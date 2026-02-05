יום חמישי, 05.02.2026 שעה 17:08
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סילבה התנצל: זו הייתה תגובה טיפשית מצידי

שוער בית"ר ירושלים שהורחק בהפסד לבני יהודה בגביע שיתף באינסטגרם: "אני יודע שכולכם כועסים, התפקיד שלי הוא גם לשמור על קור רוח ובזה נכשלתי"

|
מיגל סילבה לא מבין על מה האדום (אורן בן חקון)
מיגל סילבה לא מבין על מה האדום (אורן בן חקון)

מעבר להפסד של בית”ר ירושלים אמש (רביעי) ברבע גמר גביע המדינה נגד בני יהודה, הקבוצה מהבירה חוותה מכה נוספת, הפעם לקראת המשחק הקריטי בליגה נגד הפועל באר שבע, כששוער הקבוצה מיגל סילבה הורחק בכרטיס אדום ישיר אחרי עבירה על אלעד שחף.

בפוסט באינסטגרם, שיתף סילבה: “אני מרגיש שאני צריך לשתף את זה עבור האנשים הטובים של בית״ר, שתמיד הראו לי כבוד. אני מאוד מצטער על החלק שלי במשחק של אתמול. אני יודע שכולכם כועסים, אבל אני יכול להגיד לכם שאני מרגיש הרבה יותר גרוע.

“מעולם לא הייתה לי כוונה לגעת בו. ראיתי אותו מחזיר את הכדור לאחור והייתי מתוסכל מבזבוז הזמן, וזו הייתה תגובה אינסטינקטיבית להגיד לו משהו כמו ‘תלך מפה’. לא חשבתי שבאמת אגע בו. זו הייתה תגובה מאוד טיפשית מצידי, תגובה שלא הייתי צריך לעשות. התפקיד שלי הוא גם לשמור על קור רוח, ובזה נכשלתי. אני באמת מצטער”.

