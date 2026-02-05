יום חמישי, 05.02.2026 שעה 22:27
יום חמישי, 05/02/2026, 22:00אצטדיון ניו באלאנס ארנהגביע איטלקי - רבע גמר
יובנטוס
דקה 27
1 0
שופט: מייקל פברי
אטאלנטה
מערכת ONE | 05/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
סקאמקה מול ברמר (IMAGO)
סקאמקה מול ברמר (IMAGO)

שבע קבוצות נותרו במרדף אחרי הגביע האיטלקי כשאתמול (רביעי), אינטר הייתה הראשונה להבטיח את מקומה בחצי הגמר כשגברה 1:2 על טורינו. בשעה זו, אטאלנטה ויובנטוס נפגשות בברגמו במשחק השני של רבע הגמר, במטרה להבטיח את הכרטיס השני לארבע האחרונות.

אחרי שהצליחה להביס 0:4 את גנואה בסיבוב הקודם, הקבוצה המתאוששת מברגמו הצליחה לרשום מאז שמונה ניצחונות ב-12 המשחקים האחרונים שלה, כשתחת מאמנה החדש רפאלה פלאדינו, גם הניו בלאנס ארנה החל להפוך למבצר עם שבעה ניצחונות מאז מינויו והחלומות על גביע ראשון מאז 1962/63 יכולים להפוך ליותר ריאליים אם ינצחו.

מנגד, הביאנקונרי, שחוו הצלחה במפעל יותר מכל קבוצה אחרת עם 15 הנפות לאורך ההיסטוריה, גברו 0:2 על אודינזה בקרב שחור-לבן בשמינית הגמר. גם יובנטוס, כמו היריבה, החליפה מאמן ומאז קמה לתחייה עם 13 ניצחונות ורק 2 הפסדים ב-20 המשחקים הראשונים של לוצ’יאנו ספאלטי על הקווים.

מחצית ראשונה
  • '24
  • החלטת שופט
  • החלטת VAR : פנדל לאטאלנטה לאחר נגיעת יד של ברמר
  • '20
  • החמצה
  • שתי הזדמנויות תוך דקה לקונססאו, פעם אחת השוער של אטאלנטה, קארנסי, הדף, בפעם השנייה קונססאו בעט למשקוף
  • '1
  • החמצה
  • כבר אחרי 9 שניות טוראם החמיץ מקרוב אחרי מסירת עומק של קונססאו
  • '1
  • החלטת שופט
  • פתיחת המשחק! השופט מייקל פברי הוציא את המשחק לדרך בברגמו
