יום חמישי, 05.02.2026 שעה 21:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

אל הילאל: אם ויניסיוס יהיה זמין ננסה להחתימו

המנכ"ל הספרדי של אל הילאל, אסטבה קלסאדה, דיבר על החתמת בנזמה והתייחס גם לאפשרות שכוכב ריאל מדריד יגיע: "רוצים להיאבק על תארים". וגם: רונאלדו

|
ויניסיוס ובנזמה (IMAGO)
ויניסיוס ובנזמה (IMAGO)

זוכה כדור הזהב 2022 הוא כבר שחקן של אל הילאל. כאשר בקושי 6 חודשים נותרו לו בחוזה עם אל איתיחאד, קארים בנזמה החליט לבצע תפנית לא צפויה בקריירה שלו ולעבור למועדון שמאמן סימונה אינזאגי, לאחר שהרגיש שמזלזלים בו במועדון הקודם עם הצעת הארכת חוזה שאינה מספקת. כעת, במוליכת טבלת הליגה הסעודית, הוא יפגוש מכרים ותיקים מלה ליגה כמו תיאו הרננדס ויאסין בונו.

על כל אלה דיבר בראיון המנכ"ל הספרדי של אל הילאל, אסטבה קלסאדה, שהעריך את משמעות המהלך עבור המועדון, לצד נושאים נוספים. מעבר להחתמה הגלקטית של הצרפתי, קלסאדה הבהיר שהפרויקט רציני מאוד: "השקענו גם בכישרון צעיר מעבר לקארים. אנחנו רוצים להיאבק על כל התארים, לא מסתפקים בפחות".

הגעתו של בנזמה עוררה לא מעט כעס, והזעם של כריסטיאנו רונאלדו עשה סיבוב בעולם. הסיבה? קרן ההשקעות הציבורית, שהיא הבעלים של אל נאסר ושל אל הילאל, בין היתר, החליטה להשקיע יותר בקבוצה הנוכחית של בנזמה מאשר בזו של כריסטיאנו. כעס כה גדול, עד שהפורטוגלי אף סירב לשחק עד שיתברר ניגוד עניינים אפשרי. "צריך לשאול אותו מה עובר עליו", העיר קלסאדה.

קארים בנזמה וכריסטיאנו רונאלדו (האתר הרשמי של הליגה הסעודית)קארים בנזמה וכריסטיאנו רונאלדו (האתר הרשמי של הליגה הסעודית)

כך או כך, בנזמה כבר שחקן של אל הילאל. החלוץ הצרפתי התחייב עד 2027, ובערב הסעודית מצפים בקוצר רוח לראות אותו לובש את מדי מועדונו החדש. המפתחות לסגירת עסקאות בסדר גודל כזה נובעים, לפי קלסאדה, מההתלהבות הגדולה של הקהל הסעודי מהכדורגל, מתוכניות ממשלתיות לקידום המועדונים ולמשיכת כוכבים, ומהתמיכה של הנסיך במועדון באמצעות משאבים חיוניים.

ויניסיוס, החלום הערבי

בהדרגה, הכדורגל הסעודי צומח ומתחיל להתחרות בחלק מהקבוצות באירופה. לדוגמה, אל הילאל עצמה ניצחה את מנצ'סטר סיטי בגביע העולם למועדונים בארצות הברית. וזה בא לידי ביטוי גם באפשרות להחתים שחקנים רבים וטובים יותר. אסטבה קלסאדה לא התחמק מהשם ויניסיוס, שכבר נקשר לערב הסעודית לא פעם: "במקרה שלנו אין שיחות, אבל מנכ"ל הליגה הסעודית, בכל פעם ששואלים אותו, אומר שאם הוא יהיה זמין, ינסו להביא אותו", הזכיר.

הוא פחות "נכנס לבוץ" כשנשאל על האפשרות שפפ גווארדיולה, שנראה כי הוא הולך ומסיים בהדרגה את הקריירה הנהדרת שלו באיתיחאד: "אם יום אחד הוא יהיה זמין, בטוח שיהיה עניין", סיכם.

