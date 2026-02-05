"3 שנות מאסר זה מחיר כבד, זה לא שווה את זה"

מהפכה במגרשי הספורט. החוק להחמרת הענישה על השלכת אמצעי פירוטכניקה למגרשי הספורט, אותו יזמה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), עבר בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים. מלינובסקי עלתה לדבר על הנושא היום בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

סוף סוף התהליך הזה נגמר.

”אני חייבת לעקוץ, בפעם קודמת הייתם סקפטים ואמרתם שזה לא ילך. החוק עבר היום בשלוש לפנות בוקר”.

כמה חברי כנסת היו?

”19 או 12. החוק עבר בקונצנזוס מלא וטוב שזה קרה”.

מתי זה נכנס לרשומות?

”מיידית, עוד יום-יומיים זה יפורסם ברשומות. מה שחשוב עכשיו זה שלושה דברים: דבר ראשון זה אכיפה, ומשטרת ישראל הייתה שותפה והיא יודעת טוב מאוד לעשות. דבר שני מאוד חשוב זה שהקבוצות והליגה ייצאו להסברה לאוהדים ולאנשים שזה החוק, ושמי שיזרוק פירוטכניקה למגרש עלול למצוא את עצמו בשלוש שנות מאסר.

“דבר שלישי זה כמובן האוהדים. אל תהפכו את המגרשים לשדה קרב. יש לנו איפה להוציא אדרנלין, לא חסר לנו זירות במדינת ישראל, תשאירו את המגרשים כמקום בטוח. יש עוד אופציות אחרות לעשות שמח בלי לסכן אף אחד. מי שיש לו אדרנלין מוזמן לעשות מילואים, יש הרבה צווים”.

בתי המשפט ידעו להפעיל את החוק, ראינו שזה לא קרה עד עכשיו.

”המשטרה צריכה להפעיל את הסמכות עליה, ודאגתי שמערכת המשפט תפיץ את דברי החקיקה לשופטים. הם צריכים להבין ולשים על זה דגש. המשמעות של החוק זה שהמערכת אומרת שזה מה שחשוב, שזה בראש סדר העדיפויות”.

התקשרו לברך אותך מההתאחדות והמנהלת?

”בשלוש לפנות בוקר? לא, לא התקשרו גם בבוקר. כנראה שזחוחים מדי, לא אכנס לזה. חשובה ההסברה, שלוש שנות מאסר זה מחיר מאוד כבד, וזה לא שווה את זה”.