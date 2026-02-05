יום חמישי, 05.02.2026 שעה 17:02
"פרויקט הכשרת המדריכים הרבה מעבר לקורס"

בני נוער המשתתפים בתוכנית עוזרי מאמן של ארגון ״החלוץ - חינוך דרך ספורט״ החלו להשתלב בפעילות קריית שמונה, במסגרת הסטאז’ המעשי של הקורס

בני נוער המשתתפים בתוכנית עוזרי מאמן של ארגון ״החלוץ" (יח"צ)

בני נוער המשתתפים בתוכנית עוזרי מאמן של ארגון ״החלוץ - חינוך דרך ספורט״ החלו להשתלב בפעילות של קבוצת הפועל קריית שמונה, במסגרת הסטאז’ המעשי של הקורס. התוכנית פועלת כבר בעשרות רשויות ברחבי הארץ, כאשר חלק מחברי התוכנית הנוכחית השתלבו גם בקבוצת כדורסל בהפועל גליל עליון.

התוכנית, הנמצאת בעיצומה, מתקיימת בבית הספר 'אורט דנציגר', משלבת קורס והכשרה מקצועית עם התנסות מעשית בקבוצות השמה שונות, בהן איתוראן קריית שמונה. הקורס כולל גם ליווי מקצועי לאורך השנה. במסגרת ההתנסות, בני הנוער משתלבים בעבודת האימון, הליווי וההדרכה במחלקות הצעירות, לצד צוותים מקצועיים. בעקבות שיתוף הפעולה הוחלט כי קבוצות הילדים של המועדון יצטרפו לארגון החלוץ.

בארגון החלוץ מבית דרור ישראל מציינים כי שילוב בני נוער בתפקידי הדרכה ואימון כבר בגיל צעיר מחזק את הקשר בין חינוך, קהילה וספורט, ומהווה קרקע לצמיחתם של מנהיגים צעירים בעלי מחויבות חברתית וערכית וזאת גם בזכות המועדונים שמקבלים את משתתפי התוכנית בידים פתוחות ומלווים אותם מקצועית ואישית.  

גולן מועלם, מנהל מחלקת הנוער באיתוראן קריית שמונה, מסר: “פרויקט הכשרת המדריכים הצעירים הוא הרבה מעבר לקורס מקצועי. הוא השקעה בתשתית האנושית של המועדון שלנו. כשאנחנו נותנים לבני נוער את הכלים להוביל על המגרש, אנחנו לא רק מייצרים מאמנים טובים יותר לעתיד, אלא מעניקים להם ביטחון עצמי ואחריות”.

“הזדמנות ייחודית להתנסות בעולמות של מנהיגות, אחריות אישית ומעורבות קהילתית”

עירית סגול, סגנית מנהל שש שנתי ואחראית על התחום החינוכי-חברתי באורט דנציגר, הוסיפה: “לשמחתנו, השנה הצטרפה לראשונה לבית ספרנו תוכנית החלוץ לתלמידי שכבות י׳-י”ב, ואנו מברכים על שיתוף הפעולה שנוצר. במסגרת התוכנית נערכה חשיפה מעמיקה בכיתות, התקיימה הרצאה מעוררת השראה עם הכדורגלן אורי אוזן, ונבנה קשר רציף ומשמעותי עם הצוות החינוכי. תוכנית החלוץ מעניקה לתלמידים הזדמנות ייחודית להתנסות בעולמות של מנהיגות, אחריות אישית ומעורבות קהילתית דרך עולם הספורט, ומאפשרת להם לפתח כישורי הדרכה ועבודת צוות שילוו אותם גם מעבר למסגרת הבית ספרית”.

רון שדה רכזת תוכנית בני נוער עוזרי מאמן בקריית שמונה ובמ.א גולן: "מרגש לראות איך הפרויקט קרם עור וגידים, מגיוס הנערים בבית הספר עד לקבוצה מגובשת עם מטרה משותפת ומרגשת להיות עוזרי מאמן בקבוצות השונות בגליל. בכל שבוע מחדש אני רואה את הנערים עם ברק בעיניים לאמן, ללמוד ולהיות חלק מהתכנית המדהימה הזאת".

