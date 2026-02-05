המותג BLU הופך לנותן החסות הרשמי של ליגה א'

ליגה א' ומותג משקאות האנרגיה BLU הכריזו על שיתוף פעולה, כשהמותג הפך לנותן החסות הרשמי של הליגה (צפון ודרום) ושל איגוד השופטים. מההתאחדות נמסר: “מדובר בחיבור מושלם בין סיפור הצלחה ישראלי כחול לבן לבין הליגה שבה צומחים הכישרונות הכי גדולים שלנו”.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל אמר: "מרגש במיוחד לחתום על הסכם שיתוף פעולה היסטורי, במסגרתו לראשונה תהיה לליגה א' נותנת חסות רשמית. ההתאחדות וחברת בלו, שצמחה בחברה הערבית והפכה לסיפור הצלחה ישראלי, חברו יחד מתוך אמונה בחשיבות ובתרומה של ליגה א', צפון ודרום, לכדורגל ולחברה הישראלית כולה.

זאת הליגה בה צומחים רבים מהכישרונות - שחקנים, שופטים ועוד. הפריסה שלה רחבה ומייצגת את כלל האוכלוסייה והיא מלאה באנרגיה של שאפתנות, חלומות ורצון להצליח. יחד עם איגוד השופטים, שמחויב להצטיינות והתקדמות, והוא חלק מרכזי בהסכם ובבולטות של נותנת החסות, ברור לי ששילוב הכוחות של כולנו יתרום רבות להצלחת שיתוף הפעולה".

שינו זוארץ במעמד חתימת הסכם החסות עם BLU (שקד סבן)

”ליגה א’ היא מרחב של הזדמנויות”

פאוזי שומשום, מבעלי BLU גם התייחס: ״אנו גאים בשותפות עם ההתאחדות לכדורגל, ליגה א’ ואיגוד השופטים - מסגרות שמייצגות את הפסיפס האנושי של החברה הישראלית. ליגה א’, בצפון ובדרום, היא מרחב של הזדמנויות, חיבור ודו-קיום דרך הספורט, והשופטים הם גורם מרכזי בהבטחת הוגנות ומקצועיות. שיתוף הפעולה הזה משקף את מחויבות BLU לערכים של אנרגיה, מצוינות וחברה משותפת״.