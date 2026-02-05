יום חמישי, 05.02.2026 שעה 12:58
ספורט אחר  >> טניס

ולס יפתח מול בוטוילאס את המפגש מול ליטא

אחרי שנתיים וחצי נבחרת הדייויס של ישראל חוזרת לארח בארץ וזה יקרה מחר ומחרתיים, כשבינתיים נערכה הגרלת המשחקים. אופק שימנוב מול וילוש גובאס

|
יוני ארליך ועמית ולס (רדאד ג'בארה)
יוני ארליך ועמית ולס (רדאד ג'בארה)

אחרי המתנה ארוכה ביותר, נבחרת הדייויס של ישראל תחזור לארח כאן בארץ מחר (שישי) ב-12:00, וזה ייערך באולם בנתניה מול המקבילה מליטא, שעדיפה, לפחות על הנייר.

בינתיים היום נערכה הגרלת המשחקים למפגש שביומו הראשון יכלול 2 משחקי יחידים וביומו השני ייפתח במשחק זוגות ואז עוד שני משחקי יחידים. 

הגרלת המשחקים:

היום הראשון, 2 משחקי יחידים:
עמית ולס מול אדאס בוטוילאס 
אופק שימנוב מול וילוש גובאס
היום השני, שנפתח בזוגות: 
דניאל צוקרמן ואופק שימנוב נגד פיוש ואויקיונאס ודובאס דרשונאס
עמית ואלס נגד וילוש גובאס
אופק שימנוב נגד אדאס בוטוילאס

נבחרת ישראל (רדאד גנבחרת ישראל (רדאד ג'בארה)
נבחרת ליטא (רדאד גנבחרת ליטא (רדאד ג'בארה)

זהו מפגש ראשון אי פעם בין שתי הנבחרות. נבחרת ישראל מגיעה לאחר הפסד לקנדה בחודש ספטמבר האחרון, בעוד שליטא מגיעה עם רוח גבית לאחר ניצחון על בנין. מדובר במפגש קריטי במיוחד, שיקבע איזו נבחרת תשרוד בבית 1 העולמי, והוא גם מסמן חזרה מרגשת של משחקי גביע הדייויס לישראל אחרי כשנתיים וחצי.

ארליך ושימנוב (רדאד גארליך ושימנוב (רדאד ג'בארה)
גריגליס הקפטן הליטאי (רדאד גגריגליס הקפטן הליטאי (רדאד ג'בארה)
דניאל צוקרמן (רדאד גדניאל צוקרמן (רדאד ג'בארה)
דניאל צוקרמן ואופק שימנוב (רדאד גדניאל צוקרמן ואופק שימנוב (רדאד ג'בארה)
