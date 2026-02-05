לילי טאגר טיילה לרבע הגמר בטורניר מומבאי

עולם הטניס הנשי ממשיך לעקוב בעניין רב אחרי הנסיקה של לילי טאגר, והיום (חמישי) הכישרון האוסטרי הצעיר סיפקה הוכחה נוספת לכך שהיא שייכת לרמות הגבוהות. טאגר, המדורגת שביעית בטורניר מומבאי הפתוח (L&T Mumbai Open), הבטיחה את מקומה ברבע הגמר לאחר תצוגת טניס דומיננטית וניצחון חלק 2:6, 2:6 על ארי שימיזו היפנית.

האוסטרית בת ה-17, שפרצה לתודעה העולמית בעונה שעברה כשזכתה בתואר היחידות לנערות ברולאן גארוס, לא התקשתה מול היריבה שהגיעה מהמוקדמות. טאגר ניצלה את משחק הקו האחורי העוצמתי שלה ואת חבטת גב היד המפורסמת שלה ביד אחת – מחזה נדיר יחסית בסבב הנשי המודרני – כדי לפרק את ההגנה של שימיזו (413 בעולם) תוך קצת יותר משעה של משחק במומבאי.

"אני מאוד מרוצה מהדרך שבה אני משחקת כרגע", אמרה טאגר בסיום המשחק כשהיא מחויכת. "העבודה עם פרנצ'סקה עוזרת לי להישאר ממוקדת בצד הטקטי ופשוט ליהנות מהרגע על המגרש. אני כבר מצפה למשחק הבא". טאגר מתייחסת בדבריה למאמנת שלה, פרנצ'סקה סקיאבונה האיטלקייה, אלופת הרולאן גארוס לשנת 2010, שנראה כי השפעתה על המשחק של הצעירה ניכרת בכל חבטה.

ההעפלה לרבע הגמר במומבאי היא אבן דרך נוספת עבור טאגר, שמדורגת כעת בדירוג שיא בקריירה – המקום ה-128 בעולם. זוהי לא הריצה העמוקה הראשונה שלה בטורניר מסבב ה-WTA; בסוף שנת 2025 היא עלתה לכותרות כשהצליחה להעפיל עד לגמר טורניר ה-WTA 250 בג'יאנגשי, סין. לטורניר הנוכחי בהודו היא הגיעה בכושר מצוין, לאחר שבסיבוב הראשון גברה 5:7, 4:6 על הנציגה המקומית ואישנבי אדקאר.

כעת, המשוכה הופכת לגבוהה הרבה יותר. בשלב רבע הגמר תפגוש טאגר את המדורגת שנייה בטורניר, דריה סמיניסטאיה הלטבית. סמיניסטאיה עלתה לשלב שמונה האחרונות לאחר ניצחון קשוח על מאי הונטאמה היפנית בתוצאה 4:6, 6:7 (3). המפגש בין השתיים צפוי להיות המרכזי של יום המשחקים הבא, כאשר המנצחת תתקרב צעד נוסף לעבר התואר היוקרתי.

מלבד המפגש של טאגר וסמיניסטאיה, תמונת רבע הגמר במומבאי הושלמה במלואה. בחלק העליון של ההגרלה, מנאנצ'איה סוואנגקייב התאילנדית תתמודד מול טטיאנה פרוזורובה (המדורגת 9), בעוד ליאוליה ז'אנז'אן הצרפתייה (3) תפגוש את לנלאנה טארארודי מתאילנד (5). בחלק התחתון, מיי ימאגוצ'י היפנית תנסה להפתיע את טיאן פנגראן הסינית, בקרב שהמנצחת בו עשויה לפגוש את טאגר בחצי הגמר, אם האוסטרית תמשיך במומנטום החיובי שלה.

עבור חובבי הטניס בישראל ובעולם, לילי טאגר מסומנת כאחת השחקניות שעשויות לפרוץ לטופ 50 כבר בשנה הקרובה. השילוב בין העוצמה הפיזית לטכניקה המלוטשת של סקיאבונה הופך אותה לאחת השחקניות המלהיבות לצפייה בסבב כיום.