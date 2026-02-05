יום חמישי, 05.02.2026 שעה 16:27
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"החגיגה של אראוחו מדגישה את אמונתו הנוצרית"

הבלם כבש באלבסטה שער שהעלה את בארסה לחצי גמר הגביע, בתקשורת טוענים: "הצביע לשמיים כדי להראות כמה הוא מאמין בנצרות, בישראל מצא את עצמו מחדש"

|
אראוחו (IMAGO)
אראוחו (IMAGO)

רונאלד אראוחו חווה ערב מיוחד מאוד באלבסטה: לא רק שפתח לראשונה בהרכב אחרי חודשיים, לאחר החוויה הקשה שעבר מול צ'לסי, הוא גם ענד את סרט הקפטן, ובעיקר כבש את שער הניצחון של ברצלונה, שער שבפועל הבטיח את עליית הקבוצה לחצי גמר גביע המלך.

הוא עשה זאת בנגיחה, אחת ההתמחויות הגדולות שלו, אחרי קרן שהוגבהה על ידי מרקוס רשפורד. זו הייתה הדקה ה-56, שער של שקט עבור ברצלונה, גם אם הקבוצה הסתבכה לעצמה בדקות הסיום, כשאלבסטה צימקה ל-2:1 ואיימה להשוות.

אראוחו לא השלים את המשחק, לאחר שהוחלף על ידי ז’ול קונדה בדקה ה-78. אך עבור האורוגוואי, הביקור באלבסטה היווה צעד עצום קדימה. במילים אחרות, הוא חזר בגדול, באמת וללא סייגים. עד עכשיו הוא חזר בהדרגה, במנות קטנות, ולפתיחה, אפילו עם תואר, הסופר קאפ. אבל באלבסטה הוא חזר באמת, במלוא מובן המילה.

רונאלד אראוחו. עשה שמע ישראל? (IMAGO)רונאלד אראוחו. עשה שמע ישראל? (IMAGO)

אם היו ספקות, הוא פיזר אותם עם שער ביתי טיפוסי. ואת החגיגה ליווה במחווה סקרנית, בולטת בשל היותה חסרת תקדים. “אראוחו כיסה את פניו ביד ימין, כמעט כאילו הוא עוטה מסכה. וביד שמאל, זו שעליה ענד את סרט הקפטן, הצביע לשמיים”, הסבירו בספרד.

שחקן רוחני

אראוחו, אדם רוחני מאוד, ביקש במחווה הזו לבטא את אמונתו באלוהים. זו הייתה דרך להדגיש את אמונתו, “חגיגה נוצרית”, מדגישים בספרד. “באותן שניות קצרות היה לאראוחו זמן להודות לאלוהים על כל מה שעבר בשבועות האחרונים: ה"איפוס" שלו, היכולת להתאושש מתקופה רעה, והאומץ להודות שאחרי המשחק מול צ'לסי הוא היה זקוק להפסקה”.

“במחווה הזו ביקש אראוחו להבהיר שעבור מאמין כמוהו, אלוהים נמצא מעל לבני האדם. לכן הצביע לשמיים, כדי להדגיש את אמונתו הנוצרית”, טענו בקטלוניה.

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

מישראל לחיבוק עם פליק

למעשה, אראוחו בילה כמה ימים בישראל, שם יכול היה להרהר ולהעמיק באמונותיו הדתיות. “המסע סייע לו למצוא את עצמו מחדש: הוא חזר, כעבור שבועות, כשהוא מחלים לחלוטין, וכבר הפך לנכס משמעותי עבור מאמנו”, נכתב בתקשורת הספרדית.

מי שלקח חלק, גם אם מן הצד, בחגיגת השער היה פליק עצמו. החיבוק בין המאמן לשחקן היה מרגש וברור, קבלת פנים חמה הביתה מצד פליק. עכשיו זה רשמי, אראוחו חזר באמת.

