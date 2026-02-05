יום חמישי, 05.02.2026 שעה 14:58
"מקווה שהם יתפתחו וכל הכדורגל הישראלי ייהנה"

על רקע ההישג הגדול של הנוער של מכבי חיפה עם הניצחון על ברצלונה, קניאס דיבר ב"שיחת היום": "הצוות המקצועי במחלקת הנוער היה מאוד אופטימי לפני"

שחקני הנוער של מכבי חיפה בשמיים (באדיבות מכבי חיפה)
מכבי חיפה מתכוננת למפגש הקרוב שלה בליגה נגד הפועל ירושלים, וקבוצת הנוער שלה עשתה דבר שהוא לא ייאמן עם הניצחון ברצלונה בליגת האלופות לנוער ובכך הירוקים של איתי מרדכי העפילו לשמינית הגמר של המפעל. על רקע זה, פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס עלה לדבר היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתמול היית פסימי מאוד.
”ברור, אנחנו מנתחים את העניין מקטע של פרשנים. ברצלונה זו אלופת אירופה וזאת האקדמיה המובילה בעולם מבחינת ייצור שחקנים, אז מאוד מאוד הייתי סקפטי. אני חייב להגיד שהצוות המקצועי של מחלקת הנוער היה מאוד אופטימי לפני המשחק. הם הגיעו לרמה של שמינית גמר שלי ליגת האלופות, זה משהו שאנחנו יכולים לחלום עליו ברמה של בוגרים. הם ילדים מדהימים, מקווה שהם יתפתחו וכל הכדורגל הישראלי ייהנה מהם, במיוחד ברמת הנבחרת”.

מי אתם רוצים בשלב הבא של קבוצת הנוער?
”אני הייתי מקווה שז’לינה, שתהיה היריבה הכי פחות איכותית ויהיה סיכוי גבוה להגיע לרבע הגמר. בניגוד לקבוצות בוגרים משחקים בנוער זה כמו בציר ביקב, זה תלוי על איזה בציר עלית בתחילת השנה”.

