני מאוהב בצ'אבי ובאנדרס אינייסטה. הם הגדירו את התפקיד כשהייתי ילד, והם תמיד יהיו הגיבורים הכי גדולים עבורי", אמר סיפריאן.

החלוץ ניל מופה, ששיחק אז בניס, אמר בתחילת 2020: "לקח לווילאן זמן להתאושש מהפציעה, ועכשיו הוא שוב במיטבו. הוא המנהיג שלנו שמביא איזון למרכז המגרש, וגם כובש שערים ומספק בישולים. הוא זה שגורם לקבוצה שלנו להתחבר. לא במקרה מעניק לו ויירה את הסרט אם הקפטן הקבוע דאנטה לא משחק". אכן, היו לו 7 שערים ו-3 בישולים ב-20 משחקי ליגה בעונת 2019/20.

"סיפריאן הוא המנהיג שלנו, גורם לקבוצה להתחבר" (IMAGO)

העניין מפ.ס.ז’ ומהפרמייר ליג, והצעד ההרסני

אז דיווחים על מעבר אפשרי ממש לא חסרו. ארסנל וסן ז'רמן הביעו לכאורה עניין בסיפריאן. אסטון וילה הציעה תמורתו לפי התקשורת הצרפתית 20 מיליון אירו בינואר 2020, וגם ניוקאסל ואברטון רצו להחתימו. הקשר סירב לעבור לאסטון וילה שהייתה אז קבוצת תחתית בפרמייר ליג בסכנת ירידה ממשית, ובכל מקרה סבר כי הליגות באיטליה ובספרד יתאימו יותר לסגנונו. אלא שאז הוא נפצע, וכאשר חזר לכשירות כבר בוטלה העונה בליגה הצרפתית בגלל מגיפת הקורונה. מועדונים רבים חוו משבר כלכלי, האופציות הצטמצמו, ובסופו של דבר עבר סיפריאן לפארמה, בהשאלה עם חובת רכישה בחלוף שנה.

הקשר שידר אופטימיות גדולה לקראת המעבר לסרייה א’, ופטריק ויירה העניק לו את ברכת הדרך ואיחל הצלחה. ואולם, התברר בדיעבד כי הצעד הזה היה הרסני ביותר עבור הקריירה של סיפריאן. הוא התקשה להתאקלם בפארמה, וגילה כי המועדון שרוי במשבר ניהולי ומקצועי עמוק. היא התדרדרה למקום האחרון, והצרפתי התקשה מאוד לתרום, מה גם שכשירותו לא הייתה מושלמת. פיטוריו של המאמן פאביו ליבראני בינואר פגעו בו עוד יותר, כי רוברטו ד'אברזה שמונה במקומו לא ספר כלל את סיפריאן. הוא לא ראה דשא מאז פברואר, סיים את העונה כשהוא פצוע, ופארמה ירדה בבושת פנים.

ויירה העניק לסיפריאן את ברכת הדרך לצעד שהיה הרסני (רויטרס)

זה גם היה העיתוי בו נדרש המועדון האיטלקי לשלם 7.5 מיליון אירו תמורתו עבור סיפריאן. כאשר נרקמה העסקה המקורית, נדמה היה כי מדובר במחיר מציאה חלומי, אבל בחלוף שנה התמונה היתיה שונה ב-180 מעלות. סיפריאן נתפס כנטל, ולא היה לו שימוש, מה גם שהוא עצמו ממש לא התלהב מהרעיון לשחק בליגה השנייה. ההשאלה בנאנט בעונת 2021/22 הייתה סבירה, אך לא מעבר לכך, והקשר כבר לא התקרב לרמה שהציג בניס. אז ב-2022/23 הוא כבר הושאל לסיון בליגה השווייצרית, שם התאחד עם מריו באלוטלי איתו נהנה לשחק בזמנו בניס, וזו הייתה קדנציה מתסכלת למדי.

