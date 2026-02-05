יום שישי, 06.02.2026 שעה 11:40
ספורט אחר  >> טניס

סנסציה בצרפת: טיטואן דרוגה עלה לרבע הגמר

הטניסאי המקומי חזר מפיגור לניצחון 4:6, 7:6 ו-6:4 על המדורג 8 קובאצ'ביץ' בדרך להישג שיא בקריירה מול הקהל הביתי במונפלייה.

|
קרלוס אלקראס נושא נאום. (רויטרס)
קרלוס אלקראס נושא נאום. (רויטרס)

טורניר ה-ATP במונפלייה (Open Occitanie) סיפק היום (חמישי) את אחת ההפתעות הגדולות ביותר שלו עד כה, כאשר טיטואן דרוגה המקומי הדהים את המדורג שמיני בטורניר, אלכסנדר קובאצ'ביץ' האמריקאי. בתום קרב מתיש שנמשך שלוש מערכות, הצרפתי בן ה-24 חגג ניצחון יוקרתי בתוצאה 4:6, 7:6 (5) ו-6:4, שהבטיח לו כרטיס לרבע גמר ראשון בקריירה בטורניר ATP על אדמת צרפת.

דרוגה, המדורג במקום ה-150 בעולם, הגיע למפגש כשהוא נושא על כתפיו את ציפיות הקהל ב-Sud de France Arena, אך המשימה נראתה קשה במיוחד מול קובאצ'ביץ'. האמריקאי בן ה-27, המדורג במקום ה-83 בעולם, מכיר היטב את המשטח במונפלייה לאחר שהעפיל לגמר הטורניר בשנת 2025, ונראה היה שהוא בדרך הבטוחה לניצחון נוסף לאחר שזכה במערכה הראשונה.

קרלוס אלקראס חוגג עם הגביע. (רויטרס)קרלוס אלקראס חוגג עם הגביע. (רויטרס)

למרות הפיגור המוקדם, דרוגה הצרפתי, שעלה לטורניר מהמוקדמות, סירב להרים ידיים והפגין חוסן מנטלי מרשים. המערכה השנייה הייתה צמודה לכל אורכה והגיעה לשובר שוויון מותח, בו הצליח דרוגה לנצח 5:7 ולכפות מערכה שלישית ומכרעת. במערכה האחרונה, השניים המשיכו להיאבק על כל נקודה במשך למעלה משעתיים של טניס איכותי, עד שדרוגה השיג את השבירה המיוחלת בשלב מאוחר של המערכה וסגר את הסיפור.

המסע של דרוגה במונפלייה השבוע הוא לא פחות ממדהים. הוא החל את דרכו בטורניר המוקדמות עם ניצחונות דומיננטיים על רובין ברטראנד (1:6, 2:6) ואוגו בלאנשט (4:6, 7:6, 2:6). בסיבוב הראשון של ההגרלה הראשית, הוא המשיך במומנטום עם ניצחון על יאן צ'ואינסקי (2:6, 6:7), וכעת השלים את המהפך מול קובאצ'ביץ' כדי להפוך לאחד הסיפורים המרגשים של הטורניר.

מנגד, קובאצ'ביץ' מסיים את דרכו מוקדם מהצפוי. האמריקאי הגיע לשמינית הגמר לאחר ניצחון קשה בסיבוב הראשון על הכישרון הצרפתי בן ה-16, מואיז קוואמה, אך הפעם הוא לא הצליח לעמוד בלחץ שהפעיל עליו דרוגה והקהל המקומי הדוחף.

קרלוס אלקראס חוגג עם הגביע. (רויטרס)קרלוס אלקראס חוגג עם הגביע. (רויטרס)

בסיום המשחק, דרוגה הנרגש שיתף את תחושותיו: "זו הרגשה מדהימה לנצח בצורה כזו מול הקהל הביתי שלי. נשארתי ממוקד בכל נקודה והאמנתי שאני יכול להפוך את התוצאה אחרי המערכה הראשונה".

כעת, דרוגה ימתין למנצח במשחק בין המדורג 4 בטורניר, טלון גריקספור ההולנדי, לבין המדורג 10 בעולם לשעבר, פבלו קרניו בוסטה הספרדי. המנצח במפגש המסקרן הזה יפגוש את הצרפתי המפתיע בקרב על מקום בחצי הגמר, כאשר דרוגה יקווה להמשיך את המסע החלומי שלו בטורניר מול הקהל הביתי התומך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */