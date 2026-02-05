כמעט פגש את פריס הילטון: על באקארי קונאטה

באקארי קונאטה, הבלם ממאלי המועמד להצטרף למכבי נתניה, מסתמן כשחקן בעל פוטנציאל השבחה. הוא עשוי להירכש במחיר נמוך יחסית מקריבבאס האוקראינית, ובגיל 22 בלבד כל עתידו עוד לפניו. אם לשפוט לפי השנים האחרונות, מדובר בכדורגלן שעושה התקדמות עקבית והדרגתית, והחודשים האחרונים היו ללא ספק הטובה ביותר בקריירה שלו, בהדרכת מאמן מכבי תל אביב לשעבר פטריק ואן לוון. אם תשכיל נתניה לשמור על המומנטום החיובי שלו, היא תוכל לא רק ליהנות משירותיו אלא גם למכור אותו בעתיד ברווח מסוים.

קונאטה התחיל מלמטה. כאשר היה בן 18, הוא חתם ב-2022 במועדון פורטוגלי קטן עליו לא רבים שמעו. קוראים לו וילאוורדנסה, מהעיירה וילה ורדה, כלומר "הכפר הירוק" בתרגום חופשי. וילאוורדנסה שיחקה אז בליגה השלישית, אבל אפילו זה נתפס כרמה גבוהה מדי עבור הנער ממאלי, והוא נשלח בהשאלה לסלגיירוש מהליגה הרביעית. בחלוף שנה, הוא שב לקבוצה מהכפר הירוק, אשר בדיוק חוללה סנסציה והשיגה לראשונה בתולדותיה עליה לליגה השנייה.

קונאטה קפץ, אם כך, שתי ליגות בבת אחת, והיה נחוש להוכיח את עצמו. עם זאת, במועדון בקושי ספרו אותו, ואת עונת 2023/24 הוא החל על הספסל, בעוד וילאוורדנסה סופגת תבוסה אחרי תבוסה. במהרה התברר כי ההנהלה ממש לא הייתה מוכנה להשתלב בליגה השנייה. התכנון התקציבי היה קטסטרופלי, הכסף נגמר תוך חודשים ספורים, והמועדון החביב עמד בפני פשיטת רגל. השימוש באצטדיון המקומי נאסר, ואת משחקי הבית קיימה וילאוורדנסה בקוימברה, במרחק כ-200 קילומטרים, ומול יציעים ריקים לחלוטין. השחקנים הפסיקו לקבל שכר, ובשלב זה נכנס לתמונה גורם בלתי צפוי שהפך את העסק לסוג של קרקס.

באקארי קונאטה (IMAGO)

קורטני ראום, גיסה של פריס הילטון ויזם אמריקאי מצליח בזכות עצמו, הציע להשקיע מהונו במועדון, אך אחד התנאים שלו היה להירשם בסגל הקבוצה. הוא היה אז בן 45, אך טען כי "זה בערך הגיל של כריסטיאנו רונאלדו". לדברי העיתונאים המקומיים, ראום שילם את משכורות השחקנים במשך מספר חודשים והתאמן איתם. במאי 2024, הוא ערך את הופעת הבכורה כאשר נכנס כמחליף בדקה ה-86 בהפסד ביתי, וכך קיבלה וילאוורדנסה כותרות גדולות יחסית בפורטוגל. לקראת האירוע, הוא אף פיזר הבטחות לגבי בואה של הילטון, שהייתה אמורה לתמוך בו לכאורה, אבל זה לא קרה בסופו של דבר.

קונאטה היה על המגרש כאשר התרחשה הפארסה. למעשה, הוא תפס מקום משמעותי הרבה יותר בסגל וילאוורדנסה בחודשיים האחרונים של העונה, בעקבות עזיבתם של מספר שחקנים שביטלו את חוזיהם. האווירה גבלה לעתים באבסורד, והתנאים היו הזויים, אבל הבלם הצעיר ניצל זאת לטובתו ולקח את הצ'אנס בשתי הידיים. הוא תופקד לרוב דווקא כמגן ימני, התקדם מקצועית, ואפילו היה שותף לשלושה ניצחונות, שלא מנעו את הירידה לליגה השלישית. "כבר במשחק הבכורה עשה קונאטה רושם חיובי ומשך תשומת לב. הוא לא עשה שום דבר יוצא דופן, אבל נתן את המקסימום וגילה מחויבות. לא קל לעשות את זה כאשר כששום דבר סביבך לא מתפקד", אומר העיתונאי הפורטוגלי סילביו ויירה.

אז הוא לא פגש לצערו את פריס הילטון, אבל סקאוטים שהזדמנות למשחקיה של וילאוורדנסה האומללה בהחלט הבחינו בו. קונאטה שוחרר ללא תמורה בתום העונה הביזארית, ועשה את דרכו הישר לקריבבאס, שסיימה את העונה באוקראינה במקום השלישי והעפילה למוקדמות הליגה האירופית. "אני נרגש להצטרף למועדון כה גדול", אמר הבלם, ומבחינתו זה באמת היה מועדון על בהשוואה להרפתקאות בכפר הירוק.

