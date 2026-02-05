ניב אליאסי האריך את חוזהו בבאר שבע עד 2029

דווקא בתקופה בה מעמדו בהרכב הפועל באר שבע לא יציב, ניב אליאסי האריך את חוזהו במועדון באמצעות סוכנו גלעד קצב עד תום עונת 2028/2029. ניב הגיע לקבוצה מבירת הנגב בקיץ 2021 ומאז ערך 90 הופעות במדים האדומים.

לאחר החתימה, אמר: "אני מאוד שמח לחתום על הארכת חוזה במועדון ובעיר שמזמן הפכו לבית עבורי ולהמשיך את הדרך שלנו יחד. אני מודה לכל הקהל הגדול על התמיכה והאהבה גם במגרש וגם מחוצה לו.

“אני מודה גם להנהלה ולצוות המקצועי על ההערכה והאמון בי. נמשיך לעבוד קשה באימונים ובמשחקים ולכבוש את המטרות והיעדים המשותפים העומדים בפנינו".

ניב אליאסי (באדיבות המועדון)

אתמול (רביעי) אליאסי עלה בין הקורות של הפועל באר שבע ושמר על רשת נקי ב-0:3 באצטדיון בראל על חשבונה של מכבי בני ריינה במסגרת רבע גמר גביע המדינה.