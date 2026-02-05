יום חמישי, 05.02.2026 שעה 13:18
ראש בראש: התקרית שזעזעה את טורקיה

רגעי אימה במשחק בין גלאטסראיי לאיסטנבולספור, כאשר אחד קוטוסו שכבש ובישל נשכב על הדשא וחבריו נאלצו למנוע ממנו לבלוע את לשונו. המאמן: "מצער"

איסה דוגן מפונה באלונקה (IMAGO)
רגעי חרדה נרשמו אתמול (רביעי) בטורקיה במהלך משחק הגביע בין גלאטסראיי לאיסטנבולספור, כאשר הקשר ההתקפי אחמד קוטוסו והשוער איסה דוגן התנגשו בעוצמה. קוטוסו איבד את הכרתו, בעוד דוגן פונה לבית החולים עם שבר.

מועדון הפאר הטורקי אירח את הקבוצה מהליגה השנייה במסגרת הגביע המקומי, הביתיים אומנם ניצחו 1:3, אך תוצאת המשחק הפכה למשנית בעקבות אירוע חריג ומדאיג שהתרחש בדקה ה-49. במהלך מאבק אווירי על הכדור, התנגשו ראשיהם של אחמד קוטוסו ושוער היריבה איסה דוגן. המצב הפך למפחיד במהירות כאשר השחקנים מסביב זיהו את חומרת הפגיעה וקראו בדחיפות לצוותים הרפואיים, בזמן שמצלמות הטלוויזיה הסיטו את המבט מהזירה המדאיגה.

הקשר הטורקי, שתרם שער ובישול במחצית הראשונה, נותר מחוסר הכרה על כר הדשא, מה שהוביל את חבריו לקבוצה לפעול במהירות כדי למנוע ממנו לבלוע את לשונו. השחקנים במגרש נראו המומים ואוחזים בראשיהם לנוכח המראות הקשים, עד להגעת האמבולנס שפינה את שני השחקנים להמשך טיפול. לאחר דקות ארוכות של חרדה, קוטוסו חזר להכרה. שני המעורבים נאלצו כמובן לסיים את חלקם במשחק והוחלפו. 

לאחר בדיקות מקיפות, מצבו של השוער דוגן התברר כחמור יותר, כאשר אובחן עם שבר בעצם הלחי ופונה לבית החולים להמשך טיפול. איסטנבולספור פרסמה הודעה רשמית באינסטגרם המאחלת החלמה מהירה לשוערה, פוסט שאותו שיתף גם קוטוסו עצמו כסימן של סולידריות.

מאמן גלאטסראיי, אוקאן בורוק, התייחס לתקרית בסיום ואמר: "זו הייתה התנגשות מצערת, אני מאחל לשניהם החלמה מהירה ואנו אסירי תודה שלא היו פציעות קשות יותר". המקרה העלה שוב לסדר היום את חשיבות הטיפול המיידי בפגיעות ראש בכדורגל המודרני, במיוחד לאור התגובה המהירה של השחקנים שמנעה אסון גדול יותר. 

