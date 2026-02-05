היהלום של בני יהודה שהצטיין בניצחון על בית"ר

קבוצת הבוגרים של בני יהודה ת"א חתומה על ההפתעה הגדולה של משחקי רבע גמר גביע המדינה, זאת לאחר שניצחה אמש (רביעי) 1:2 את משחק החוץ מול בית"ר ירושלים, לעיני כ-27 אלף צופים באצטדיון טדי. אחד מהשחקנים המצטיינים של בני יהודה ת"א במשחק זה הוא הבלם, נהוראי אוזנה (שנתון 2007), שרשם הופעה מלאה ומוצלחת. אוזנה שיחק ללא רגשי נחיתות מול שחקני ההתקפה העוצמתיים של בית"ר ירושלים ותרם תרומה נכבדת לניצחון. לאור הצטיינותו, השחקן זוכה להתעניינות מלא מעט מועדונים בארץ, כאשר זוהי נקודת הזמן הנכונה ביותר בכדי לשתף במסע שעבר השחקן לאורך העונות האחרונות, לשתף בפרמטרים בהם הוא מצטיין והתחזית בנוגע להמשך בדרכו.

ממ.ס אשדוד לתל אביביות

נהוראי אוזנה, תושב אשדוד, מגיע מבית של כדורגל. אביו עמוס, שיחק בעברו כשחקן הגנה בקבוצות מאזור השפלה, בהן הפועל אשדוד ומכבי יבנה בימיהן בליגה הארצית (לאומית של ימינו) בשנות ה-90. אביו שיחק גם בא.ס "האדומים" אשדוד ושימש בשורותיה כעוזר מאמן. בנוסף, בן דודתו הוא לא אחר מאשר החלוץ דור תורג'מן, שני הדודנים מהווים מושא לגאווה במשפחה הענפה. סבם של השניים, שלמה אוזנה, משתף מעת לעת בחשבון הפייסבוק שלו בנחת הרוח ובגאווה שהנכדים הכדורגלנים גורמים לו.

כמו דור, גם נהוראי החל את דרכו בחטיבה הצעירה של מ.ס אשדוד, אך בשונה ממנו, עבר לקבוצות ממועדונים תל אביבים אחרים הפועלים בקרבת מתחם האימונים של מכבי ת"א. בשנתון נערים ג' (עונת 2021/22) ביצע השחקן מעבר לשורות הפועל ת"א דרום, הרבה לשחק בשורות הקבוצה, סיים את העונה עם כיבוש שער אחד ועם צבירה לא מועטה של כרטיסים - שישה צהובים ואדום אחד (מצהוב שני).

נהוראי אוזנה ואביו בתום משחק בוגרים (פייסבוק)

בעונת 2022/23 החל הרומן של השחקן עם בני יהודה ת"א. השחקן השתלב בהצלחה בקבוצת נערים ב', רשם בשורותיה 23 הופעות, בהן כבש ארבעה שערים, ספג שמונה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום ישיר. במקביל, סיים את העונה עם שלוש הופעות במדי קבוצת נערים א' במה שסימל את מה שקרה בכל אחת מהעונות שלאחר מכן, בהן השחקן מצא את עצמו משחק עם קבוצות השנתון שמעליו.

את עונת 2023/24 החל בקבוצת נערים א'. לאחר שרשם בשורותיה שבע הופעות, הופסקה הליגה בעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל. על אף תקופת הקפאת האימונים והמצב האישי הסבוך של השחקן, המתגורר בעיר שספגה בחודשי המלחמה הראשונים מטחים כבדים, עם חזרת הליגות לפעילות מצא את עצמו נהוראי אוזנה בקבוצת הנוער עם הופעת בכורה מוצלחת במשחק מול מכבי חיפה, שהסתיים בתוצאת שוויון (2:2) ורשם הופעה מלאה. עד לסיום העונה שיחק אוזנה במקביל בקבוצת נערים א' ובקבוצת הנוער. את העונה סיים עם 20 הופעות במדי קבוצת נערים א' בשורותיה כבש שער אחד וספג שני כרטיסים צהובים. בקבוצת הנוער רשם עשר הופעות, בהן ספג חמישה כרטיסים צהובים.

