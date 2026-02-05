ינון פיינגזיכט: רוצים ללכת הכי רחוק בצ'מפיונס

קבוצת הנוער של מכבי חיפה רשמה העפלה היסטורית לשלב שמינית הגמר של ליגת האלופות, כשלאחר 2:2 בתום 90 דקות, היא הצליחה לגבור על זוכת המפעל מהעונה שעברה בדו קרב מהנקודה הלבנה. שניים מגיבורי הניצחון היו איילון ברוך וינון פיינגזיכט, והם עלו לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

פיינגזיכט: ניסיון הבוגרים שלי עזר לי מאוד

מה נשמע ינון? איך מרגישים כמה שעות אחרי הישג כל כך עצום?

”הראש עוד לא מעכל אבל הלב מתמלא גאווה ורגש. זה דברים שחווים אולי פעם אחת בחיים”.

זה לשחק מול שחקנים שלא יהיה כזה מופרך אם עוד שנתיים או שלוש הם יהיו שחקני ליגה ספרדית או אפילו שחקני ברצלונה. עשיתם משהו ענק, אתם מעכלים את זה בכלל?

”כרגע עוד לא, אבל אני מאמין שכשנגיע לארץ הכל ישקע. הצוות וכל מי שהיה מעורב בזה הכינו אותנו שאנחנו הולכים לשחק מול שחקנים בגיל שלנו, ממועדון פאר. החדירו בנו הרבה אמונה ורצון לנצח כי בסופו של דבר אנחנו מכבי חיפה וככה אנחנו רוצים להגיע לכל משחק”.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

כשניצחתם אחרי הפנדל האחרון, מה עבר עליך בראש תוך כדי הריצה המטורפת שלכם?

”הייתי כל כך עייף שאפילו לא רצתי לחגוג. עמדתי על החצי, הסתכלתי לשמיים, הייתי ממש בהלם. לוקח זמן עד שאתה מעכל את זה”.

הצלחתם לעשות מהפך מדהים וזה היה עניין של דקות, יכולתם לנצח ב-90 דקות, ואז ספגתם את הפנדל. איך לא נשברתם? דבר כזה יכול לרסק קבוצה?

”הגענו למשחק עם הרבה אמונה שאנחנו באים לנצח, וגם כשלא הולך, נשארנו כקבוצה. הצוות וההנהלה דחפו אותנו גם כשספגנו את הפנדל והאמנו עד הסוף שנעלה שלב”.

מה מייחד את הקבוצה שלכם? יש לכם גיבוש מעולה, חלקכם כבר עליתם לבוגרים. זו קבוצה לא שגרתית.

”ברור שהיא לא שגרתית. החיבור בין הבוגרים לנוער ובין שחקני הנוער שעלו לבוגרים לבין אלו שעכשיו בנוער זה ממש כמו משפחה. אנחנו מגיעים לכל משחק נוער ודוחפים ומדברים כל היום. גם שאלה שעזבו ועברו והתקדמו עדיין באים על בסיס שבועי ומתקשרים. החיבור הזה לא נוצר זמן”.

טירוף בנוער של מכבי חיפה (באדיבות מכבי חיפה)

הדחתם את האלופה. לאן מכבי חיפה הזו יכולה להגיע בליגת האלופות העונה?

”אנחנו מאמינים ודוחפים הכי לקצה שאפשר. איתי אמר לנו שהוא רוצה מדליה, אז גם אני. אנחנו רוצים להגיע הכי רחוק שאפשר”.

את מי אתה רוצה בשלב הבא?

”אני לא כל כך יודע איזה אופציות יש, אבל אלך עם איתי מרדכי – ריאל מדריד, מפגש נוצץ”.

כמה עוזר לך המשחק בבוגרים? הניסיון שצברת במהלך העונה הזו, במעמדים גדולים, במשחקי עונה עם 30 אלף אוהדים.

”לגמרי עוזר. ההכנה שעושים בבוגרים, שאתה חווה ולומד, זה חשוב. בכל יום שאני מגיע לכפר גלים אני מנסה ללמוד ולהתפתח. וגם משחקים מול 30 אלף זה לא דבר שחווים כל יום, הניסיון שאתה צובר שם והרוגע שאתה מגיע איתו למשחק זה משהו שאי אפשר להחליף".

איך אתה מרגיש באופן אישי עם ההתקדמות שלך בשנה האחרונה?

