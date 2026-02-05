יום חמישי, 05.02.2026 שעה 18:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

שחקן ריאל מדריד ש"לא יכול יותר" עם ארבלואה

לא קיבל הזדמנות: פראן גארסיה רצה לעזוב לבורנמות’ של איראולה, לנוכח סיכוייו המועטים לשחק תחת מאמן הבלאנקוס, שסגר בפניו את הדלת מיד עם הגעתו

|
פראן גארסיה (IMAGO)
פראן גארסיה (IMAGO)

פראן גארסיה רצה לעזוב את ריאל מדריד כבר בחלון החורף, אך המועדון סגר בפניו את האפשרות, כך לפי ‘קדנה קופה’. הספרדי רצה להתאחד עם אנדוני איראולה בבורנמות’, המאמן שאימן אותו בתקופתו בראיו וייקאנו. הוא מבקש לקבל הזדמנות לשחק, אפשרות שאלברו ארבלואה שלל ממנו כבר מהרגע הראשון.

בלי הזדמנויות

המאמן המדרידאי מתהדר ב-DNA, במחלקת הנוער ובכל מה שקשור לצבע הלבן, אך בפועל אינו מיישם זאת. הוא קטע את הכנפיים של שחקן הבית פראן גארסיה מיד עם הגעתו. הוא הציב אותו בהרכב במשחקו הראשון מול אלבסטה בגביע, הוציא אותו בדקה ה-64, ומאז הוא לא חזר להופיע בהרכב: “גארסיה מאס בארבלואה, הוא לא יכול איתו יותר”, מדווחים בספרד.

הוא העדיף להציב לפניו את אדוארדו קמאבינגה, מתוך הבנה שאלברו קאררס נמצא לפניו ומתחרה עם פרלאן מנדי, אך הצרפתי פצוע. תחת צ’אבי אלונסו הייתה לו נראות גדולה יותר. מתוך 34 המשחקים שבהם עמד אלונסו על הקווים, המגן פתח בהרכב ב-12 מהם ולקח חלק ב-17 משחקים.

פראן גארסיה (IMAGO)פראן גארסיה (IMAGO)

ארבלואה מתעלם ממנו

“ארבלואה סגר בפניו את הדלת כבר בהזדמנות הראשונה. שיחקו יותר ממנו שחקני קאסטייה כמו ססטרו או דויד חימנס. פראן הוא מופנם ונותן את טיפת הזיעה האחרונה בכל אימון, אך אינו מרים את קולו ואינו יוצר קבוצות לחץ. הוא שומר על עצמו, כפי שמעיד על כך שהוא המגן הלבן היחיד שלא נפצע בשתי העונות האחרונות”, נכתב בתקשורת בספרד.

הוא בן 26 ומחזיק בחוזה עד 2027, אך ייתכן שיעזוב בקיץ אם יבקש זאת והמועדון יפתח בפניו את הדלת. הדבר תלוי גם בכך שאיראולה ימשיך לעמוד בראש בורנמות’ כדי לשחק בפרמייר ליג, מצבו לא פשוט. מאז שהגיע הוא היה שחקן ספסל. קרלו אנצ’לוטי כמעט שלא סמך עליו, הוא השתלב טוב יותר בלוח של צ’אבי אלונסו, אך הגעתו של ארבלואה דוחפת אותו לחפש מוצא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */