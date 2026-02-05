מחזור נוסף בפתח: טרנט חוזר לסגל, ראפיניה ינוח

לקראת המחזור ה-23 בליגה הספרדית, שתי ענקיות הכדורגל, ריאל מדריד וברצלונה, עוקבות מקרוב אחרי מצבן הפיזי של שתי דמויות מפתח בסגלים שלהן, טרנט אלכסנדר ארנולד וראפיניה, כששתיהן מתמודדות עם סימני שאלה שונים לחלוטין.

בריאל מדריד האופטימיות זהירה. המשחק הקרוב במסטאייה מול ולנסיה אמור לסמן, לראשונה מזה כחודשיים, את חזרתו האפשרית של טרנט אלכסנדר ארנולד. המגן האנגלי התאושש מפציעת השריר הקשה שספג בדצמבר בסן מאמס, דווקא בתקופה שבה נראה היה שהוא נכנס לשיאו במדים הלבנים. מאז הגעתו, זו כבר הפציעה המשמעותית השנייה שלו, והוא החמיץ לא פחות מ-21 משחקים, נתון שממחיש עד כמה התקשה לייצר רצף. בריאל מקווים שלפחות בדקות מסוימות הוא יוכל לקחת חלק במחזור הקרוב, בעיקר על רקע העובדה שפדריקו ואלוורדה ממשיך להיות פתרון זמני בעמדת המגן הימני ודני קרבחאל עדיין רחוק מכושר שיא.

החזרה של טרנט נחשבת קריטית עבור הצוות המקצועי. היכולת ההתקפית שהציג מול אתלטיק בילבאו, כולל הבישול לשער השני באותו משחק, המחישה את הפוטנציאל הטמון בו ואת הפתרון שהוא עשוי להביא לאגף הימני, שהיה אחת מנקודות התורפה של ריאל העונה. במועדון מבינים שהשבתו לכשירות מלאה היא תהליך, אך גם הופעה חלקית כבר עשויה לשנות את מאזן הכוחות במשחק הקרוב.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

בברצלונה, התמונה שונה לחלוטין. ראפיניה לא צפוי לעמוד לרשות הקבוצה במשחק הליגה הקרוב מול מיורקה, לאחר שלא התאמן עם הקבוצה בשל עומס בשריר המקרב ברגל ימין. הברזילאי כבר החמיץ את משחק הגביע האחרון, וההערכה היא שיחזור רק בשבוע הבא, ככל הנראה לקראת חצי גמר גביע המלך. הצוות הרפואי והמאמן האנזי פליק לא מתכוונים לקחת סיכונים, במיוחד לאור העובדה שראפיניה סובל בתקופה האחרונה מרצף של אי נוחות פיזית.

כך, בעוד ברצלונה נערכת למחזור הקרוב ללא אחד משחקני ההתקפה המשמעותיים שלה, בריאל מדריד מקווים לקבל בחזרה, ולו בהדרגה, את אחד הכלים החשובים בסגל. שני המקרים מדגישים עד כמה שאלת הכשירות עשויה להשפיע על מאבקי הצמרת בליגה, גם בלי שינויים טקטיים או דרמטיים בהרכבים. ואם כבר דיברנו על הרכבים, כך צפויות להיראות הקבוצות בפנטזי.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

ראפיניה (IMAGO)

סלטה ויגו - אוססונה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה (חאבי רואדה), חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, מיגל רומאן, איליאש מוריבה, וויליוט סוודברג (פר לופס), פראן ז’וטגלה (יאגו אספאס) ובורחה איגלסיאס.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חאבי גלאן, איקר מוניוס (אסייר אוסמבלה), מוי גומס, איימאר אורוס (ראול מורו), רובן גארסיה, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

וויליוט סוודברג חוגג (La Liga)

ראיו וייקאנו - אוביידו (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, לואיז פיליפה (נובל מנדי), אלפונסו אספינו, פדרו דיאס (ג’רארד גומבאו), אוסקר ולנטין, איסי פלאסון, איליאש אחומאש, אלברו גארסיה וחורחה דה פרוטוס.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דויד קארמו, דויד קוסטאס, חאבי לופס, סנטיאגו קולומבטו, קוואסי סיבו, איליאס שיירה, טיאגו פרננדס (היית’ם חסן), אלברטו ריינה ופדריקו ויניאס.