”זה בגדר חלום”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה בשמיים (באדיבות מכבי חיפה)

ברוך: יש פה שחקנים לא פחות טובים מדור המונדיאליטו

איך אתם מרגישים? מה עובר בגוף?

”תחושות מדהימות, כל אחד חלם על רגע כזה. כשחקן צעיר, מגיל 5 שהתאמנו זה בשביל רגעים כאלה, אין כיף גדול יותר מלעשות את זה עם מכבי חיפה”.

מה עבר עליך עם שריקת הסיום אתמול?

”כולנו היינו ב’היי’. חיבוקים, שירים, רצנו להורים להתחבק, רגע שיילך איתי לכל החיים”.

אתם רואים את דו קרב הפנדלים ומארק עוצר עוד בעיטה ועוד בעיטה. באיזה שלב אתם כבר מבינים שאתם הולכים לנצח?

”האמת שכבר איך שהייתה שריקת הסיום והלכנו לפנדלים כבר ידעתי שאנחנו מנצחים את זה וגם באתי למארק ואמרתי לו שאני סומך עליו ב-100 אחוז ושזה שלו ושהוא יראה לכולם מה הוא שווה”.

למה ידעת? ידעת שהוא יודע לעצור פנדלים טוב?

”ראינו את זה באימונים, וגם בשנה שעברה היה דו קרב פנדלים בנערים א’ שהוא עצר כמה פנדלים יפים, ידענו שיש לו את זה”.

מרק גולנקוב קולט (שחר גרוס)

אתם עשיתם מהפך נגד ברצלונה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. ממש כמה שניות לפני שנגמר המשחק קיבלתם שוויון בפנדל. באותו רגע, איך לא נופלים ומתרסקים?

”יש איזו נפילה קטנה בראש, אבל אנחנו השחקנים שכבר בשנה השנייה בנוער ודרזי שהוא חריג ידענו להעלות את הקבוצה ולהגיד שאנחנו שם. כל השבוע החדרנו את זה שאנחנו באים לנצח ולא רק לחוות. ידענו שאם אנחנו רוצים לעשות את זה צריך להתעלות מעל הסיטואציה ובאמת להביא אופי”.

לפני כמה שנים היה את דור המונדיאליטו שעשה דברים גדולים. האם יהיה אפשר לדבר גם על הדור שלכם בצורה דומה בעוד כמה שנים?

”הלוואי, זה רק הזמן יוכיח, יש פה שחקנים לא פחות טובים”.

את מי היית רוצה בשלב הבא?

”שיביאו את הקבוצה הכי טובה, אתלטיקו מדריד, צ’לסי, ריאל מדריד”.

איילון ברוך (באדיבות מכבי חיפה)

ינון אמר שהמטרה היא מדליה.

”בסוף אם אנחנו מגיעים לפה אז אנחנו רוצים ללכת עד הסוף ולא נרתעים מאף קבוצה, כמו שלא נרתענו מאלופת אוסטריה, צרפת, ברצלונה. ברצלונה לקחה בעונה שעברה את המפעל, אז אין סיבה שאנחנו לא יכולים לעשות זאת”.

הייתה לכם ארוחה משותפת עם שחקני ברצלונה אחרי המשחק. דיברתם?

”כן, הייתה אינטרקציה קצת עם אוריין גורן, שאלנו אותו איך השחקנים מרגישים ומה המאמן דיבר”.

מה הוא סיפר לכם?

”אמר שמבאס בשבילם, אבל יש להם עוד תחרויות”.

הוא הופתע מהיכולת שלכם והחוזקה של הקבוצה?

”את זה האמת לא שאלתי, אבל לא יודע אם הופתע. הוא שיחק עם כמה מאיתנו בנבחרת וידע שיש כאן שחקנים טובים”.

אוריין גורן (IMAGO)

מה מייחד את הקבוצה שלכם?

”כולם חברים של כולם. להגיע למתחם קצף זה כיף, נהנים בכל אימון. בגלל שהמון שחקנים עולים לבוגרים, שזה מבורך, אז עולים שחקנים מנערים א’ ונערים ב’ ומכניסים אנרגיות. האווירה מדהימה באימונים ובחדר ההלבשה וזה גולש למשחקים”.

כשאתם רואים הרבה שחקנים עולים לבוגרים זה נותן גם לכם את הדרייב?

”לגמרי. בסופו של דבר זאת המטרה של כל שחקן פה, לעלות לבוגרים ולשחק מול סמי עופר מול 30 אלף אוהדים. כולם רוצים את זה וזה נותן מוטיבציה, זה מראה שאפשר”.