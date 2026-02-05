יום חמישי, 05.02.2026 שעה 14:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3129-3221בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2235-3021הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

סוכנו של גולנקוב: קבוצות מהפרמייר ליג רצו אותו

אריאל סמואל ב"שיחת היום": "התאמן בעבר בטוטנהאם, פאלאס וברנטפורד. לא נוציא אותו לחו"ל בכל מחיר, אבל כן יש טלפונים ושיחות. צריך בזמן הנכון"

|
מארק גולנקוב הודף (ראובן שוורץ)
מארק גולנקוב הודף (ראובן שוורץ)

אין ספק שהגיבור הגדול של הניצחון ההיסטוריה של מכבי חיפה על ברצלונה הוא השוער מארק גולנקוב, שסיפק תצוגת ענק בדו קרב הפנדלים, עצר שלוש בעיטות של הקטלונים ושלח את החבורה של איתי מרדכי לחגוג כל הדרך לשמינית גמר ליגת האלופות לנוער. סוכנו, אריאל סמואל, עלה לדבר על המיוצג שלו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מאיפה בא הבחור הזה?
”הוא אוקראיני ישראלי”.

מה אתה יכול לספר עליו?
”מארק עשה עלייה לפה בגיל 14. איך שהתחילה המלחמה באוקראינה הוא הגיע לדודה שלו נתיבות וראה שהמועדון הכי רציני בדרום זה ב”ש, אחרי כמה זמן הם החתימו אותו. הוא עורר הרבה עניין, הרבה קבוצות רצו אותו ובסוף בחרנו במכבי חיפה, גם בגלל שמאוד רצו אותו וגם בגלל המעטפת של הפנימייה”.

מרק גולנקוב קולט (שחר גרוס)מרק גולנקוב קולט (שחר גרוס)

ראינו אתמול מופע בדו קרב הפנדלים, זה משהו שמייחד אותו כשוער?
”אני משוחד, אבל מארק הוא ממש שלם מכל הבחינות. הוא חזק מאוד בגובה, מאוד אינטילגנט, יש לו טווחים טובים, ככה שגם פנדלים כמובן שזה הצד החזק שלו. גם בגיל יותר צעיר הוא זכה בדו קרבים. הייתה לי הרגשה שהמשחק ילך לכיוונים כאלה, עדיין הופתעתי, אבל תמיד האמנתי בו”.

כשאתה רואה את מכבי חיפה העונה ושהיא מכניסה שחקנים צעירים להרכב בבוגרת, מה התוכנית עבודה של מארק?
”כל שחקן רוצה להתקדם וחושב שלו מגיע. מכבי חיפה דיברה איתנו עוד לפני המשחק שהם רוצים להמשיך את ההתקשרות איתנו. בסוף מכבי חיפה מועדון תחרותי ולא יכולים לשחק עשרה שחקנים צעירים בקבוצה הבוגרת. נשב איתם ונקבל את ההחלטות הנכונות עבורו”.

אני מבין שהמשפחה שלו עדיין מתגוררת באוקראינה, מי המשפחה שלו בארץ?
”אחות של אבא שלו חייה בנתיבות. הוא מתגורר בפנימייה בכפר גלים, באירועים מיוחדים הוא עם המשפחה ולפעמים גם איתי. נשב איתם ונראה מה עושים”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה בעננים (באדיבות מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה בעננים (באדיבות מכבי חיפה)

איך הצלחת לשים יד גם עליו וגם על עילאי בן סימון?
”זה הרבה עבודה מאחורי הקלעים. אני בתחום הזה רק שלוש שנים אבל אני התעסקתי בעולם הזה בעבר. זה תוצר של השקעה של זמן, אמורים בסוף לראות מזה תוצאות”.

קיבלת הצעות עליו מקבוצות מחו”ל? בטח אחרי אתמול.
”הוא היה בחו”ל בתחילת המלחמה כשאבא שלו רצה להוציא אותו מישראל, הוא התאמן באנגליה שנה שלמה. הוא התאמן בטוטנהאם, ברנטפורד וקריסטל פאלאס, שגם מאוד רצו להחתים אותו. מכבי חיפה מאוד לחצו עליו שיחזור לארץ והבטיחו לו שהכל יהיה בסדר, וגם פתחו לו את ההסכם. דיברנו עם קבוצות גם לפני המשחק, אבל כמובן לא נוציא אותו בכל מחיר ובזמן הנכון. אבל כן יש טלפונים ושיחות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
