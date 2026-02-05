יום חמישי, 05.02.2026 שעה 15:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"3 שנות מאסר זה מחיר כבד, זה לא שווה את זה"

ח"כ יולי מלינובסקי, שיזמה את החוק להחמרת הענישה על זריקת פירוטכניקה, שעבר בכנסת, ב"שיחת היום": "פונה לאוהדים - אל תהפכו את המגרשים לשדה קרב"

|
האבוקות ביציעים (חגי מיכאלי)
האבוקות ביציעים (חגי מיכאלי)

מהפכה במגרשי הספורט. החוק להחמרת הענישה על השלכת אמצעי פירוטכניקה למגרשי הספורט, אותו יזמה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), עבר בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים. מלינובסקי עלתה לדבר על הנושא היום בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

סוף סוף התהליך הזה נגמר.
”אני חייבת לעקוץ, בפעם קודמת הייתם סקפטים ואמרתם שזה לא ילך. החוק עבר היום בשלוש לפנות בוקר”.

כמה חברי כנסת היו?
”19 או 12. החוק עבר בקונצנזוס מלא וטוב שזה קרה”.

מתי זה נכנס לרשומות?
”מיידית, עוד יום-יומיים זה יפורסם ברשומות. מה שחשוב עכשיו זה שלושה דברים: דבר ראשון זה אכיפה, ומשטרת ישראל הייתה שותפה והיא יודעת טוב מאוד לעשות. דבר שני מאוד חשוב זה שהקבוצות והליגה ייצאו להסברה לאוהדים ולאנשים שזה החוק, ושמי שיזרוק פירוטכניקה למגרש עלול למצוא את עצמו בשלוש שנות מאסר.

“דבר שלישי זה כמובן האוהדים. אל תהפכו את המגרשים לשדה קרב. יש לנו איפה להוציא אדרנלין, לא חסר לנו זירות במדינת ישראל, תשאירו את המגרשים כמקום בטוח. יש עוד אופציות אחרות לעשות שמח בלי לסכן אף אחד. מי שיש לו אדרנלין מוזמן לעשות מילואים, יש הרבה צווים”.

בתי המשפט ידעו להפעיל את החוק, ראינו שזה לא קרה עד עכשיו.
”המשטרה צריכה להפעיל את הסמכות עליה, ודאגתי שמערכת המשפט תפיץ את דברי החקיקה לשופטים. הם צריכים להבין ולשים על זה דגש. המשמעות של החוק זה שהמערכת אומרת שזה מה שחשוב, שזה בראש סדר העדיפויות”.

התקשרו לברך אותך מההתאחדות והמנהלת?
”בשלוש לפנות בוקר? לא, לא התקשרו גם בבוקר. כנראה שזחוחים מדי, לא אכנס לזה. חשובה ההסברה, שלוש שנות מאסר זה מחיר מאוד כבד, וזה לא שווה את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */