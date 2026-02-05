יום חמישי, 05.02.2026 שעה 14:57
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

ההתאחדות מתנגדת לבקשתה של הפועל ת"א

היועמ"ש בהתאחדות תקף את האדומים שביקשו להקדים את הגשת ההגנה לעונש מהדרבי: "אין הצדקה שהתובעת תיטול לעצמה חודש ומחצה ואז תקצר". הדיון בראשון

|
העשן בדרבי (שחר גרוס)
העשן בדרבי (שחר גרוס)

המאבק המשפטי בין הפועל תל אביב להתאחדות לכדורגל עולה מדרגה. ההתאחדות הגישה את תגובתה לבית המשפט המחוזי בת"א, בה היא דוחה על הסף את בקשת האדומים להקדים את המועד להגשת כתב הגנה בערעור הקבוצה. כזכור, הפועל ת"א פנתה לערכאות אזרחיות בעקבות העונש הכבד שספגה זכר לפיצוץ הדרבי התל אביבי מול מכבי ת"א (19.10.25), שכלל הפסד טכני והפחתת שתי נקודות ליגה.

ההתאחדות, באמצעות היועץ המשפטי עו"ד בועז סיטי, הגיבה בחריפות לבקשה וטענה כי הפועל ת"א התנהלה בעצלתיים וכעת דורשת דחיפות לא מוצדקת. בתגובה לבית המשפט נכתב: "דין הבקשה להידחות, הן מאחר שלא הוצגו טעמים מיוחדים, כנדרש לתקנות סדר הדין האזרחי, ובעיקר משום שהתביעה הוגשה בשיהוי ניכר העולה כדי מעשה עשוי של ממש לאחר כחודש ומחצה ממועד פסק הדין של בית הדין העליון שליד ההתאחדות לכדורגל".

“אין סיבה שתבקש חודש ומחצה ואז תבקש לקצר”

בהתאחדות זעמו על ההתנהלות של המועדון האדום והוסיפו בתגובתם לבית המשפט: "מעבר לכך שדי בשיהוי כדי לדחות בקשה מעין זו, אזי אין כל סיבה או הצדקה, שהתובעת תיטול לעצמה כחודש ומחצה להגיש כתב תביעה, ואז תבקש לקצר את המועדים העומדים לנתבעות להגיש כתבי הגנה".

השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)

עוד פירט עו"ד סיטי את השתלשלות העניינים במוסדות השיפוט הפנימיים, כדי להוכיח שההתאחדות פעלה במהירות הנדרשת בזמן אמת: "התביעה עוסקת במשחק כדורגל שאמור היה להתקיים בין הפועל למכבי בתאריך 19.10.25, אך לא התקיים בעקבות החלטת משטרת ישראל. בעקבות אירועים אלו, הועמדה הפועל לדין משמעתי על ידי ההתאחדות לכדורגל. לאחר מכן נוהלו הליכים פנימיים ממושכים בפני מוסדות השיפוט של ההתאחדות, אשר כללו דיון בפני בית הדין המשמעתי וערעור לבית הדין העליון".

בתגובה צוינו התאריכים המדויקים: "בית הדין המשמעתי של ההתאחדות נתן את החלטתו בתאריך 3.11.2025, הפועל הגישה ערעור, הדיון בערעור התקיים בתאריך 23.11.25, ובית הדין העליון של ההתאחדות נתן את החלטתו בתאריך 30.11.25". לסיכום נכתב כי "כלומר, המוסדות הפנימיים של ההתאחדות לכדורגל היו ערים לדחיפות בהן יש לברר טענות מסוג אלה".

בעקבות הדברים, שופט בית המשפט המחוזי, גלעד הס, החליט שלא לקבל החלטה במעמד צד אחד וקבע דיון בבקשה להקדמת המועד להגשת כתב ההגנה ליום ראשון הקרוב, ה-8.2.26.

