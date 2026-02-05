הכמות והאיכות של טירת כרמל בטרום א'

במחלקת הנוער של הפועל טירת כרמל חוו בעונה שעברה הצלחה גדולה בחטיבה ההישגית, זאת לאחר שקבוצת נערים א' הצליחה להישאר בליגה הארצית וקבוצת הנוער הצליחה להעפיל לליגה הארצית. עם זאת, במועדון מבינים שכדי להתקדם חשוב לתת דגש גם על החטיבה הצעירה. בשנתון טרום א' למועדון ישנן שתי נציגות, אחת מהן היא הקבוצה המשחקת במחוז מפרץ 1.

בקבוצה רשומים 11 שחקנים בלבד - תשעה ילידי 2015 ושני חריגי גיל ילידי דצמבר 2014. באימונים ובמשחקים מתגברים את הסגל שחקנים ילידי 2016, שעזרו ליצור תמהיל מוצלח של קבוצה שטרם הפסידה העונה במשחקי הליגה, מאזנה עומד על עשרה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת.

רגע לפני משחק החוץ המסקרן, שצפוי להיות בצהריי יום שישי מול סקציה מעלות תרשיחא, שנהנית בעצמה ממאזן מוצלח של מאה אחוזי הצלחה במשחקי הליגה, חזי סימנטוב, המאמן והמנהל המקצועי של טירת כרמל, משתף ברעיונות ובתהליכים שעוברת הקבוצה: "מדובר בקבוצה חדשה, החלטנו לתת דגש על סגל קטן ואיכותי. חצי מהקבוצה הם שחקנים משנתון 2016, הדגשים הם על הרוח הקבוצתית והחברות בין השחקנים שזה מבחינתי אבן יסוד להתפתחות הילדים כשחקנים בודדים וכקבוצה".

כדורגל אילוסטרציה (חגי מיכאלי)

על התקדמות הקבוצה בעונה זו משתף סימנטוב: "גרף הלמידה של השחקנים בעליה ממשחק למשחק חשוב לי כמאמן לתת להם חופש ויצירתיות, אנחנו יודעים לשלב הגנה חזקה ולצד זה יצירת המון מצבים בהתקפה וכיבוש שערים, יש לנו חיבור מדהים בין הילדים וזה המפתח שלנו להצלחה".

על מטרות הקבוצה בהמשך דרכו הוסיף: "יש לנו מטרה אחת והיא מטרת העל – שהשחקנים יתפתחו בצורה הכי טובה שיש, מה שיאפשר לנו בעונה הבאה להתחזק ולשחק בליגה בדרג גבוה יותר".

לסיום, ביקש המאמן לנצל את במה זו, כדי להביע את הערכתו לשותפים להצלחת הקבוצה: "בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לצוות המועדון שנותן לנו את כל הכלים להצליח. מודה לשותף שלי לדרך, מנהל הקבוצה, איציק שאטשוילי, שהוא האבא של השחקנים על המגרש. מילים אחרונות לקהל הכי טוב בארץ - הוריי השחקנים, שתומכים בנו בכל משחק, מקווים להמשיך להציג כדורגל טוב, חכם ואיכותי, השאר זה בונוס".