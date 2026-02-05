לדרמן, סהיטי ואבו פרחי בהרכב מכבי ת"א ליפו

חתיכת הפאזל האחרונה של מעמד חצי גמר גביע המדינה תושלם הערב (חמישי) ב-20:30 כאשר מכבי תל אביב תגיע כאורחת להתמודדות מול מכבי יפו מהליגה הלאומית. בשלב הבא, מחכות לצהובים כבר מכבי חיפה, הפועל באר שבע ובני יהודה שהפתיעה בגדול את בית”ר ירושלים.

הרכב מכבי יפו: רוי ברנס, ניב פליטר, שביט אלגבי, אבי תורג'מן, רועי לוי, סאלי גנון, רונן פרץ, מתן בית יעקב, מנסור באדג’י, איתי זדה, גיל יצחק.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, בן לדרמן, עידו שחר, דור פרץ, אמיר סהיטי, קרווין אנדרדה וסייד אבו פרחי.

אמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)

מצבן של שתי הקבוצות

החבורה של איציק ברוך אומנם מגיעה להתמודדות מהמקום ה-14 בליגה הלאומית, אך עברה בשני השלבים הקודמים שתי קבוצות מליגת העל, תחילה עם 0:2 על בני סכנין בסיבוב ח’, ואז בתוצאה דומה מול מכבי נתניה בשמינית הגמר. היום, המארחת חולמת לחולל סנסציה מול האלופה.

מהצד השני, הצהובים רשמו זעזוע גדול עם פיטורי ז’רקו לאזטיץ’ לאחר ההפסדים למכבי חיפה ובדרבי. עכשיו, עם רוני דיילה על הקווים, מכבי ת”א הציגה כדורגל הרבה יותר חיובי וניצחה בבכורה שלו 1:4 את עירוני קריית שמונה. המאמן החדש ירצה להתקדם במפעל הגביע כדי לסיים את העונה עם תואר עבור המועדון.