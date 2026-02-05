יום חמישי, 05.02.2026 שעה 19:01
ליגה גרמנית 25-26
5118-7420באיירן מינכן1
4519-4120בורוסיה דורטמונד2
4223-4320הופנהיים3
3926-3720שטוטגרט4
3627-3820לייפציג5
3526-3819באייר לברקוזן6
2733-3120פרייבורג7
2745-4020איינטרכט פרנקפורט8
2433-2520אוניון ברלין9
2332-2920פ.צ. קלן10
2237-2420אוגסבורג11
2133-2420בורוסיה מנשנגלדבאך12
1929-1919המבורג13
1942-2820וולפסבורג14
1938-2220ורדר ברמן15
1833-2320מיינץ16
1434-1820סט. פאולי17
1345-1920היידנהיים18

סרג' גנאברי האריך חוזה בבאיירן מינכן עד 2028

הבווארים הודיעו רשמית שהגרמני צפוי להשלים עשור במועדון, בו כבש עד כה 100 שערים, בנוסף ל-6 אליפויות, וליגת אלופות ב-2020. "מרגיש כאן בבית"

|
סרג' גנאברי (רויטרס)
סרג' גנאברי (רויטרס)

סרז’ גנאברי האריך היום (חמישי) את חוזהו בבאיירן מינכן עד קיץ 2028. הקיצוני הגרמני, שחוזהו הקודם היה אמור להסתיים בקיץ הקרוב, צפוי להשלים עשור במדי הבווארים אם ישלים את תקופת ההתקשרות החדשה.

חבר הנהלת באיירן מינכן, מקס אברל, בירך על ההחתמה: “סרג’ התפתח בבאיירן והוא אחד מעמודי התווך של הקבוצה. הוא חשוב מאוד על המגרש וגם בחדר ההלבשה. הוא זכה בהכול עם המועדון ועדיין רעב להישגים נוספים, זה הופך אותו למודל לחיקוי. הוא מייצג את באיירן”.

גם המנהל המקצועי כריסטוף פרוינד החמיא: “כולם יכולים לראות עד כמה סרג’ מעשיר את המשחק שלנו. הוא ורסטילי בהתקפה, מהיר, טכני ומסוכן מול השער. אנחנו שמחים שהוא ימשיך לשחק אצלנו, גם בזכות האופי והנוכחות שלו בקבוצה”.

סרגסרג' גנאברי חוגג (IMAGO)

גנאברי עצמו אמר לאחר החתימה: “אני נרגש להמשיך לשחק בבאיירן עוד שנים. השיחות תמיד היו חיוביות. כשהגעתי לכאן לא דמיינתי שאשלים עשר שנים במועדון. המטרות שלי הן להמשיך ולהתקדם. אנחנו קבוצה מגובשת ויכולים להשיג דברים גדולים. הסיבות להארכת החוזה הן הקבוצה, המאמנים, המועדון, האוהדים, העיר והאווירה, אני מרגיש כאן בבית”.

שחקן ההתקפה בן ה־30 הצטרף לבאיירן מינכן מוורדר ברמן בשנת 2017, והושאל בעונת 2017/18 להופנהיים לפני שהצטרף לסגל הבווארי באופן מלא. מאז רשם 311 הופעות רשמיות במדי הבווארים, בהן כבש 100 שערים, וזכה בשש אליפויות בונדסליגה, שני גביעי גרמניה וליגת האלופות ב-2020. בנוסף, נבחר לשחקן העונה של המועדון בעונת 2018/19, הראשונה שלו באליאנץ ארנה. במדי נבחרת גרמניה רשם הקשר ההתקפי עד כה 57 הופעות ו־25 שערים.

