קינסטליך וזוארץ דנו כדי להביא לרשימה מוסכמת

ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, נפגש עם שינו זוארץ, יו”ר ההתאחדות לכדורגל, על נושא הבחירות לתפקיד יו”ר ההתאחדות לכדורגל, כאשר הוא מנסה להביא להבנות של כל הצדדים כדי שתהיה רשימה מוסכמת אחת לבחירות להתאחדות לכדורגל. רשימה מוסכמת עם חלוקת תפקידים ברורה כדי למנוע מלחמות מיותרות בין כל הצדדים.

קינסטליך חושב ששינו צריך להישאר לקדנציה נוספת כיו”ר ההתאחדות לכדורגל, וגם המליץ לכולם שבמלחמות כולם נפגעים, אין צד אחד שרק נפגע, וזה לטובת כולם שתהיה רשימה אחת בלי ריבים מיותרים ובלי מלחמות.

קינסטליך הבהיר לשטרן חלובה, מי שהיה בעבר חבר הנהלת ההתאחדות, סגן היו”ר שנים רבות ופעם שעברה הוא החליט לא לרוץ, אבל עדיין הוא דומיננטי מאוד ומושך את החוטים בכל הקשור לקבוצת הפועל, ש“למה שנריב? אני תומך בשינו וחושב שהוא ראוי להמשיך”.

מאחורי הקלעים קינסטליך פועל כדי להביא לרגיעה לכל הצדדים ולהביא לרשימה מוסכמת. כפי שפרסמנו כבר ב-ONE ולא הסתיר זאת השר לשעבר עיסוואי פריג’ שאמר בתוכנית “שיחת היום” שהציעו לו לרוץ והוא בודק ושוקל את השטח, אך כרגע נראה שכולם מבינים שזוארץ צריך להמשיך ואף זוכה לתמיכה גדולה מאוד, גם חלק מקבוצת הפועל תומכים בזוארץ.