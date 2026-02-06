ארד: יש עלינו אחריות כבדה, לא באנו לעשות חיים

אולימפיאדת החורף עוד רגע איתנו ואחרי שבזו של הקיץ ישראל רשמה הישגים מטורפים עם לא מעט מדליות, כעת עכשיו תרצה המשלחת הישראלית לעבור את המשחקים בצורה נאותה. רגע לפני שהמשחקים יצאו לדרך, יו”ר הוועד האולימפי, יעל ארד, עלתה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איזו משלחת יש לישראל לקראת האולימפיאדה?

”המשלחת שלנו הכי מגוונת שהייתה לנו אי פעם. אנחנו בחמישה ענפי ספורט מתוך 16 שקיימים. פעם ראשונה עשינו סנסציה ואת הקריטריון במזחלות. כולם נדהמים שישראל עשתה קריטריון. יש לנו כמובן את המחליקה מריה ואת שני גולשי הסקי שלנו האחים סולוש, אנחנו מאוד מגוונים”.

אם את צריכה להשוות לאולימפיאדה הרגילה, כמה ספורטאים ועניין יש פה?

”אלו משחקים הרבה יותר קטנים, אבל אני חייבת להגיד שלמדינות חורף שאוהבות ספורט חורף זה משחקים חשובים, לא רק לא פחות מהקיץ אלא אפילו יותר. זה עולם אחר לגמרי מהקיץ, מאוד אקסטרימי. זה כיף, אני באה מענפי הקיץ אבל אני חושבת שזה מה שמאפיין מאוד את ענפי החורף”.

יעל ארד (שחר גרוס)

אין עליך גם לחץ עכשיו, הרי באולימפיאדת הקיץ זה מרוץ אחרי מדליות ועכשיו את מגיעה די רגועה.

”יש לנו אחריות מאוד כבדה, אנחנו תמיד צריכים להיות דרוכים. אנחנו לא באים לעשות חיים, כל אחד מהספורטאים שהגיע לכאן הוא ספורטאי מקצוען עם שאיפות וחלומות”.

איך קיבלו אותנו מבחינת המצב הביטחוני? יש הרבה אבטחה?

”תתפלא, אבל בהרבה מאוד מקומות אוהדים אותנו, ובטח בבין אישי. אני חווה את זה כל הזמן, אנחנו ביחסים טובים עם הרבה מדינות ואנשים. להופעה שלנו פה יש חשיבות אדירה גם מעבר לספורט, מיליארדי אנשים בעולם יצפו במשלחת הישראלית ובדגל ישראל. יש לנו גם אחריות אבל גם זכות גדולה לייצג את מדינת ישראל. ככה אנחנו צריכים להראות את עצמנו בעולם”.

יש אבטחה יותר מהרגיל?

”אנחנו מגובים בטובי האנשים, כמובן שגם השלטונות פה באיטליה משתתפים בליווי של הספורטאים שלנו. אני סומכת על כולם שיעשו את עבודתם”.

ברנאבאס סולוש (רויטרס)

את גייסת לא מזמן מיליוני שקלים מיהודים טובים לטובת פרויקטים חדשים, איך גייסת את הכסף?

”עוד לפני השבעה באוקטובר זה היה אצלנו על השולחן, להתחיל לגייס כספים מהקהילות היהודיות בארה”ב. המטרה הראשונה הייתה לוס אנג’לס 2028, הקהילה היהודית בארה”ב היא השנייה בגודלה בעולם. בסוף, הספורט הישראלי, ככל שהוא נתמך על ידי המדינה, אף פעם אין מספיק כסף לפעילות ההישגית ואנחנו תמיד מדברים על זה שצריך להכניס כסף ממקורות עצמיים.

"אי אפשר לשבת על מקורות של מדינה, ככה עושים את זה גם בעולם. יש לנו תמיכה גם מהקהילה העסקית בישראל, הם רואים בנו גוף שמייצר קונצנזוס במדינה. יש בעולם את הקהילה היהודית והחלטנו שנגדיל את המשאבים שלנו לתמיכה בספורט האולימפי והפראלימפי בישראל. במידה מסוימת, קבלת הפנים והברק בעיניים של הקהילה היהודית הפתיעה אותי קצת. המטרה שלנו היא לתמוך בספורטאי הסגל”.

מה אהבת בתוכניות שהציגו לך?

”קודם כל, התהליך שעשינו הוא מדהים. אמרנו לראשי האיגודים לא למלא לנו טבלאות אקסל, אלא שיגידו לנו מה באמת יכול ‘להזיז לכם את המחוג’. העולם מתקדם כל הזמן, אנחנו מול אריות העולם, אנחנו מחפשים כל הזמן להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. האיגודים הגישו 21 תוכניות שרובן מעניינות, בסופו של דבר בחרנו 9 תוכניות בשלב הראשון. חלק תוכניות טכנולוגיות, חלק של אימון וחלק של סקאוטינג. הכל במדיה שיש היתכנות ל-LA. יש לנו עוד תוכניות בקנה ואני מאמינה שאנחנו גם נביא עוד כסף. המטרה היא לייצר עוד שכבה של פעילות מעל מה שאנחנו מקבלים מהמדינה, המחשבה היא תמיד כל הזמן איך להיות יותר טובים, ואני מקווה שנצליח”.