קיץ של הכרעות: ויניסיוס, בלינגהאם והשינויים

האם ריאל מדריד תצטרך להיפרד מאחד משני הכוכבים הגדולים, עתיד ארבלואה, ההגנה חייבת חיזוק, הקשר היצירתי שחסר וההחלטות על עתיד ניקו פאס ואנדריק

|
ויניסיוס ובלינגהאם (רויטרס)
ויניסיוס ובלינגהאם (רויטרס)

ריאל מדריד עברה את חלון ינואר כמעט בלי תזוזות, אך מאחורי השקט היחסי מסתתר קיץ שצפוי להיות סוער במיוחד. ב-’ESPN’ ניתחו את הסגל, את הדינמיקה בין הכוכבים ואת הדילמות הגדולות שממתינות למועדון עם סיום העונה, והציגו שורה של עמדות ואפשרויות שעשויות לעצב מחדש את הפרויקט.

למרות הפיטורים של צ’אבי אלונסו והקידום של אלברו ארבלואה מהקבוצה השנייה, הבעיות המרכזיות אינן על הקווים אלא על הדשא. ריאל ניצבת בפני סימני שאלה כבדים בנוגע לאיזון ההתקפי, לעומק במרכז השדה וליציבות ההגנתית, וכל החלטה בקיץ תשפיע על זהות הקבוצה לשנים קדימה.

כוכבים בלי הרמוניה

ב-ESPN העלו ספקות באשר ליכולת של ריאל לתפקד לאורך זמן עם שלישיית כוכבים כמו קיליאן אמבפה, ויניסיוס וג’וד בלינגהאם יחד. כולם שחקנים ברמה עולמית, אך בפועל הקבוצה נראתה לפרקים מפורקת, עם קושי לשלב את כולם באותו הרכב מתפקד. היו הבזקים של כדורגל גדול, אך לא רצף שמצדיק שקט תעשייתי.

אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס או בלינגהאם

אחת הגישות שהוצגו טוענת כי ייתכן שריאל תידרש להחלטה כואבת, ולשקול מכירה של אחד משני הכוכבים, במיוחד לאור מצבו החוזי של ויניסיוס. האפשרות הזו נתפסת כקיצונית, אך עשויה לייצר איזון מחודש ולמנוע איבוד נכס בחינם. מנגד, קיימת עמדה הפוכה שמדגישה את החשיבות שבהמשך הבנייה סביב שניהם, תוך חידוש חוזה לוויניסיוס והבהרת מעמדם על בסיס יכולת בלבד, בלי “פרות קדושות”.

עתיד המאמן על כף המאזניים

גם עתידו של ארבלואה תלוי לחלוטין בתוצאות. ב-ESPN העריכו כי עונה ללא תארים תוביל לפרידה מהירה, לא בהכרח בגלל כישלון אישי, אלא משום שנקלע לסיטואציה מורכבת מוקדם מדי. הוזכרו שמות של מאמנים בכירים כאופציה, אך הודגש שאין מועמד מובהק, ושבריאל לא פעם ההפתעה היא חלק מהשיטה.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

ההגנה חייבת חיזוק

נקודת קונצנזוס ברורה נוגעת לצורך בבלם מוביל חדש. עזיבות צפויות וחוסר יציבות בעמדות המרכזיות מחייבים החתמה של שחקן שיהווה עוגן לשנים ארוכות. בתקשורת ציינו כי אידאלית, ריאל תשמח לשחזר מהלך של החתמה חופשית, אך גם רכישה גדולה נחשבת בלתי נמנעת.

הקשר היצירתי שחסר

מאז עזיבתם של טוני קרוס ולוקה מודריץ’, החור במרכז השדה לא באמת התמלא. הניתוחים הדגישו כי זה צריך להיות היעד מספר 1 בקיץ, קשר שיודע לנהל משחק, להאט ולהאיץ בקצב הנכון. ניסיונות “לגדל” מחליפים פנימיים לא נשאו פרי, והמסר ברור, הגיע הזמן לשחקן מוכן.

ניקו פאס

אחת הסוגיות המעניינות נוגעת לאופציית הרכישה על ניקו פאס. ישנן שתי גישות, האחת רואה בו בדיוק סוג השחקן שחסר לריאל וצריכה להחזירו מיד, השנייה מדברת על החזרה לצורך השבחה ומכירה עתידית. כך או כך, ההחלטה צפויה להתקבל כבר בקיץ.

ניקו פאס חוגג (IMAGO)ניקו פאס חוגג (IMAGO)

אנדריק, עכשיו או אף פעם

גם עתידו של אנדריק עומד למבחן. הכושר המרשים שלו בהשאלה חיזק את הטענה שהוא יכול לתרום כבר עכשיו. בתקשורת העריכו כי ריאל מעוניינת להחזירו, אך הכל תלוי בהבטחת דקות משחק. אם לא יקבל תפקיד ברור, גם הוא עשוי לבחון מחדש את דרכו.

מי בדרך החוצה

לקראת הקיץ, בריאל כבר נערכים לפרידות. ישנם ותיקים שמיצו את דרכם, ועל שחקנים שניתן למכור כדי לפנות מקום ולייצר הכנסות. ללא ניקוי סגל משמעותי, יהיה קשה לבצע את השינויים הנדרשים באמת.

לא מכניסים שחקן קר לבעוט פנדל!

בסיכומו של דבר, ריאל מדריד עומדת לפני קיץ מכריע. ההחלטות שיתקבלו, לגבי הכוכבים, המאמן והשלד כולו, יקבעו האם מדובר בעוד עונת מעבר, או בתחילתו של פרויקט חדש שמחזיר את המועדון לשליטה מוחלטת באירופה.

