לדרמן וסהיטי צפויים לפתוח בהרכב מול יפו בגביע

מכבי תל אביב תעלה הערב (חמישי, 20:30) למפגש מול מכבי יפו במסגרת רבע גמר גביע המדינה, כשהמטרה של המאמן רוני דיילה ברורה: המשכיות וכרטיס לשלב ארבע האחרונות. לאחר ה-1:4 המרשים על עירוני קריית שמונה, במועדון רוצים לשמור על המומנטום החיובי, אך במקביל דיילה מבין כי עליו לנהל נכון את חלוקת הדקות.

המאמן הנורווגי צפוי לבצע רוטציה רחבה בהרכב במטרה להפחית עומסים מהשלד המרכזי. מי שזכו למנוחה באימון המסכם הם אושר דוידה ואיסוף סיסוקו, שלא נטלו בו חלק כצעד מניעתי של הצוות הרפואי והמקצועי כדי להימנע מפציעות מיותרות בשלב זה של העונה.

על פי התרגול, הקישור הצהוב ייראה אחרת הערב, כאשר בן לדרמן ועידו שחר צפויים לקבל את הקרדיט במרכז השדה. מי שעוד יכנסו ל-11 הם שגיב יחזקאל ואמיר סהיטי, שינסו לייצר את המחץ מהאגפים, בעוד אלעד מדמון הצעיר נמצא גם הוא בתמונת ההרכב וצפוי לפתוח.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

10,000 אוהדים צפויים להגיע

בגזרת הקהל, הצהובים ייהנו מתמיכה מאסיבית. 10,000 אוהדי מכבי תל אביב כבר הבטיחו את מקומם וצפויים לצבוע את יציעים 10-11 ו-7-8, בתקווה לראות את קבוצתם עוברת את המשוכה מהליגה הלאומית בדרך לחצי הגמר.