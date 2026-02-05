ארתור ג'ה ברבע גמר מונפלייה לאחר פרישה

לפעמים בטניס צריך לא רק כישרון, אלא גם לא מעט מזל, ולארתור ג'ה הצרפתי יש ממנו בשפע השבוע בטורניר מונפלייה (Open Occitanie). הטניסאי הצעיר בן ה-21, המדורג במקום ה-168 בדירוג ה-ATP, הבטיח הערב (רביעי) את מקומו ברבע הגמר לאחר פרישתו של יריבו, תומאש מחאץ' הצ'כי, המדורג 28 בעולם.

המשחק, שנערך במגרש המרכזי ע"ש פאטריס דומינגז, הגיע לסיומו המוקדם כאשר ג'ה הוליך 6:3 במערכה הראשונה, אך פיגר 5:4 במערכה השנייה. מחאץ', שדורג שלישי בטורניר הצרפתי, חש ברע או סבל מפציעה שלא אפשרה לו להמשיך, ונאלץ להרים ידיים. עבור ג'ה, שקיבל כרטיס חופשי (Wildcard) לטורניר הביתי, מדובר בהישג משמעותי שממשיך את המומנטום החיובי שלו מתחילת העונה.

ארתור ג'אה חוגג את העלייה. (אימאגו)

סיפורו של ג'ה בטורניר הנוכחי הופך ליוצא דופן במיוחד לאור העובדה שזהו הניצחון השני ברציפות שלו שמושג בזכות פרישת יריב. בסיבוב הראשון, הצרפתי הצעיר עלה לשלב הבא לאחר שג'ובאני אמפטשי פריקאר (51 בעולם) סבל מפציעה נדירה בעינו ונאלץ לפרוש מההתמודדות כאשר ג'ה הוליך 6:3 במערכה הראשונה. "זה אף פעם לא קל לראות חבר או קולגה נפצע בצורה כזו", התייחס ג'ה לסיטואציה הלא שגרתית. "ברור שלא רציתי לנצח ככה, אבל זה חלק מהמשחק ומהספורט".

מנגד, עבור תומאש מחאץ', הפרישה הזו מסמנת נתון סטטיסטי מדאיג. זוהי הפעם העשירית בקריירה של הצ'כי המוכשר שהוא נאלץ לפרוש במהלך משחק בסבב ה-ATP, נתון המעיד על קשיים פיזיים חוזרים ונשנים. הפציעה הנוכחית עוצרת את המומנטום של מחאץ', שהגיע לטורניר בכושר שיא לאחר שזכה לאחרונה בתואר באדלייד.

ג'ה, שהרשים לאחרונה כשעלה מהמוקדמות לסיבוב השני של אליפות אוסטרליה הפתוחה, הציג קור רוח מרשים לאורך הדקות שכן שוחקו במונפלייה. למרות הדירוג הנמוך יחסית שלו, הוא הוכיח שהוא מסוגל לעמוד בקצב של שחקני הטופ 50 בעולם, גם אם הנסיבות סייעו לו להעפיל לשלבים המכריעים של הטורניר מבלי להשלים את משחקיו.

כעת, פניו של הצרפתי הצעיר נשואות לעבר רבע הגמר, שם יפגוש לדרבי צרפתי מסקרן את אדריאן מנארינו הוותיק. מנארינו הבטיח את מקומו בין שמונה האחרונים לאחר שגבר על הוגו הומבר בקרב צרפתי אחר. המפגש בין הניסיון העשיר של מנארינו לבין האנרגיה (והמרתון של המזל) של ג'ה, צפוי למשוך קהל רב למגרשים במונפלייה, כאשר המנצח יתקרב צעד נוסף לעבר הנפת הגביע בטורניר הביתי.