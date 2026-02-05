הוועד האולימפי יממן פרויקטים ללוס אנג'לס

הוועד האולימפי בישראל יממן תוכניות מזיזות מחוג לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 בהיקף של 18 מיליון שקל במהלך שלוש השנים הקרובות, כפי שפורסם ב-ONE. הכספים גויסו מכספי תרומות שיועברו לאיגודים, וזאת במטרה לקדם פרויקטים מיוחדים שישנו את המציאות בספורט האולימפי.

הוועד האולימפי החליט על מהלך אסטרטגי של הפעלת תוכניות מקצועיות ייעודיות נוספו, מעבר למעטפת המקצועית הקיימת, שיקבלו תמיכה מכספי תרומות ויעזרו לבצע קפיצת מדרגה לקראת המשחקים האולימפיים. תשע תוכניות נבחרו ע"י ועדת התרומות לאחר תהליך מקצועי של הגשת הצעות, בחינתן וקביעת המלצות ע"י וועדת היגוי מקצועית.

תשע תוכניות יזכו למימון

תשע התוכניות יופעלו באופן מיידי והן יהיו בענפים: טאקוונדו, כדורעף חופים, ג'ודו, שייט, קשתות, סיוף, טיפוס, אופני מסלול ושחייה. הן יפעלו בהיקף של 4.6 מיליון שקל לשנת 2026 ובהיקף תלת שנתי של 14 מיליון שקל. בארגון הבהירו כי תוכניות נוספות נמצאות בבחינה להמשך.

רז הרשקו (איגוד הג'ודו)

כזכור, בחודש דצמבר הושק באופן חדשני קול קורא של הוועד האולימפי הקורא לאיגודי הספורט האולימפיים להגיש תוכניות מזיזות מחוג תלת שנתיות למשחקים האולימפיים הקרובים, במטרה להוביל לקפיצת מדרגה בהכנות האולימפיות לקראת אירוע הספורט הגדול בעולם.

עמודי התווך של התוכנית מתייחסים לארבעה פילרים משלימים: זכייה במדליה בענף חדש, השגת קריטריון בענף שישראל עדיין לא השתתפה במשחקים האולימפיים, שימור מעמד ענפי הליבה של הספורט הישראליים שמחוללים את המדליות האולימפיות, ושיפור ביצועים מהותי בענפים מרכזיים בתנועה האולימפית.

בתחילה, בוועד האולימפי נתקבלו 22 תוכניות מ-18 ענפים. וועדת ההיגוי המקצועית, שהשקיעה עבודה רבה בפגישות עם האיגודים ולימוד התוכניות לעומק, המליצה בשלב הראשון על תשע תוכניות שעומדות במטרות התוכנית ויש בהן היתכנות גבוהה לשיפור ביצועים לקראת המשחקים ב-LA לתמיכה כבר מחודש פברואר 2026. התוכניות שעברו לשלב הראשון הן מהענפים: טאקוונדו, כדורעף חופים, ג'ודו, שייט, קשתות, סיוף, טיפוס, אופני מסלול, שחייה (שליחים).

לשלב השני הגיעו שתי תוכניות נוספות, בהתעמלות מכשירים ובכדורמים, שדורשות מיטוב ביעדים, באסטרטגיה ובדיוקן, והיתכנותם הסופית תבחן במהלך החודשיים הקרובים.

אבישג סמברג (רדאד ג'בארה)

וועדת ההיגוי המקצועית מצאה שחמש תוכניות לא עומדות במטרות התוכנית בעוד שחמש תוכניות נוספות ייבחנו במהלך 2026, על מנת לבחון את ההיתכנות המקצועית לקראת המשחקים האולימפיים ב-2028, כך שתיעשה בחינה מקצועית מחודשת בשיתוף עם הצוותים המקצועיים באיגודים ובהובלת יניב אשכנזי, מנהל העמותה לתמיכות ותוכניות מזיזות מחוג בוועד האולימפי.

בישיבת וועדת התרומות הוחלט להקצות 6 מיליון שקלים לשנת 2026, כולל אפשרות הרחבה לשלבים הבאים, כחלק מהתוכנית התלת שנתית. סך התמיכה התלת שנתית תעמוד בשלב זה על 18 מיליון שקל, כולל תמיכה נוספת מוגדלת בתוכנית בריזביין 2032 של הוועד האולימפי.

התמיכה תחולק לפי שיטת קרן האולימפיק סולידריטי: 75% מהתמיכה תינתן בתחילת השנה, כלומר מיידית, ו-25% מהתמיכה תוענק ברבעון האחרון של עונת 2026, כלומר ביולי-ספטמבר וזאת כנגד ביצוע ודיווח מסודר. שיטת התמיכה המוצעת תייצר וודאות תזרימית למימוש ההשקעה בתוכניות.

בוועדת התרומות חברים: חברי ההנהלה יו"ר וועדת הכספים עומרי כהן, יו"ר איגוד האתלטיקה עמי ברן, מייסדת ויו"ר אגודת הידידים איריס שלגי, מנכ"ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג, ויו"ר הוועד האולימפי יעל ארד שעבדה על התוכנית ויזמה אותה.

אנסטסיה גורבנקו (גלעד קוולרצ'יק)

ועדת ההיגוי המקצועית מורכבת מבעלי התפקידים בתחום המקצועי מדעי בוועד האולימפי לצד נציג היחידה לספורט הישגי: גילי לוסטיג, איתי מרגלית המשמש כיו"ר הוועדה המקצועית, מולי אפשטיין שהוא המנהל המדעי של הארגון, יאיר טלמון מהיחידה לספורט הישגי ובה הוא משמש כמנהל היחידה לצעירים, יניב אשכנזי שמנהל את עמותת התמיכה והתוכניות מזיזות המחוג, ולצידם יעל ארד.

את הפעילות כולה יוביל יניב אשכנזי, מנהל העמותה לתמיכות, בליווי מלא של המנכ"לית הנכנסת עדי ביכמן. את עבודת הוועדה מסייע לרכז אלון גרנות מנהל תחום תקצוב ורגולציה בוועד האולימפי.

יעל ארד: “עבודה משותפת של כל הגורמים”

יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל, מסרה: "התהליך החדשני של בחינת תוכניות מזיזות המחוג של 18 איגודים היה תהליך מרתק ומרגש שדרש מאיגודי הספורט האולימפיים לחשוב חדשנות אסטרטגית ולבנות שכבת פעילות הישגית נוספת המבוססת על הפעילות הקיימת שתעצים ותחזק את המוכנות לקראת המשחקים האולימפיים ב-2028. התחרות הקשה בספורט העולמי וההשקעה הכספית העצומה של מדינות רבות מחייבת אותנו להתעלות על מנת לשמר את הצלחותינו בעשור האחרון".

יעל ארד (שחר גרוס)

ארד הוסיפה: "לימוד התוכניות, השיח עם ראשי האיגודים והמנהלים המקצועיים אתגר את כולנו ובזכות העבודה המשותפת עם כל הגורמים, אנחנו יוצאים לדרך משמעותית - שלוש שנים לפני המשחקים האולימפיים, עם השקעה משמעותית המצטרפת להשקעה הרבה של הוועד האולימפי בפרויקטים מיוחדים, המעטפת הרפואית מדעית ושיתופי הפעולה הטכנולוגיים עם האיגודים האולימפיים לצד ההשקעה הכספית בתקציב הספורט של שותפינו במשרד הספורט ובמכון וינגייט".

כמו כן, אמרה ארד: "אני רוצה להודות לחברי וועדת ההיגוי המקצועית על הקולות המגוונים והחשיבה המעמיקה ולחברי וועדת התרומות על תרומתם החשובה בניתוח ההמלצות ובתובנות מעמיקות וחשובות להצלחת המהלך. אנחנו ממשיכים בעבודת גיוס התרומות ומאמינים שנוכל להגדיל את התמיכה בהכנות במהלך השנה הקרובה".