יום חמישי, 05.02.2026 שעה 19:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

חזן חתם על חוזה חדש ל-3 עונות בהפועל חיפה

חושבת על העתיד: בלם קבוצת הנוער של הקבוצה מהכרמל חתם לעונת 2026/27 עם אופציה לשתי עונות נוספת. כץ: "שמחים להחתים שחקן נוער מצטיין נוסף"

|
הפועל חיפה נוער (באדיבות המועדון)
הפועל חיפה נוער (באדיבות המועדון)

הפועל חיפה חושבת על העתיד. אחרי שמועתז חמד חתם על חוזה שלשום, היום (חמישי) הקבוצה מהכרמל הודיעה על החתמת בלם קבוצת הנוער, עילאי חזן, על חוזה חדש לשלוש עונות גם כן. לעונת 2026/27 עם אופציה לשתי עונות נוספות (עד עונת 2028/29). 

החתימה נעשתה במעמד מנכ"ל המועדון איתי רק ונציגו של השחקן, שלומי בר, והשחקן עצמו. הבעלים יואב כץ אמר: "שמחים להחתים במועדון שחקן נוער מצטיין נוסף".

בהודעות המועדון נכתב: “חזן יכול לשחק גם כמגן שמאלי והעונה כבש שער אחד. חזן חתם בעקבות הצטיינותו וכחלק ממדיניות המועדון להחתים שחקנים בולטים במחלקת הנוער על חוזים ארוכי טווח”.