חורחה דה פרוטוס בפועלה (La Liga)

ברצלונה - מיורקה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, דני אולמו (מארק ברנאל, מארק קסאדו), לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, דויד לופס, יוהאן מוחיקה, עומאר מסקראל, סאמו קוסטה, סרג’י דארדר, אנטוניו סאנצ’ס (מתאו ג'וסף), יאן וירג'יל ו-ודאט מוריצ’י.

מרקוס רשפורד חוגג (רויטרס)

סביליה - ג'ירונה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו (סזאר אספיליקווטה), חוסה אנחל קרמונה, נמניה גודל, קיקה סלאס, גבריאל סואסו, בטיסטה מנדי, פקה פרננדס, לוסיאן אגומה, אקור אדאמס וניאל מופה.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, אקסל ויטסל (אלחנדרו פרנסס, הוגו רינקון), דיילי בלינד, איבן מרטין, פראן בלטראן, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, תומא למאר ו-ולדיסלב ואנאט.

ויקטור ציגנקוב מול מרקוס אלונסו (לה ליגה)

ריאל סוסיאדד - אלצ'ה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו (אלברו אודריוסולה), ג’ון מרטין, איגור סובלדיה, סרחיו גומס, ג’ון גורוצ’אטגי, קרלוס סולר, גונסאלו גדש, פבלו מרין (אנדר בארנצ'אה), לוקה סוצ’יץ’ ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של אלצ’ה: איניאקי פנייה, אדריאה פדרוסה (ג’ון דונלד), ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, חרמן ואלרה, מארק אגואדו, אלייש פבאס, גונסאלו ויאר (מרטים נטו), לוקאס ספדה, אלברו רודריגס ואנדרה סילבה (לאו פטרו, פדרו ביגאס).

אלברו רודריגס חוגג (IMAGO)

אלאבס - חטאפה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, ג’ון פאצ’קו, ג’וני אוטו, אנטוניו בלאנקו, דניס סוארס (קאלבה), פבלו איבנייס, קרלס אלנייה, טוני מרטינס ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, דז’נה דקונם, דומיניגוש דוארטה (סבסטיאן בוסלי), זייד רומרו, חואן איגלסיאס (דייגו ריקו), לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מריו מרטין, מרטין סטריאנו ולואיס ואסקס.

קרלס אלנייה (IMAGO)

אתלטיק בילבאו - לבאנטה (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אייטור פארדס, אמריק לאפורט (דני ויויאן), יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורחיסר, אונאי גומס (אלכס ברנגר), איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו (מאנו סאנצ'ס), אדריאן דה לה פואנטה, אלן מאטורו, הוגו ראחובר (קווין אריאגה) פבלו מרטינס, קארים טונדה, איבן רומרו, קרלוס אלברס ואטה איונג (איקר לוסאדה).

ניקו וויליאמס חוגג (La Liga)

אתלטיקו מדריד - בטיס (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, מארק פוביל, דויד האנצ’קו, מתאו רוג'רי, קוקה (רובין לה נורמן, ג’וני קרדוסו), פבלו באריוס, ג’וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס (אלכס באאנה), חוליאן אלברס ואדמולה לוקמן (אלכסנדר סורלות’).

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס (פאו לופס), אייטור רויבאל (אנחל אורטיס), נתן, מארק ברטרה (דייגו יורנטה), ריקרדו רודריגס ( ולנטין גומס), נסלון דאוסה, מארק רוקה, אנתוני, עבדה אזלזולי, פבלו פורנאלס וצ’יי אווילה (קוצ’ו הרננדס).

חוליאן אלברס בפעולה (IMAGO)

ולנסיה - ריאל מדריד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ולנסיה: סטולה דימיטרייבסקי, דימיטרי פולקייה, אראי קומרט, חוסה מנואל קופטה (סזאר טארגה), חוסה גאיה, פפלו, פיליפ אוגריניץ’, לואיס ריוחה, לוקאס בלטראן, ארנו דאנג'ומה והוגו דורו.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס (פראן גארסיה), אורליאן טשואמני, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה, ברהים דיאס, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

אדוארדו קמאבינגה (רדאד ג'בארה)

ויאריאל - אספניול (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מוריניו, רפא מארין (פאו נבארו), רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה, פאפה גיי, דני פארחו (סנטי קומסנייה), ניקולה פפה (טייז'ון ביוקאנן), אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו וז’ורז’ מיקאוטדזה.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, חוסה סלינאס (קרלוס רומרו), אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו (צ’ארלס פיקל), אדו אקספוסיטו, סיריל אנגונג (טייריס דולאן), פרה מייה ורוברטו פרננדס (קיקה גארסיה).