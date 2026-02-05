הפועל באר שבע ובני יהודה ניצחו בנערים ב'

יממה של כדורגל בגזרת הפלייאוף התחתון של ליגת העל של שנתון נערים ב'. ביום שלישי בערב בערב ננעל מחזור, יממה לאחר מכן יצא מחזור חדש לדרך. בשני המשחקים הקבוצות המארחות זכו בניצחון ושיפרו עמדות בצמרת הבית התחתון של הפלייאוף התחתון.

מה בתחתית? הפועל ר"ג נותרה במקום האחרון עם 8 נקודות, כשהיא מרוחקת 11 נקודות ממ.כ נהלל יזרעאל - שבשלב זה מדורגת במקום המוביל למשחק המבחן להישארות בליגה. ביניהן מדורגת עירוני קרית שמונה המוחרגת מירידה. נהלל יזרעאל רחוקה נקודה אחת מחוף מבטחים, שבשלב זה ממוקמת בו הפועל ירושלים.

בני יהודה ת"א - בית"ר ירושלים 0:1

במשחק שנעל את המחזור בגזרת מחלקת הנוער של בני יהודה ת"א, זכתה קבוצת נערים ב' בניצחון 0:1 על בית"ר ירושלים, שעות ספורות אחרי שקבוצת נערים ג' של המועדון ניצחה 0:1 את הפועל ירושלים - מה שיצר רצף לסופ"ש המושלם שעבר על קבוצות המחלקה, עליו הרחבנו בכתבה ביום שני האחרון.

בני יהודה אינה מורשית בתקופה האחרונה לארח את משחקיה בשכונת התקווה, מה שהוביל את קבוצת נערים ב' לארח את בית"ר ירושלים - שמקדימה בשש נקודות את הקו האדום. הכתומים ידעו, שניצחון יותיר אותם במקום הראשון בבית התחתון. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה, אך בדקה ה-73 הגבהת כדור חופשי לזכות בני יהודה הסתיימה בנגיחה מתוך הרחבה מראשו של גל ברונשטיין, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:1 לזכות בני יהודה, ששומרת על המקום הראשון, על אף ניצחונה של הפועל באר שבע במחזור שיצא לדרך.

אביב ריין, מאמן בני יהודה, סגר מעגל ביום שלישי האחרון. ביום שישי הוביל את קבוצת ילדים ב' לניצחון 1:3 על בית"ר ירושלים - במשחק שהחל את המחזור עבור מחלקת הנוער של המועדון, ואילו ביום שלישי הוביל את קבוצת נערים ב' לניצחון 0:1 על בית"ר ירושלים - במשחק שסגר מחזור במחלקה הכתומה. אביב ריין שבע רצון מתפקודה של קבוצתו: "מגיע לחבר'ה הניצחון הזה. בארבעה משחקים הצלחנו לקחת 10 נקודות, אני שמח מאוד על כך, אבל תמיד מזכיר לשחקנים שהפלייאוף ארוך מאוד ויש עוד המון נקודות בקופה. מעבר לכך, הם צריכים לזכור שיש להם עוד הרבה מטרות אישיות להמשך הקריירה".

נערים ב' של בני יהודה (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע - עירוני קרית שמונה 1:4

במשחק שהחל את המחזור ה-21 הפועל באר שבע ניצחה בביתה 1:4 את עירוני קרית שמונה. משחק זה נערך במקביל למשחק בין שתי קבוצות נערים ג' של שני המועדונים, שנערך במגרש הסמוך, שם ניצחה הקבוצה המארחת 0:3 את הקבוצה הצפונית (אביב חסון - צמד, אביתר בן שימול - שער אחד).

במשחק בין קבוצות נערים ב' ימאן אלעוברה, שחקנה ההתקפי של באר שבע, להט עם רביעיה (8,18,28,53), כשבין לבין שער שכבש רועי וקנין האורח (27) צימק במשהו את היתרון של המארחת, שבסיום חגגה ניצחון 1:4, שמותיר אותה במקום השני של הבית התחתון, במרחק של 13 נקודות ומשחק עודף על פני הקו האדום.