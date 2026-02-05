הלם בטניס: דג'וקוביץ' הושפל והודח בז'נבה!

מאת מערכת ONE

רעידת אדמה בז'נבה: נובאק דג'וקוביץ' הושפל!

נובאק דג'וקוביץ' בפעולה נגד קרלוס אלקראז. (רויטרס)

זה לא היה עוד הפסד, זו הייתה קריסה טוטאלית של אימפריה. המדורג ראשון בעולם הגיע לשווייץ כדי להתחמם לקראת פריז, אבל מצא את עצמו בתוך סיוט מתמשך מול תומאס מאחאץ' הצ'כי בחצי הגמר. אחרי מערכה שנייה מוחצת של 0:6 שבה נראה היה שהסרבי בדרך לניצחון קליל, הגיע הטירוף המוחלט. מאחאץ' התפוצץ על המגרש, דג'וקוביץ' נראה אובד עצות ומותש, והמערכה השלישית הסתיימה ב-1:6 מהדהד ששלח את נולה הביתה עם המון סימני שאלה ודאגה עמוקה רגע לפני הגרנד סלאם השני של העונה.

הנסיך הנורבגי לוהט והדרמה הגדולה בליון

בעוד דג'וקוביץ' מלקק את הפצעים, קספר רוד הוכיח שוב למה הוא נחשב לאחד המועמדים הבכירים לזכייה ברולאן גארוס. הנורבגי הזיע לא מעט מול פלאביו קובולי האיטלקי המפתיע, אבל ידע להתעלות ברגעי ההכרעה ולנצח בשובר שוויון דרמטי במערכה השלישית כדי להבטיח מקום בגמר. במקביל בטורניר ליון, הקהל המקומי נכנס לטירוף אחרי שג'ובאני מפטשי פריקאר הצעיר המשיך בריצה המדהימה שלו, הדיח את אלכסנדר בובליק המדורג בכיר והבטיח דו קרב מסקרן בגמר מול תומאס מרטין אצ'ברי הארגנטינאי.

נובאק ג'וקוביץ' וקרלוס אלקראז נאבקים על התואר. (רויטרס)

הגרלת הגיהינום בפריז: נאדאל מול זברב!

למרות שאין נציגים ישראלים במגרשים המרכזיים לאחר ההדחות במוקדמות, הפיקנטריה העולמית שברה את הרשת עם פרסום הגרלת הרולאן גארוס. עולם הטניס בטירוף מוחלט לאחר שנקבע כי רפאל נאדאל, מלך החימר הבלתי מעורער בטורניר הפרידה האפשרי שלו, יפגוש כבר בסיבוב הראשון את אלכסנדר זברב הלוהט שזכה רק השבוע בטורניר רומא. מדובר בסנסציה של ממש ובהגרלה הכי אכזרית שהשור ממאיורקה יכול היה לקבל, שחזור של חצי הגמר ההוא מ-2022 שבו הגרמני נפצע בצורה מחרידה.

רשימת תוצאות בולטות מהיממה האחרונה:

תומאס מאחאץ' - נובאק דג'וקוביץ' 1:2 (4:6, 6:0, 1:6)

קספר רוד - פלאביו קובולי 1:2 (6:1, 1:6, 6:7)

תומאס מרטין אצ'ברי - לוצ'יאנו דארדרי 0:2 (2:6, 4:6)

ג'ובאני מפטשי פריקאר - אלכסנדר בובליק 1:2 (7:6, 4:6, 3:6)