רוני לוי. מקבל בלם מבטיח (חגי מיכאלי)

מאמנו בעונתו הראשונה בקריבבאס היה יורי ורנידוב, שהתפרסם כאשר הצעיד את שריף טירספול לניצחון חוץ על ריאל מדריד בליגת האלופות, והתפרסם עוד יותר כאשר הצטרף כחייל פעיל לצבא האוקראיני מיד אחרי הפלישה הרוסית הנפשעת. מדובר באיש מקצוע קפדן שיודע ואוהב לטפח שחקנים צעירים. הוא העניק לקונאטה שתי הופעות כמחליף זמן קצר אחרי הגעתו לאוקראינה, אבל את רוב המשחקים בסיבוב הראשון הוא ראה מהספסל או מהיציע, וגם פציעה לא עזרה לו כלל. רק במרץ 2025 הוא פילס את דרכו להרכב, אך כאשר זה קרה ורנידוב כבר סמך עליו.

התיאום בהגנה של קריבבאס השתפר באופן מפתיע למדי אחרי שילובו של קונאטה, והיא מיעטה לספוג במשחקים האחרונים של העונה שעברה בדרכה למקום החמישי. במחזור הנעילה היא סיימה בתיקו 1:1 בחוץ מול פוליסייה החזקה, בשורותיה פתח תומר יוספי. זה גם היה משחק הפרידה של ורנידוב שהעדיף לעזוב את תפקידו, ובמקומו מונה ואן לוון, אשר האמין בקונאטה אפילו יותר. הרבה יותר.

קפיצת המדרגה של הבלם בעונה הנוכחית מרשימה בהחלט. הוא הפך לבאנקר האולטימטיבי בהרכב, השלים 90 דקות בכל 16 המשחקים לפני יציאתה של הליגה האוקראינית לפגרת החורף, ואפילו הבקיע בנובמבר שער ראשון בקריירה לרשתה של ורס ריבנה. אמנם הוא עדיין לא כוכב משמעותי באוקראינה, אך מדובר בשחקן מרכזי וחשוב בקבוצה מכובדת, וזה לא דבר של מה בכך אם זוכרים שהוא היה שחקן זניח בליגה הפורטוגלית הרביעית רק לפני שנתיים וחצי. קונאטה הוכיח יכולת למידה גבוהה, גילה מחויבות והתמדה, ונמצא בעמדת זינוק לא רעה.

פטריק ואן לוון (רויטרס)

עיתונאי המסקר מקרוב את קריבבאס מספר: "קונאטה טוב יותר עם הכדור מאשר בלעדיו. יש לו יכולת טכנית טובה יחסית, הוא יודע לשמור על הכדור תחת לחץ, לא מפחד לשלוח מסירות יומרניות קדימה, ויש לו יכולות ניהול משחק מעומק המגרש. הוא לוקח מנהיגות, לא בורח מאחריות, ויודע למצוא את המרחב כדי להיות פתוח לקבל מסירות מחבריו. הוא גם מהיר מאוד, מה שמאפשר לו לתקן לפעמים את השגיאות שהוא עלול לבצע בכל הקשור למשחק ההגנתי".

העיתונאי האוקראיני מעיד על מגבלות אלה: "בינתיים, קונאטה עדיין מבצע לא מעט טעויות במיקום כאשר הכדור נמצא אצל היריב. זה קורה במיוחד אם קריבבאס משחקת עם קו הגנה גבוה, ויש שטחים נרחבים מאחוריו. התזמון שלו יכול להיות לא מושלם, ויש לו מה ללמוד בכל הקשור לראיית המשחק. מהירותו המצוינת עוזרת, אבל זה לא תמיד מציל את המצב. באופן כללי, חל שיפור בהשוואה לעונה שעברה, והוא צריך להימשך. מעבר לכך, הוא צריך לשפר את משחק הראש. למרות שגובהו 187 סנטימטרים, הוא מפסיד יותר מדי במאבקים על כדורי גובה".

מדובר, אם כך, בשחקן צעיר וחסר ניסיון עם פוטנציאל לא מבוטל שזקוק ליד מכוונת. ורניסוב ו-ואן לוון העניקו לו תמיכה עד כה, ואם יעבור למכבי נתניה יצטרך רוני לוי לקחת את המושכות ולהמשיך לטפח את קונאטה. חלומו הגדול הוא לשחק באנגליה או בספרד, ובגילו אי אפשר לפסול את האופציות האלה. אם ימשיך להתקדם ולהשתדרג, אין סיבה לא לשאוף גבוה.