הפועל חיפה בוחנת את צירוף ג'ורג'ה יובאנוביץ'

במסגרת החיפושים אחרי מחליף לג'בון איסט, ל-ONE נודע לראשונה שעלתה האפשרות בהפועל חיפה לבחון את צירופו של חלוץ מכבי חיפה גורג’ה יובאנוביץ', שאינו נכלל בתוכניות של מכבי חיפה, שמצידה מחפשת לשחרר זר בעקבות צירופו המסתמן של ברוניניו.

בהפועל חיפה לא פוסלים את האפשרות לצרף את יובאנוביץ', שיכול להיות פתרון לבעיית החלוצים אחרי שבית"ר ירושלים לא מוכנה לשחרר את דור חוגי, בעוד אלון תורג'מן רוצה חוזה לשנה וחצי, דבר שהפועל חיפה לא מעוניינת בו. יואב כץ אישר את הפרסום ב-ONE ואמר: “יובאנוביץ’ אופציה עבורנו”.

בדרך לתחנה שלישית בישראל?

בכל מקרה, בהפועל חיפה יבחנו את מצב כשירותו של יובאנוביץ', שחזר לסגל מכבי חיפה לפני שני משחקים ולא שותף. לחלוץ הסרבי שלא נקלט במכבי חיפה תהיה זאת תחנה שלישית בארץ, אחרי מכבי תל אביב ומכבי חיפה.

יובאנוביץ' בן ה-26 משתייך לבאזל ומשחק במכבי חיפה בהשאלה עם אופציית רכישה של הירוקים, שלא יממשו אותה. הסרבי ערך העונה 10 הופעות בליגת העל, בהן כבש שלושה שערים. במוקדמות הקונפרנס ליג ערך עוד 4 הופעות בהן בישל פעמיים.