בעונה שעברה, עונת 2024/25, מצא את עצמו נהוראי אוזנה בשתי קבוצות: את העונה החל בצורה מוצלחת בקבוצת הנוער, שהתבססה על ילידי 2007 והשתלבה בצורה די מוצלחת בליגת העל. בשבעת המשחקים הראשונים, בהם רשם הופעה מלאה ונטולת ספיגת כרטיסים, כבש השחקן שני שערים. במחצית השנייה של העונה הוקפץ לשורות קבוצת הבוגרים, אליה הצטרף גם חברו לקבוצת הנוער, המגן הימני, מיכאל פיסטינר. אוזנה רשם שמונה הופעות במדי קבוצת הבוגרים, בארבע מהן עלה בהרכב - בשתיים רשם הופעה מלאה. את העונה סיים עם 28 הופעות בקבוצת הנוער, בהן כבש שני שערים וספג שישה כרטיסים צהובים. בסיום העונה זכה לזימון לנבחרת הנוער, בשורותיה רשם שש הופעות - מהן שתי הופעות במשחקי שלב העילית של אליפות אירופה.

נהוראי אוזנה, אביו ואחיותיו ביום הגיוס לצהל (פרטי)

בעונה הנוכחית חזר הכישרון הצעיר לשורות קבוצת הנוער, שמדורגת בחלק העליון של טבלת הבית התחתון בליגת העל. עד כה, רשם בשורותיה 20 הופעות. לפני כשבועיים חזר לשחק בקבוצת הבוגרים, שדשדשה בחלק התחתון של טבלת הלאומית. המספרים מדברים בעד עצמם – בהופעת הבכורה המחודשת במדי הקבוצה, רשם הופעה מלאה ואף בישל לשגיא דרור את השער, שהוביל את הקבוצה לניצחון הביתי 0:1 על מ.ס כפר קאסם. בסופ"ש שעבר רשם הופעה מלאה במשחק החוץ מול הפועל חדרה, שהסתיים בניצחון 0:1 לזכות בני יהודה, לו היה שותף באופן מלא גם המגן, פיסטינר. הדובדבן שבקצפת עבור אוזנה היה כמובן הערב העוצמתי אמש באצטדיון טדי.

אלעד גבאי: "חייל שהייתי לוקח לכל קרב"

אלעד גבאי, מאמן קבוצת הנוער של מ.ס אשדוד, אימן בעונה שעברה את נהוראי אוזנה בקבוצת הנוער של בני יהודה ת"א, וגם לתקופה קצרה כששימש כמאמן חירום בקבוצת הבוגרים. גבאי לא חוסך בשבחים על אופיו ואישיותו של הנער: "מדובר בשחקן עם אישיות יוצאת דופן, חייל שהייתי לוקח לכל קרב. מעבר לגישה המקצועית שלו ישנו הרצון לטרוף את העולם כשהוא על הדשא. הוא לא נרתע ממאבקים עם שחקנים, גם אם ישחק מול ברצלונה, הוא ייתן כתף ללבנדובסקי. שחקן שאפתן מאוד, חיובי מאוד בחדר הלבשה, נכס לחדר הלבשה ולכל מאמן".

אלעד גבאי, מרבה במחמאות על אוזנה (בני יהודה)

המאמן המשיך לפרט את האיכויות הרבות של השחקן: "מבחינה מקצועית, נהוראי הוא מהטופ של הבלמים בארץ בשכבת הגיל שלו. נהוראי ניחן בטכניקה טובה עם הכדור, הוא סוג של בלם של פעם - לא חושש לעלות לכדורי גובה, לשים גוף, לא מפחד להיפצע, הוא טכני, בעל מהירות סבירה לבלם, יודע לנהל את המשחק מאחור, לשחרר לחץ, להגיע ראשון לכדור, לבצע סגירות טובות, קורא את המשחק. מבחינה פיזית הוא בנוי טוב".

לסיום הוסיף גבאי כי הוא מאמין שנהוראי ימקסם את הפוטנציאל הגלום בו ויגיע לגדולות: "כמובן שכמו כל שחקן צעיר יש לו מה לשפר ועל מה לעבוד. הבסיס שלו מצוין ואין לי ספק שהאופי המיוחד שלו יפתח לו המון דלתות, הוא יגיע למקומות טובים. יש לו תמיכה בריאה מהבית, הוא ממוקד מטרה. אני יודע שקיימת התעניינות סביבו ואני מאמין שאם הדברים ילכו בצורה טובה מבחינתו, הוא יגיע לרמות הגבוהות בארץ".