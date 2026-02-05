"ג'וקוביץ' לימד אותי שהתרגשות היא פריווילגיה"

נבחרת הדייויס של ישראל תארח מחר (שישי) ב-12:00 את המקבילה מליטא למפגש מסקרן ואחרי ההגרלה שקבעה את המשחקים בסוף השבוע הקרוב, היה זה הקפטן יוני ארליך והשחקנים שדיברו לקראת האירוע המסקרן.

יוני ארליך, קפטן הנבחרת: “התרגשות גדולה בכלל לשחק את גביע דייויס בישראל. כל פעם שאנחנו משחקים בשבילי זו כמו פעם ראשונה. בטח ובטח אחרי שנתיים וחצי בהם נדדנו, אפילו לליטא נסענו כדי לארח. יש פה חברה שזו הפעם הראשונה עבורם לארח בארץ. זה שבוע שהיה אינטנסיבי עבורנו ואנחנו מחכים לעלות על המגרש”.

ארליך ושימנוב (רדאד ג'בארה)

“התרגשות היא פריווילגיה, זה מה שלמדתי מנובאק”

“ביום שני בארוחת הערב הייתה לנו שיחה פתוחה וכל אחד אמר מה הוא מרגיש. אמרתי להם לא לפחד מהפחד: זה מרגש אבל יש משפט שלמדתי מנובאק ג’וקוביץ’ שאומר שההתרגשות היא פריווילגיה. בתור אחד שהיה שם כשחקן ופרש אין מקום עם התרגשות מדהימה מזו. אנחנו משחקים בשביל משהו שהוא גדול מאיתנו: המדינה והטניס”, הוסיף.

גריגליס הקפטן הליטאי (רדאד ג'בארה)

על הנבחרת הליטאית: “ראינו הרבה וידואים על הנבחרת היריבה ועקבנו אחריהם בחודשים האחרונים. הסתכלנו עליהם מתאמנים השבוע וגם השחקנים שפה חוו את היריבים. קיבלנו את כל האינפורמציה ובסוף נצטרך להתרכז בעצמנו ולשחק את הכי טוב שלנו. אלוהים יחליט אם לנצח או לא, אבל נצטרך לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים”.

יוני ארליך ועמית ולס (רדאד ג'בארה)

עמית ולס אמר: “התחושות טובות, ברור שאחרי שנתיים וחצי זה תמיד מרגש לחזור. אנחנו באים לנצח ולתת בראש עם כל הקהל ויהיה טוב”.

אופק שימנוב הוסיף: “אחרי שאני רוב השנה בארה״ב, זה מרגש. אנחנו משחקים בקולג׳ ויש הרבה קהל אז זה סוג של הרגל לקהל שיהיה ביום שישי. בכל אופן אנחנו באים לתת בראש”.

דניאל צוקרמן (רדאד ג'בארה)

“לחץ אטומי לחבר’ה הצעירים”

דניאל צוקרמן המנוסה שיתף: “אני מקווה שאתרום ניסיון וביטחון לחבר׳ה הצעירים. זו הפעם הראשונה של החברה, במיוחד בארץ וזה לחץ אטומי. אני מנסה להכווין אותם איך להתמודד עם הלחץ ואני בטוח שהם יעשו את העבודה הכי טובה שהם יכולים. זוגות? תמיד נקודה בזוגות היא שוברת שוויון כי זה נותן יתרון ביום השני. אבל יש את היום הראשון, אתן את המקסימום ביום שלי ונקווה להצליח”.

דניאל צוקרמן ואופק שימנוב (רדאד ג'בארה)

גריגליס וארליך, שני הקפטנים (רדאד ג'בארה)

מהעבר השני, לאורינאס גריגליס, קפטן הנבחרת הליטאית אמר: “היה לנו שבוע הכנה טוב פה. אני לא מפחד להיות פה, זו לא הפעם הראשונה שלי בישראל. הגענו בשני וניצלנו את כל הימים האחרונים כהכנה למפגש, לכן לא ביקרנו יותר מדי. אני מאמין שהכל יהיה בסדר. יש לנו שחקנים צעירים? זה יהיה ניסיון טוב עבורנו”.

גריגליס הקפטן הליטאי (רדאד ג'בארה)