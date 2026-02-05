פלמנגו: לא נצטרך לשלם כסף לריאל עבור ויניסיוס

הקשר בין ויניסיוס ג'וניור לפלמנגו מעולם לא נותק באמת. המועדון שטיפח אותו לפני המעבר לאירופה פרסם שוב התייחסות פומבית, והפעם ישירה במיוחד, שמוסיפה שמן למדורת הדיון סביב עתידו של הברזילאי בריאל מדריד.

הרמז הגיע במסגרת עמוסת סמלים: הצגתו של לוקאס פאקטה, שחזר לאחרונה לפלמנגו וחבר קרוב של ויניסיוס עוד מימיהם המשותפים במועדון מריו דה ז'ניירו. שם נשאל ישירות המנהל המקצועי של פלמנגו, ז'וזה בוטו, על אפשרות חזרתו של שחקן הכנף של ריאל מדריד.

"הדלת תמיד פתוחה בפניו", רמז בוטו, לפני שהלך צעד נוסף עם אמירה שלא נעלמה מעיני איש: "החוזה שלו מתקרב לסיום, לא נצטרך לשלם לריאל מדריד כלום". האמירה הזו מתייחסת ישירות למצב החוזי של השחקן, כאשר ההסכם שלו עם המועדון מסתיים ביוני 2027 והארכת החוזה עדיין לא הוסדרה.

ויניסיוס (IMAGO)

בריאל העמדה ברורה. במועדון רואים בחידוש החוזה של ויניסיוס עדיפות לפני שהוא נכנס לשנתו האחרונה. פלורנטינו פרס אינו מוכן לאבד בחינם את אחד מהכוכבים הגדולים של הפרויקט, אך פערים כספיים מול נציגי השחקן עיכבו את המגעים. הכסף, נכון לעכשיו, הוא המכשול המרכזי.

מבט לעתיד

בינתיים, ההמולה סביב ויניסיוס נמשכת. סעודיה הביעה עניין בעבר ועשויה לחדש את ניסיונה, וגם מועדונים מהפרמייר ליג עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות. כעת פלמנגו נכנסה למרוץ, תוך משחק על הממד הרגשי והתזכורת המתמדת לעיר הולדתו.

בוטו עצמו הבהיר כי מעבר למספרים, ההחלטה הסופית תלויה בשחקן. "אפשר להיאבק על שחקנים כאלה רק כשהם באמת רוצים להגיע. זה תלוי יותר בוויני מאשר בנו", סיכם.