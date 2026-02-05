סנסציה בצרפת: טיטואן דרוגה עלה לרבע הגמר

טורניר ה-ATP במונפלייה (Open Occitanie) סיפק היום (חמישי) את אחת ההפתעות הגדולות ביותר שלו עד כה, כאשר טיטואן דרוגה המקומי הדהים את המדורג שמיני בטורניר, אלכסנדר קובאצ'ביץ' האמריקאי. בתום קרב מתיש שנמשך שלוש מערכות, הצרפתי בן ה-24 חגג ניצחון יוקרתי בתוצאה 4:6, 7:6 (5) ו-6:4, שהבטיח לו כרטיס לרבע גמר ראשון בקריירה בטורניר ATP על אדמת צרפת.

דרוגה, המדורג במקום ה-150 בעולם, הגיע למפגש כשהוא נושא על כתפיו את ציפיות הקהל ב-Sud de France Arena, אך המשימה נראתה קשה במיוחד מול קובאצ'ביץ'. האמריקאי בן ה-27, המדורג במקום ה-83 בעולם, מכיר היטב את המשטח במונפלייה לאחר שהעפיל לגמר הטורניר בשנת 2025, ונראה היה שהוא בדרך הבטוחה לניצחון נוסף לאחר שזכה במערכה הראשונה.

למרות הפיגור המוקדם, דרוגה הצרפתי, שעלה לטורניר מהמוקדמות, סירב להרים ידיים והפגין חוסן מנטלי מרשים. המערכה השנייה הייתה צמודה לכל אורכה והגיעה לשובר שוויון מותח, בו הצליח דרוגה לנצח 5:7 ולכפות מערכה שלישית ומכרעת. במערכה האחרונה, השניים המשיכו להיאבק על כל נקודה במשך למעלה משעתיים של טניס איכותי, עד שדרוגה השיג את השבירה המיוחלת בשלב מאוחר של המערכה וסגר את הסיפור.

המסע של דרוגה במונפלייה השבוע הוא לא פחות ממדהים. הוא החל את דרכו בטורניר המוקדמות עם ניצחונות דומיננטיים על רובין ברטראנד (1:6, 2:6) ואוגו בלאנשט (4:6, 7:6, 2:6). בסיבוב הראשון של ההגרלה הראשית, הוא המשיך במומנטום עם ניצחון על יאן צ'ואינסקי (2:6, 6:7), וכעת השלים את המהפך מול קובאצ'ביץ' כדי להפוך לאחד הסיפורים המרגשים של הטורניר.

מנגד, קובאצ'ביץ' מסיים את דרכו מוקדם מהצפוי. האמריקאי הגיע לשמינית הגמר לאחר ניצחון קשה בסיבוב הראשון על הכישרון הצרפתי בן ה-16, מואיז קוואמה, אך הפעם הוא לא הצליח לעמוד בלחץ שהפעיל עליו דרוגה והקהל המקומי הדוחף.

בסיום המשחק, דרוגה הנרגש שיתף את תחושותיו: "זו הרגשה מדהימה לנצח בצורה כזו מול הקהל הביתי שלי. נשארתי ממוקד בכל נקודה והאמנתי שאני יכול להפוך את התוצאה אחרי המערכה הראשונה".

כעת, דרוגה ימתין למנצח במשחק בין המדורג 4 בטורניר, טלון גריקספור ההולנדי, לבין המדורג 10 בעולם לשעבר, פבלו קרניו בוסטה הספרדי. המנצח במפגש המסקרן הזה יפגוש את הצרפתי המפתיע בקרב על מקום בחצי הגמר, כאשר דרוגה יקווה להמשיך את המסע החלומי שלו בטורניר מול הקהל הביתי התומך.