עם שובו לפארמה ב-2023, גילה סיפריאן שהמאמן פאביו פקייה אפילו לא ידע שהוא אמור לחזור ולא כלל אותו בתוכניותיו. על מנת להדגיש את הכאוס במועדון, מעניין להיזכר בשיחה שקיים אז עם סיפריאן המנהל הספורטיבי של פארמה, רול ואיינס הבלגי. הוא התעקש לדבר איתו באנגלית, ובשלב מסוים תהה הקשר: "למה אנחנו לא מדברים צרפתית?". "לא חשבתי שאתה יודעת צרפתית", הסביר ואיינס. "אני צרפתי", אמר סיפריאן. ואם זה המצב, קל להבין מדוע הוא החל לקבל דקות משחק רק במחצית השנייה של 2023/24.

וילאן סיפריאן בפארמה (IMAGO)

“לא התאים לפארמה בשום שלב, לא היה רלוונטי”

פארמה עלתה אמנם לליגה הבכירה, אבל בהנהלה לא ראו בסיפריאן ערך, והתקשו מאוד לשווק אותו. בניסיון נואש להיפטר ממנו, לא כללה אותו פארמה כלל בסגל לקראת העונה שעברה, גם אחרי סגירת חלון ההעברות בליגות הבכירות באירופה. "הוא עדיין יכול ללכת לטורקיה או לאיחוד האמירויות", טענו הגורמים במועדון. זה לא הסתייע כלל, וסיפריאן עזב בסופו של דבר לליגה הסינית רק בינואר 2025. "הוא פשוט לא התאים לפארמה בשום שלב. הוא הגיע עם רזומה של שחקן טוב מאוד, אבל לא התאקלם וסבל מפציעות רבות מדי. ירידת הליגה שיבשה לגמרי את התוכניות, ואחר כך הוא כבר לא היה רלוונטי", אומר העיתונאי אנדראה לוזאפיו.

מחיקת הערך של סיפריאן הושלמה ב-2025 כאשר שותף ב-12 משחקים בלבד במדי צ'אנגצ'ון יאטאי שירדה לליגה השנייה בסין מהמקום האחרון עם יכולת עלובה. לפני 6 שנים הוא היה כוכב בקנה מידה משמעותי מאוד בליגה הצרפתית וחלם על הנבחרת, אבל כיום נתפס כסוג של שחקן עבר. לגיה ורשה התעניינה בו החודש לפי הדיווחים בפולין, אבל סיפריאן חתם בסופו של דבר במפתיע במכבי נתניה.

וילאן סיפריאן בליגה הסינית (IMAGO)

מה מצפה לנתניה ולליגת העל?

מבחינת השם, מדובר באחד הזרים האיכותיים ביותר בליגת העל בשנים האחרונות. מבחינת הכושר הנוכחי והמצב הבריאותי, כלל לא ניתן לדעת למה אפשר לצפות. אם יפגין אפילו רבע מהיכולת שגילה בלאנס ובניס, בנתניה יקבלו תוספת כוח משמעותית ביותר. סיפריאן מסוגל עקרונית להיות המנהיג במרכז המגרש, עם ראיית משחק חריגה עבור ליגת העל. בנוסף, הכישורים בביצוע מצבים נייחים לא נעלמים בדרך כלל גם עם הגיל, ובתחום זה עשוי סיפריאן להיות הטוב ביותר בישראל.

באופן מעט פרדוקסלי, העובדה כי רוב האוהדים בישראל לא מכירים את עוצמת הכישרון שהיה לשחקן הנפלא הזה, עשויה לשחק לטובתו. הציפיות לא יהיו גבוהות מדי, כפי שהיה, למשל, במקרה של אקס ברצלונה איסק קואנקה בהפועל באר שבע. סיפריאן מצטרף לנתניה בשקט תעשייתי, ויש לו הזדמנות להשתקם אחרי שנים בעייתיות מאוד בקריירה. אם יתאקלם ולא ייפצע, כולם ייהנו לצפות בביצועיו.