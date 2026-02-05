שחקן ריאל מדריד ש"לא יכול יותר" עם ארבלואה

פראן גארסיה רצה לעזוב את ריאל מדריד כבר בחלון החורף, אך המועדון סגר בפניו את האפשרות, כך לפי ‘קדנה קופה’. הספרדי רצה להתאחד עם אנדוני איראולה בבורנמות’, המאמן שאימן אותו בתקופתו בראיו וייקאנו. הוא מבקש לקבל הזדמנות לשחק, אפשרות שאלברו ארבלואה שלל ממנו כבר מהרגע הראשון.

בלי הזדמנויות

המאמן המדרידאי מתהדר ב-DNA, במחלקת הנוער ובכל מה שקשור לצבע הלבן, אך בפועל אינו מיישם זאת. הוא קטע את הכנפיים של שחקן הבית פראן גארסיה מיד עם הגעתו. הוא הציב אותו בהרכב במשחקו הראשון מול אלבסטה בגביע, הוציא אותו בדקה ה-64, ומאז הוא לא חזר להופיע בהרכב: “גארסיה מאס בארבלואה, הוא לא יכול איתו יותר”, מדווחים בספרד.

הוא העדיף להציב לפניו את אדוארדו קמאבינגה, מתוך הבנה שאלברו קאררס נמצא לפניו ומתחרה עם פרלאן מנדי, אך הצרפתי פצוע. תחת צ’אבי אלונסו הייתה לו נראות גדולה יותר. מתוך 34 המשחקים שבהם עמד אלונסו על הקווים, המגן פתח בהרכב ב-12 מהם ולקח חלק ב-17 משחקים.

פראן גארסיה (IMAGO)

ארבלואה מתעלם ממנו

“ארבלואה סגר בפניו את הדלת כבר בהזדמנות הראשונה. שיחקו יותר ממנו שחקני קאסטייה כמו ססטרו או דויד חימנס. פראן הוא מופנם ונותן את טיפת הזיעה האחרונה בכל אימון, אך אינו מרים את קולו ואינו יוצר קבוצות לחץ. הוא שומר על עצמו, כפי שמעיד על כך שהוא המגן הלבן היחיד שלא נפצע בשתי העונות האחרונות”, נכתב בתקשורת בספרד.

הוא בן 26 ומחזיק בחוזה עד 2027, אך ייתכן שיעזוב בקיץ אם יבקש זאת והמועדון יפתח בפניו את הדלת. הדבר תלוי גם בכך שאיראולה ימשיך לעמוד בראש בורנמות’ כדי לשחק בפרמייר ליג, מצבו לא פשוט. מאז שהגיע הוא היה שחקן ספסל. קרלו אנצ’לוטי כמעט שלא סמך עליו, הוא השתלב טוב יותר בלוח של צ’אבי אלונסו, אך הגעתו של ארבלואה דוחפת אותו לחפש מוצא.