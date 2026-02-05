חזן חתם על חוזה חדש ל-3 עונות בהפועל חיפה

הפועל חיפה חושבת על העתיד. אחרי שמועתז חמד חתם על חוזה שלשום, היום (חמישי) הקבוצה מהכרמל הודיעה על החתמת בלם קבוצת הנוער, עילאי חזן, על חוזה חדש לשלוש עונות גם כן. לעונת 2026/27 עם אופציה לשתי עונות נוספות (עד עונת 2028/29).

החתימה נעשתה במעמד מנכ"ל המועדון איתי רק ונציגו של השחקן, שלומי בר, והשחקן עצמו. הבעלים יואב כץ אמר: "שמחים להחתים במועדון שחקן נוער מצטיין נוסף".

בהודעות המועדון נכתב: “חזן יכול לשחק גם כמגן שמאלי והעונה כבש שער אחד. חזן חתם בעקבות הצטיינותו וכחלק ממדיניות המועדון להחתים שחקנים בולטים במחלקת הנוער על חוזים ארוכי טווח”.