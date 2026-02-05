יום חמישי, 05.02.2026 שעה 14:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

קינסטליך וזוארץ דנו כדי להביא לרשימה מוסכמת

חשיפת "שיחת היום": ראש עיריית ראשל"צ נפגש עם יו"ר ההתאחדות לכדורגל במטרה להביא להבנות וכדי שתהיה רשימה מוסכמת. שינו זוכה לתמיכה גדולה מהרוב

|
שינו זוארץ (שחר גרוס)
שינו זוארץ (שחר גרוס)

ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, נפגש עם שינו זוארץ, יו”ר ההתאחדות לכדורגל, על נושא הבחירות לתפקיד יו”ר ההתאחדות לכדורגל, כאשר הוא מנסה להביא להבנות של כל הצדדים כדי שתהיה רשימה מוסכמת אחת לבחירות להתאחדות לכדורגל. רשימה מוסכמת עם חלוקת תפקידים ברורה כדי למנוע מלחמות מיותרות בין כל הצדדים.

קינסטליך חושב ששינו צריך להישאר לקדנציה נוספת כיו”ר ההתאחדות לכדורגל, וגם המליץ לכולם שבמלחמות כולם נפגעים, אין צד אחד שרק נפגע, וזה לטובת כולם שתהיה רשימה אחת בלי ריבים מיותרים ובלי מלחמות.

קינסטליך הבהיר לשטרן חלובה, מי שהיה בעבר חבר הנהלת ההתאחדות, סגן היו”ר שנים רבות ופעם שעברה הוא החליט לא לרוץ, אבל עדיין הוא דומיננטי מאוד ומושך את החוטים בכל הקשור לקבוצת הפועל, ש“למה שנריב? אני תומך בשינו וחושב שהוא ראוי להמשיך”.

מאחורי הקלעים קינסטליך פועל כדי להביא לרגיעה לכל הצדדים ולהביא לרשימה מוסכמת. כפי שפרסמנו כבר ב-ONE ולא הסתיר זאת השר לשעבר עיסוואי פריג’ שאמר בתוכנית “שיחת היום” שהציעו לו לרוץ והוא בודק ושוקל את השטח, אך כרגע נראה שכולם מבינים שזוארץ צריך להמשיך ואף זוכה לתמיכה גדולה מאוד, גם חלק מקבוצת הפועל תומכים בזוארץ.

